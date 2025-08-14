Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Cincinnati, favola Atmane: da qualificato ai quarti dopo l’impresa su Fritz (Video)

14/08/2025 07:55 292 commenti
Terence Atmane nella foto - Foto getty images
Terence Atmane nella foto - Foto getty images

Terence Atmane non dimenticherà mai il Cincinnati Open 2025. Arrivato al torneo con un modesto bilancio stagionale a livello ATP di 1-4, il francese ha centrato il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, superando negli ottavi la testa di serie numero 4 Taylor Fritz con il punteggio di 3-6 7-5 6-3.
Il momento decisivo è stato il match point, che Atmane ha raccontato con incredulità: «Non ci potevo credere, ho colpito la volée con il telaio e ho pensato: “No!”. Ero pronto a tornare sul 40-30 e servire di nuovo. Stavo tremando. Poi, in qualche modo, la palla è entrata, ho visto che lui era tutto sul lato del rovescio e stava correndo verso il dritto… ho pensato: “Ti prego, non toccarla”. Ho visto che era un doppio rimbalzo e game, set e match. Non riesco nemmeno a descrivere questa sensazione, sono felicissimo».

Numero 136 del mondo, Atmane è il primo qualificato a raggiungere i quarti in un Masters 1000 dai tempi di Max Purcell proprio a Cincinnati due anni fa, e il giocatore con il ranking più basso a spingersi così avanti nel torneo dell’Ohio dal trionfo di Borna Coric nel 2022, quando era numero 152. Il mancino francese si è qualificato senza perdere un set, per poi battere Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli, Joao Fonseca e, appunto, Fritz. Ora lo attende il danese Holger Rune, settima testa di serie, per un posto in semifinale.
«Che settimana, che settimana devo dire»* ha commentato Atmane, salito virtualmente al numero 93 del ranking, il suo best ranking e l’ingresso ufficiale in Top 100. *«Sono felice che finalmente il mio lavoro stia pagando. Ma, come ho detto al mio coach, questo è solo un torneo: devo ripetere questo livello ogni settimana se voglio stare dove sono loro»*.
Contro Fritz, Atmane ha servito 13 ace e vinto l’82% dei punti con la prima, pareggiando il bilancio degli scontri diretti (1-1) dopo la sconfitta dello scorso anno a Shanghai, maturata in due tie-break.

USA Combined Cincinnati – 3° Turno – Ottavi di Finale – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Frances Tiafoe USA vs Holger Rune DEN
ATP Cincinnati
Frances Tiafoe [10]
15
4
1
Holger Rune [7]
40
6
3
Vincitore: Rune
Mostra dettagli

Magda Linette POL vs Jessica Pegula USA (Non prima 18:00)

WTA Cincinnati
Magda Linette [31]
7
3
6
Jessica Pegula [4]
6
6
3
Vincitore: Linette
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Adrian Mannarino FRA

ATP Cincinnati
Jannik Sinner [1]
6
7
Adrian Mannarino
4
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Aryna Sabalenka BLR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP (Non prima 21:00)

WTA Cincinnati
Aryna Sabalenka [1]
0
6
7
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
1
5
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Luca Nardi ITA vs Carlos Alcaraz ESP (Non prima 01:00)

ATP Cincinnati
Luca Nardi
1
4
Carlos Alcaraz [2]
6
6
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli

Ekaterina Alexandrova RUS vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 02:30)

WTA Cincinnati
Ekaterina Alexandrova [12]
6
6
1
Anna Kalinskaya [28]
3
7
6
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli



Grandstand – ore 17:00
Iga Swiatek POL vs Sorana Cirstea ROU

WTA Cincinnati
Iga Swiatek [3]
0
6
6
0
Sorana Cirstea
0
4
3
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 18:00)

ATP Cincinnati
Brandon Nakashima [27]
4
4
Alexander Zverev [3]
6
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Cincinnati
Ben Shelton [5]
7
6
Roberto Bautista Agut
6
3
Vincitore: Shelton
Mostra dettagli

