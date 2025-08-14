Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Cincinnati, favola Atmane: da qualificato ai quarti dopo l’impresa su Fritz (Video)

Terence Atmane nella foto - Foto getty images
Terence Atmane non dimenticherà mai il Cincinnati Open 2025. Arrivato al torneo con un modesto bilancio stagionale a livello ATP di 1-4, il francese ha centrato il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, superando negli ottavi la testa di serie numero 4 Taylor Fritz con il punteggio di 3-6 7-5 6-3.
Il momento decisivo è stato il match point, che Atmane ha raccontato con incredulità: «Non ci potevo credere, ho colpito la volée con il telaio e ho pensato: “No!”. Ero pronto a tornare sul 40-30 e servire di nuovo. Stavo tremando. Poi, in qualche modo, la palla è entrata, ho visto che lui era tutto sul lato del rovescio e stava correndo verso il dritto… ho pensato: “Ti prego, non toccarla”. Ho visto che era un doppio rimbalzo e game, set e match. Non riesco nemmeno a descrivere questa sensazione, sono felicissimo».
Numero 136 del mondo, Atmane è il primo qualificato a raggiungere i quarti in un Masters 1000 dai tempi di Max Purcell proprio a Cincinnati due anni fa, e il giocatore con il ranking più basso a spingersi così avanti nel torneo dell’Ohio dal trionfo di Borna Coric nel 2022, quando era numero 152. Il mancino francese si è qualificato senza perdere un set, per poi battere Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli, Joao Fonseca e, appunto, Fritz. Ora lo attende il danese Holger Rune, settima testa di serie, per un posto in semifinale.
«Che settimana, che settimana devo dire»* ha commentato Atmane, salito virtualmente al numero 93 del ranking, il suo best ranking e l’ingresso ufficiale in Top 100. *«Sono felice che finalmente il mio lavoro stia pagando. Ma, come ho detto al mio coach, questo è solo un torneo: devo ripetere questo livello ogni settimana se voglio stare dove sono loro»*.
Contro Fritz, Atmane ha servito 13 ace e vinto l’82% dei punti con la prima, pareggiando il bilancio degli scontri diretti (1-1) dopo la sconfitta dello scorso anno a Shanghai, maturata in due tie-break.
WTA Cincinnati
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [6]
0
6
7
0
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
0
4
5
0
Vincitore: Kichenok / Perez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
6-5 → 7-5
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
5-5 → 6-5
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
5-4 → 5-5
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
3-3 → 4-3
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
2-1 → 2-2
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
1-1 → 2-1
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
1-0 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
5-4 → 6-4
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
4-4 → 5-4
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
4-3 → 4-4
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
3-3 → 4-3
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
3-2 → 3-3
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
2-1 → 2-2
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Hailey Baptiste / Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
No, forse sono io che ricordo male…
Bravo Atmane, ma ha la memoria corta, il punto che ha portato al 40-30 e’ stato un suo doppio fallo, la volee’ steccata era il secondo match point.
Vero che con Mannarino non è facile giocare ma….non stiamo parlando di un mostro di giocatore, non lo è mai stato nella sua carriera. La realtà che Sinner è fuori forma e Mannarino ne ha approfittato, uscendo bene dall’incontro….prossimo avversario, sarà il servizio di Sinner che ci dira se dovremo soffrire ancora, se riuscirà a mettere la prima di servizio con almeno il 60% allora vedremo il vero Sinner, sotto il 50% rivedremo il vecchio incontro Sinner contro Mannarino, vi ricordo nuovamente l’importanza della prima di servizio, se servi bene sei più rilassato e concentrato sul resto del gioco, se servi male rimani nervoso e meno concentrato sul resto del gioco
Secondo set che Nardi poteva anche portare a casa, e’ mancato davvero il servizio e la tenuta mentale. Peccato, perche’ Nardi ha fatto davvero vedere dei bei colpi. Il servizio e’ il colpo sul quale deve lavorare. Il lancio di palla e’ troppo alto, non da’ fluidita’ al movimento.
Buon Nardi nel 2° set, il 1° non l’ho visto.
Se solo avesse un servizio piu’ incisivo, Nardi sarebbe in un altro livello.
Nanetterribili passano il turno per ritiro avversarie.
Contro break 🙁
Contro break immediato.