Elena Rybakina KAZ vs Madison Keys USA

WTA Cincinnati
Elena Rybakina [9]
6
6
6
Madison Keys [6]
7
4
2
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs it (Non prima 23:00)

ATP Cincinnati
Karen Khachanov [14]
0
5
0
Alexander Zverev [3]
0
7
3
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli




Court 3 – ore 18:00
Clara Tauson DEN vs Veronika Kudermetova RUS
WTA Cincinnati
Clara Tauson [16]
6
6
4
Veronika Kudermetova
3
7
6
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

WTA Cincinnati
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
0
6
6
0
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
0
3
3
0
Vincitore: Stearns / Vondrousova
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Cincinnati
Felix Auger-Aliassime [23]
6
6
Benjamin Bonzi
4
3
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Terence Atmane FRA

ATP Cincinnati
Taylor Fritz [4]
6
5
3
Terence Atmane
3
7
6
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Francisco Comesana ARG vs Andrey Rublev RUS

ATP Cincinnati
Francisco Comesana
2
3
Andrey Rublev [9]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli



Champions’ Court – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Cincinnati
Nikola Mektic / Rajeev Ram
7
7
Kevin Krawietz / Tim Puetz [4]
6
5
Vincitore: Mektic / Ram
Mostra dettagli

Matthew Ebden AUS / Jordan Thompson AUS vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Cincinnati
Matthew Ebden / Jordan Thompson
5
7
8
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
7
5
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Cincinnati
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [6]
6
7
Robert Cash / JJ Tracy
3
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Romain Arneodo MON / Robert Galloway USA (Non prima 21:00)

ATP Cincinnati
Christian Harrison / Evan King [7]
7
3
10
Romain Arneodo / Robert Galloway
6
6
7
Vincitore: Harrison / King
Mostra dettagli



Court 10 – ore 18:00
Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs (5) Asia Muhammad USA / (5) Demi Schuurs NED

WTA Cincinnati
Hanyu Guo / Alexandra Panova
6
3
10
Asia Muhammad / Demi Schuurs [5]
1
6
7
Vincitore: Guo / Panova
Mostra dettagli

(4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL vs Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT

WTA Cincinnati
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4]
3
6
5
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko
6
1
10
Vincitore: Krejcikova / Ostapenko
Mostra dettagli

(6) Lyudmyla Kichenok UKR / (6) Ellen Perez AUS vs Hailey Baptiste USA / Jessica Pegula USA

WTA Cincinnati
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [6]
0
6
7
0
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
0
4
5
0
Vincitore: Kichenok / Perez
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Magda Linette POL / Clara Tauson DEN

WTA Cincinnati
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Magda Linette / Clara Tauson
0
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

TAG: , , ,

292 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Pikario Furioso 14-08-2025 07:33

Scritto da Pikario Furioso
Bravo Atmane, ma ha la memoria corta, il punto che ha portato al 40-30 e’ stato un suo doppio fallo, la volee’ steccata era il secondo match point.

No, forse sono io che ricordo male…

 292
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-08-2025 07:32

Bravo Atmane, ma ha la memoria corta, il punto che ha portato al 40-30 e’ stato un suo doppio fallo, la volee’ steccata era il secondo match point.

 291
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 14-08-2025 07:20

Scritto da Koko

Scritto da giumart
Vero che Mannarino ti porta a giocare male tecnicamente, ma in questo match Jannik l’ho visto poco sciolto, a tratti come imballato. Ma l’ha portata a casa, da tennista superiore all’avversario. Comunque non sono preoccupato, d’ora in poi si vedrà il vero Jannik.

Mannarino è stato meno efficace e più falloso a volte perchè Sinner tira più forte di quasi tutti e dunque la racchetta allentata dell’ attempato Francese gli dava tiri troppo lunghi o incontrollabili. Poi via via ha adattato la forza da dare ed è diventato una brutta gatta da pelare trovando la misura dei colpi.

Vero che con Mannarino non è facile giocare ma….non stiamo parlando di un mostro di giocatore, non lo è mai stato nella sua carriera. La realtà che Sinner è fuori forma e Mannarino ne ha approfittato, uscendo bene dall’incontro….prossimo avversario, sarà il servizio di Sinner che ci dira se dovremo soffrire ancora, se riuscirà a mettere la prima di servizio con almeno il 60% allora vedremo il vero Sinner, sotto il 50% rivedremo il vecchio incontro Sinner contro Mannarino, vi ricordo nuovamente l’importanza della prima di servizio, se servi bene sei più rilassato e concentrato sul resto del gioco, se servi male rimani nervoso e meno concentrato sul resto del gioco

 290
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 14-08-2025 07:19
289
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-08-2025 04:04

Secondo set che Nardi poteva anche portare a casa, e’ mancato davvero il servizio e la tenuta mentale. Peccato, perche’ Nardi ha fatto davvero vedere dei bei colpi. Il servizio e’ il colpo sul quale deve lavorare. Il lancio di palla e’ troppo alto, non da’ fluidita’ al movimento.

 288
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Lukaa
piper 14-08-2025 03:57

Buon Nardi nel 2° set, il 1° non l’ho visto.

 287
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-08-2025 03:31

Se solo avesse un servizio piu’ incisivo, Nardi sarebbe in un altro livello.

 286
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
piper 14-08-2025 03:31

Nanetterribili passano il turno per ritiro avversarie.

 285
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pikario Furioso 14-08-2025 03:30

Contro break 🙁

 284
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 03:29

Scritto da piper
Break di Luca.

Contro break immediato.

 283
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-08-2025 03:27

Maraviglioso Nardi quando gioca bene.

 282
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 03:25

Break di Luca.

 281
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 14-08-2025 03:02

Alcaraz non pare ispirato: molti errori banali!

Ma con Nardi trova poche difficoltà…

 280
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Gianluca (Guest) 14-08-2025 02:50

Scritto da no Sinner no Party
La vittoria di Atmane su Fritz era davvero impronosticabile!

Non ha giocato il match della vita,sta giocando il torneo della vita,dalla vittoria in rimonta con Cobolli è in trance agonistica,questo è molto pericoloso anche per Sinner in questa versione un pó scialba

 279
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
-1: Maurantonio
piper 14-08-2025 02:47

Scritto da no Sinner no Party
La vittoria di Atmane su Fritz era davvero impronosticabile!

Non ero dello stesso avviso, peccato non sia dalla parte di Alcaraz.

 278
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 14-08-2025 02:42

Oggi Térence in versione Batman. La sua palla faceva male, molto male.

 277
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, MarcoP
no Sinner no Party (Guest) 14-08-2025 02:42

La vittoria di Atmane su Fritz era davvero impronosticabile!

 276
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
piper 14-08-2025 01:45

@ Marco Tullio Cicerone (#4458464)

Credo di si.

 275
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 14-08-2025 01:11

Scritto da piper
@ Marco Tullio Cicerone (#4458435)
Perché venerdì?

Gioca già domani?

 274
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 14-08-2025 00:58

Scritto da giumart
Vero che Mannarino ti porta a giocare male tecnicamente, ma in questo match Jannik l’ho visto poco sciolto, a tratti come imballato. Ma l’ha portata a casa, da tennista superiore all’avversario. Comunque non sono preoccupato, d’ora in poi si vedrà il vero Jannik.

Mannarino è stato meno efficace e più falloso a volte perchè Sinner tira più forte di quasi tutti e dunque la racchetta allentata dell’ attempato Francese gli dava tiri troppo lunghi o incontrollabili. Poi via via ha adattato la forza da dare ed è diventato una brutta gatta da pelare trovando la misura dei colpi.

 273
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 00:49

Scritto da Sinner@Raducanu
Alle 2,45 della notte sarà impossibile vederle. Non ce la faccio.