Maraviglioso Nardi quando gioca bene.
Break di Luca.
Alcaraz non pare ispirato: molti errori banali!
Ma con Nardi trova poche difficoltà…
Non ha giocato il match della vita,sta giocando il torneo della vita,dalla vittoria in rimonta con Cobolli è in trance agonistica,questo è molto pericoloso anche per Sinner in questa versione un pó scialba
Non ero dello stesso avviso, peccato non sia dalla parte di Alcaraz.
Oggi Térence in versione Batman. La sua palla faceva male, molto male.
La vittoria di Atmane su Fritz era davvero impronosticabile!
@ Marco Tullio Cicerone (#4458464)
Credo di si.
Gioca già domani?
Mannarino è stato meno efficace e più falloso a volte perchè Sinner tira più forte di quasi tutti e dunque la racchetta allentata dell’ attempato Francese gli dava tiri troppo lunghi o incontrollabili. Poi via via ha adattato la forza da dare ed è diventato una brutta gatta da pelare trovando la misura dei colpi.
Sono in ferie e ho bevuto un espresso dopo cena vediamo se ce la faccio.
Vero che Mannarino ti porta a giocare male tecnicamente, ma in questo match Jannik l’ho visto poco sciolto, a tratti come imballato. Ma l’ha portata a casa, da tennista superiore all’avversario. Comunque non sono preoccupato, d’ora in poi si vedrà il vero Jannik.
un po come dire…ma te non puoi fare a meno di rispondermi?…ma per entrambi è divertente fare cosi!….Comunque a me il loro commento piace ma sono tanto logorroiche
Vittoria molto più ampia di quel che dice il punteggio. 6 punti in più nel primo set, 7 in più nel secondo, segno che é arrivato al tie break con più 4.
Questo perché tranne che nel controbreak, Sinner non ha mai fatto arrivare Mannarino manco a 40 ed ha fatto 29 punti su 30 con la prima. I game al servizio di Mannarino invece sono stati quasi tutti combattuti.
Io non ho manco visto tutto questo gioco ipnotico e delicato di Mannarino mettere in difficoltà Sinner, ma solo tante buone prime del Francese che lo hanno salvato da un punteggio più pesante.
Per quanto mi riguarda non ho mai pensato che potesse perdere anche solo uno dei due set, e di cose strane nel tennis ne ho viste succedere
In realtà avanzando non la beccava mai e alla fine si è messo sui cartelloni sia per la prima che per la seconda riuscendo almeno ad entrare in palleggio anche se a volte svantaggioso se il caricone di risposta non era ben fatto o troppo corto.
Alle 2,45 della notte sarà impossibile vederle. Non ce la faccio.
Bravo Jannik! Nel momento che contava 2 prime vincenti e tanti saluti. Match rognoso come immaginavo, mai facile scambiare contro chi non usa rotazioni e tira solo piatto. Notazione particolare per la seconda di servizio del Lupo Mannaro che superava a malapena i 100 km/h. Grosso modo come una mia prima e nonostante ciò è riuscito ad arrampicarsi fino al tiebreak
@ Marco Tullio Cicerone (#4458435)
Perché venerdì?
Comunque io ho avuto una grande paura. Questo è quanto!
diretta.it indica Alcaraz vs Nardi alle 4:20.
Da sotto, da sotto Sarita!
E anche questa volta ha portato bene.
Non il miglior Sinner, specialmente in risposta, ma queste partite scorbutiche intanto portiamole a casa. A giocare meglio ci si penserà venerdì.
Forse ha un brutto presentimento…
Ooppss jannik…
@ Pat (#4458427)
Forse in SF ne incontreremo un altro.
Bravo veramente contro uno scorbutico avversario che ha giocato al 200%.
In realtà la prima in slice a uscire del francese è assolutamente micidiale…
E vai campione! Da San Candido sotto fulmini e lampi una buona serena notte a tutti .
Dopo essersi quasi autobrekkato incredibilmente, ha dimostrato ancora una volta perché è il numero 1…ha giocato un tie break semplicemente mostruoso…spaziale!! Enorme Jannik!
I francesi in questo torneo vogliono tutti il nostro scalpo.