Sono in ferie e ho bevuto un espresso dopo cena vediamo se ce la faccio.

 272
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 14-08-2025 00:48

Vero che Mannarino ti porta a giocare male tecnicamente, ma in questo match Jannik l’ho visto poco sciolto, a tratti come imballato. Ma l’ha portata a casa, da tennista superiore all’avversario. Comunque non sono preoccupato, d’ora in poi si vedrà il vero Jannik.

 271
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
magilla (Guest) 14-08-2025 00:48

Scritto da piper
@ magilla (#4458392)
Non puoi togliere il commento?

un po come dire…ma te non puoi fare a meno di rispondermi?…ma per entrambi è divertente fare cosi!….Comunque a me il loro commento piace ma sono tanto logorroiche

 270
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 14-08-2025 00:45

Vittoria molto più ampia di quel che dice il punteggio. 6 punti in più nel primo set, 7 in più nel secondo, segno che é arrivato al tie break con più 4.
Questo perché tranne che nel controbreak, Sinner non ha mai fatto arrivare Mannarino manco a 40 ed ha fatto 29 punti su 30 con la prima. I game al servizio di Mannarino invece sono stati quasi tutti combattuti.

Io non ho manco visto tutto questo gioco ipnotico e delicato di Mannarino mettere in difficoltà Sinner, ma solo tante buone prime del Francese che lo hanno salvato da un punteggio più pesante.

Per quanto mi riguarda non ho mai pensato che potesse perdere anche solo uno dei due set, e di cose strane nel tennis ne ho viste succedere

 269
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Maurantonio
Koko (Guest) 14-08-2025 00:44

Scritto da Nicox

Scritto da Stefan Navratil
Per fortuna Mannarino si è consegnato autobreakandosi, ma la posizione di Sinner in risposta lasciava veramente aperte delle praterie per il francese, mi sembra strano che contro uno che non è un big server non possa avanzare leggermente e chiudere un po’ il campo.

In realtà la prima in slice a uscire del francese è assolutamente micidiale…

In realtà avanzando non la beccava mai e alla fine si è messo sui cartelloni sia per la prima che per la seconda riuscendo almeno ad entrare in palleggio anche se a volte svantaggioso se il caricone di risposta non era ben fatto o troppo corto.

 268
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sinner@Raducanu 14-08-2025 00:43

Alle 2,45 della notte sarà impossibile vederle. Non ce la faccio.

 267
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mauriz70 14-08-2025 00:42

Bravo Jannik! Nel momento che contava 2 prime vincenti e tanti saluti. Match rognoso come immaginavo, mai facile scambiare contro chi non usa rotazioni e tira solo piatto. Notazione particolare per la seconda di servizio del Lupo Mannaro che superava a malapena i 100 km/h. Grosso modo come una mia prima e nonostante ciò è riuscito ad arrampicarsi fino al tiebreak

 266
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
piper 14-08-2025 00:42

@ Marco Tullio Cicerone (#4458435)

Perché venerdì?

 265
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cogi53 14-08-2025 00:41

Comunque io ho avuto una grande paura. Questo è quanto!

 264
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 00:40

diretta.it indica Alcaraz vs Nardi alle 4:20.

 263
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sinner@Raducanu 14-08-2025 00:39

Da sotto, da sotto Sarita!
E anche questa volta ha portato bene.

 262
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 14-08-2025 00:38

Non il miglior Sinner, specialmente in risposta, ma queste partite scorbutiche intanto portiamole a casa. A giocare meglio ci si penserà venerdì.

 261
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 14-08-2025 00:38

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

Me ne faro una ragione.

Non ti interessa vedere Carlitos?

Forse ha un brutto presentimento…

 260
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano65 (Guest) 14-08-2025 00:37

Scritto da Luciano65
Bene bene jannick, continua a non perdere set anche in partite combattute

Ooppss jannik…

 259
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 00:36

@ Pat (#4458427)

Forse in SF ne incontreremo un altro.

 258
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 14-08-2025 00:36

Scritto da Carota Senior
Che signora partita ha giocato Mannarino, Sinner comunque è atomico due aces per concludere!
Bravo jannik.

Bravo veramente contro uno scorbutico avversario che ha giocato al 200%.

 257
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 14-08-2025 00:35

Scritto da Stefan Navratil
Per fortuna Mannarino si è consegnato autobreakandosi, ma la posizione di Sinner in risposta lasciava veramente aperte delle praterie per il francese, mi sembra strano che contro uno che non è un big server non possa avanzare leggermente e chiudere un po’ il campo.

In realtà la prima in slice a uscire del francese è assolutamente micidiale…

 256
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: roby.mortilla@gmail.com, Gualtiero
Giambi (Guest) 14-08-2025 00:35

E vai campione! Da San Candido sotto fulmini e lampi una buona serena notte a tutti .

 255
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi01 (Guest) 14-08-2025 00:34

Dopo essersi quasi autobrekkato incredibilmente, ha dimostrato ancora una volta perché è il numero 1…ha giocato un tie break semplicemente mostruoso…spaziale!! Enorme Jannik!

 254
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo
Pat (Guest) 14-08-2025 00:34

I francesi in questo torneo vogliono tutti il nostro scalpo.

 253
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
Koko (Guest) 14-08-2025 00:34

Abituato ai grandi avanzamenti in risposta di Wimbledon Sinner solo alla fine ha riscoperto la risposta da dietro alla Medvedev: tattica giusta se l’è giocata punto a punto sul servizio prima quasi incontenibile di Mannarino trasfigurato in un Karlovic Erranesco per le velocità ma con piazzamento impeccabile della pallina. Peccato che poi ha subito di più in palleggio spesso in ritardo sui furbi cambi di lato di mister accordatura lenta per essere potente a 37 anni. Tutto bene ciò che finisce bene!

 252
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano65 (Guest) 14-08-2025 00:34

Bene bene jannick, continua a non perdere set anche in partite combattute

 251
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 14-08-2025 00:34

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

Me ne faro una ragione.

Non ti interessa vedere Carlitos?

Tanto vince Carlone in un’ora scarsa ajajajajajajajajaj maurantoine si tocchi pure

 250
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pat (Guest) 14-08-2025 00:33

Un po’ di sollievo.

 249
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 14-08-2025 00:32

Che signora partita ha giocato Mannarino, Sinner comunque è atomico due aces per concludere!
Bravo jannik.

 248
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, il capitano
Inox 14-08-2025 00:32

31 su 32 di prime convertite e quell’ 1 gli costa una coda in tie-break

 247
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Detuqueridapresencia 14-08-2025 00:32

Au revoir monsieur mandarino

pacca sulla spalla molto fredda come ti meriti e tornatene a casa

 246
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, ACL, Oldcot@66, il capitano, PeteBondurant
-1: Purple Rain
Razzotto 14-08-2025 00:32

Grandissimo Jannik…che tenuta mentale. I due aces finali a chiudere una goduria pura

 245
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox, antoniov
Lele (Guest) 14-08-2025 00:32

Finalmente! Daje Jan !

 244
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Razzotto (Guest) 14-08-2025 00:31
243
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 14-08-2025 00:31

Immenso grande super campione Jannik Sinner.
Adesso a dormire che domani si lavora

 242
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 14-08-2025 00:31

Mandarino non crede più a Babbo Natale ma può sempre sperare di incontrare la Befana!

 241
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, renzopii, Caronte, Zio.
-1: Purple Rain
Stefan Navratil (Guest) 14-08-2025 00:31

Finita, ma che fatica! Bravo Jannik!

 240
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ste67 (Guest) 14-08-2025 00:31

cin cin…che dura..

 239
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pinco (Guest) 14-08-2025 00:30

Finalmente la porta a casa, con qualche patema di troppo. Andrà a prenotare un altra ora???