Abituato ai grandi avanzamenti in risposta di Wimbledon Sinner solo alla fine ha riscoperto la risposta da dietro alla Medvedev: tattica giusta se l’è giocata punto a punto sul servizio prima quasi incontenibile di Mannarino trasfigurato in un Karlovic Erranesco per le velocità ma con piazzamento impeccabile della pallina. Peccato che poi ha subito di più in palleggio spesso in ritardo sui furbi cambi di lato di mister accordatura lenta per essere potente a 37 anni. Tutto bene ciò che finisce bene!
Bene bene jannick, continua a non perdere set anche in partite combattute
Tanto vince Carlone in un’ora scarsa ajajajajajajajajaj maurantoine si tocchi pure
Un po’ di sollievo.
Che signora partita ha giocato Mannarino, Sinner comunque è atomico due aces per concludere!
Bravo jannik.
31 su 32 di prime convertite e quell’ 1 gli costa una coda in tie-break
Au revoir monsieur mandarino
pacca sulla spalla molto fredda come ti meriti e tornatene a casa
Grandissimo Jannik…che tenuta mentale. I due aces finali a chiudere una goduria pura
Finalmente! Daje Jan !
Immenso grande super campione Jannik Sinner.
Adesso a dormire che domani si lavora
Mandarino non crede più a Babbo Natale ma può sempre sperare di incontrare la Befana!
Finita, ma che fatica! Bravo Jannik!
cin cin…che dura..
Finalmente la porta a casa, con qualche patema di troppo. Andrà a prenotare un altra ora???
Gioca benissimo
Sta giocando benino Mannarino.
Controbreak con un colpo della domenica
Tutto da rifare. Game al servizio bruttissimo e Tiebreak
…eh che ..zzo Jannik
Per fortuna Mannarino si è consegnato autobreakandosi, ma la posizione di Sinner in risposta lasciava veramente aperte delle praterie per il francese, mi sembra strano che contro uno che non è un big server non possa avanzare leggermente e chiudere un po’ il campo.
E ti pareva
Il nastro dà il nastro toglie. Dai roscio chiudi che voglio dormire
chi l’ha dura la vince!
Finalmente il break ma quanta fatica.
Break! Vediamo di chiuderla. Dai Jannik!
Contrariamente a quello che qualcuno asseriva su questo blog gli avversari di Jannik non hanno nessun timore reverenziale anzi spesso danno il loro meglio…
@ magilla (#4458392)
Non puoi togliere il commento?
Sembrava un tergicristallo.
qualcuno potrebbe dire alle telecroniste di parlare un po’ di meno….ho due orecchie come dumbo
Non ti interessa vedere Carlitos?
Si parte con un ace di Sinner per concludere il 4° gioco.
Io in primis: un tennista che in carriera ha guadagnato oltre 13 milioni e mezzo di dollari non credo sia così scarso.
Prima fà ora faro.
Sono rientrati in campo, si stanno scaldando.
Sinner! Monta le gomme da pioggia e vai a giocare!
Rientrati ora in campo
Su le tamerici salmastre e arse
Redazione di live tennis,volete dividere la pagina dei tornei Wta da Sinnner? Porco Demonio!
Avete intenzione di dare risalto anche al tennis femminile oppure oscurarlo?
Me ne faro una ragione.
@ lo Zio (#4458365)
Ubitennis
Piove.
Ragione insieme a Mauro è un ossimoro
Di sto passo Nardi non comincerà per l’1:00.
Chiedere a lui coerenza è come far credere a Mannarino che esiste babbo natale
Weather Channel mette pioggia sino al ore 2 di domani. Buona notte a tutti
@ Jannik über Alles (#4458361)
Ti posso chiedere dove hai recuperato questi dati interessanti?
Grazie
@ Italo (#4458341)
Ferrero a Wimbledon mi sembrava tutto fuorché rilassato, era più un rassegnato vedendo le inquadrature.
Dopo non è più successo, ma forse succederà… probabilmente non stasera (*-^)
Scusate mi sono collegato ora..x quale motivo i match sono interrotti?
Giusto per fare un “quadro” di Mannarino:
– ha giocato ,2 volte in carriera con il #1 (Djokovic) e ha sempre perso
– il suo saldo contro i top-10 è di 10 vittorie e 59 sconfitte
Solo per riportare i dati e senza commenti personali su simpatia o antipatia o altro.
Certo ci sono stati tennisti peggio di lui ma anche diversi migliori.