 238
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 14-08-2025 00:29

Scritto da piper
Sta giocando benino Mannarino.

Gioca benissimo

 237
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-08-2025 00:25

Sta giocando benino Mannarino.

 236
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
zawix 14-08-2025 00:23

Controbreak con un colpo della domenica

 235
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mauriz70
Pinco (Guest) 14-08-2025 00:22

Tutto da rifare. Game al servizio bruttissimo e Tiebreak

 234
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 14-08-2025 00:22

…eh che ..zzo Jannik

 233
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefan Navratil (Guest) 14-08-2025 00:22

Per fortuna Mannarino si è consegnato autobreakandosi, ma la posizione di Sinner in risposta lasciava veramente aperte delle praterie per il francese, mi sembra strano che contro uno che non è un big server non possa avanzare leggermente e chiudere un po’ il campo.

 232
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 14-08-2025 00:22

E ti pareva

 231
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pinco (Guest) 14-08-2025 00:19

Il nastro dà il nastro toglie. Dai roscio chiudi che voglio dormire

 230
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 14-08-2025 00:18

chi l’ha dura la vince!

 229
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pat (Guest) 14-08-2025 00:17

Finalmente il break ma quanta fatica.

 228
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 14-08-2025 00:16

Break! Vediamo di chiuderla. Dai Jannik!

 227
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Inox 14-08-2025 00:07

Contrariamente a quello che qualcuno asseriva su questo blog gli avversari di Jannik non hanno nessun timore reverenziale anzi spesso danno il loro meglio…

 226
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, Cogi53, Carota Senior, Oldcot@66
piper 13-08-2025 23:53

@ magilla (#4458392)

Non puoi togliere il commento?

 225
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 13-08-2025 23:52

Sembrava un tergicristallo.

 224
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla (Guest) 13-08-2025 23:50

qualcuno potrebbe dire alle telecroniste di parlare un po’ di meno….ho due orecchie come dumbo

 223
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 13-08-2025 23:48

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

Me ne faro una ragione.

Non ti interessa vedere Carlitos?

 222
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 13-08-2025 23:45

Si parte con un ace di Sinner per concludere il 4° gioco.

 221
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tim Mayotte 13-08-2025 23:45

Scritto da Carota Senior

Scritto da Jannik über Alles
Purtroppo nello sport ed in particolare nel tennis i temi (rispettabili ed interessanti) dello stile o dell’estetica o simili non valgono quanto i risultati e per Mandarino:
– 2025: giocate 57 vinte 28 perse 29
– in carriera: vinte 307 e perse 351 (media 47%).
Invece Sinner:
– 2025: 31 (28/3)
– carriera: 291/83 (78%)
Forse i numeri sono troppo “crudi” ma tra poco Sinner lo può superare nelle partite vinte con 12 anni in me o di carrieta…

Ma questo cosa vuol dire? che è impossibile che Mannarino possa vincere una partita con Sinner? è improbabilissimo ma non impossibile. Poi sai quanti vorrebbero essere una chiavica come Mannarino?

Io in primis: un tennista che in carriera ha guadagnato oltre 13 milioni e mezzo di dollari non credo sia così scarso.

 220
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcusmin
piper 13-08-2025 23:44

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

Me ne faro una ragione.

Prima fà ora faro.

 219
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 13-08-2025 23:42

Sono rientrati in campo, si stanno scaldando.

 218
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 13-08-2025 23:40

Sinner! Monta le gomme da pioggia e vai a giocare!

 217
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
zawix 13-08-2025 23:38

Rientrati ora in campo

 216
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-08-2025 23:30

Scritto da piper

Scritto da Pierluigi
Scusate mi sono collegato ora..x quale motivo i match sono interrotti?

Piove.

Su le tamerici salmastre e arse

 215
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Bagel, Rovescio al tramonto, il capitano
Gaz (Guest) 13-08-2025 23:24

Redazione di live tennis,volete dividere la pagina dei tornei Wta da Sinnner? Porco Demonio!
Avete intenzione di dare risalto anche al tennis femminile oppure oscurarlo?

 214
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-08-2025 23:18

Scritto da piper
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

Me ne faro una ragione.

 213
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Giampi (Guest) 13-08-2025 23:17

Scritto da Mario
L’Uruguay aveva una squadra fortissima all’epoca . Ghiggia Schiaffino e company
</blockquote
come nell'82, al Brasile bastava il pareggio e comunque anche se i numeri sono discordanti e forse leggendari almeno due persone si sarebbero buttate giù dalle gradinate superiori e dieci morirono di infarto..poi si racconta di altri morti non presenti allo stadio..sia come sia a me starebbe bene morire dopo il 25 slam di Sinner conquistato magari a Wimbledon..tanto a quel punto andrei per gli 80 anni ed è meglio lasciare questo mondo in salute senza inutili trascinamenti…

 212
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 13-08-2025 23:14

@ lo Zio (#4458365)

Ubitennis

 211
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 13-08-2025 23:13

Scritto da Pierluigi
Scusate mi sono collegato ora..x quale motivo i match sono interrotti?

Piove.

 210
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 13-08-2025 23:13

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74

Scritto da MAURO
Sinner fa’ apposta il pugnetto X far vedere lo sponsor.
Vergognoso

Anche lei dovrebbe vergognarsi a scrivere fa con l’accento…

Me ne farò una ragione.

Ragione insieme a Mauro è un ossimoro

 209
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, renzopii
piper 13-08-2025 23:12

Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.

 208
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 13-08-2025 23:12

Scritto da Sandrone59

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74

Scritto da MAURO
Sinner fa’ apposta il pugnetto X far vedere lo sponsor.
Vergognoso

Anche lei dovrebbe vergognarsi a scrivere fa con l’accento…

Me ne farò una ragione.

Signor Mauro, mi permetta un consiglio: doveva rispondere
“Me ne faro una ragione ” , giusto per rimanere nella coerenza…

Chiedere a lui coerenza è come far credere a Mannarino che esiste babbo natale

 207
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Detuqueridapresencia, Inox, renzopii
Krik Kroc 13-08-2025 23:11

Weather Channel mette pioggia sino al ore 2 di domani. Buona notte a tutti

 206
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
lo Zio (Guest) 13-08-2025 23:11

@ Jannik über Alles (#4458361)

Ti posso chiedere dove hai recuperato questi dati interessanti?
Grazie

 205
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 13-08-2025 23:11

@ Italo (#4458341)

Ferrero a Wimbledon mi sembrava tutto fuorché rilassato, era più un rassegnato vedendo le inquadrature.

 204
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 13-08-2025 23:11

Scritto da Carota Senior

Scritto da Jannik über Alles
@ Carota Senior (#4458349)
Nulla è impossibile, ma Sinner si dovrebbe infortunare o stare male…

Potrebbe anche succedere la giornata no per Sinner, è successo anche a quei tre famosi.
Due anni fa in pieno lancio, dopo aver vinto a Toronto, in questo stesso torneo Sinner perse al primo turno da Lajovic che giocò una partita stupenda (era anche il compleanno di Jannik e non credo fu contentissimo).

Dopo non è più successo, ma forse succederà… probabilmente non stasera (*-^)

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pierluigi (Guest) 13-08-2025 23:10

Scusate mi sono collegato ora..x quale motivo i match sono interrotti?

 202
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 13-08-2025 23:08

Giusto per fare un “quadro” di Mannarino:
– ha giocato ,2 volte in carriera con il #1 (Djokovic) e ha sempre perso
– il suo saldo contro i top-10 è di 10 vittorie e 59 sconfitte

Solo per riportare i dati e senza commenti personali su simpatia o antipatia o altro.

Certo ci sono stati tennisti peggio di lui ma anche diversi migliori.

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)