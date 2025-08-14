Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Cincinnati, favola Atmane: da qualificato ai quarti dopo l’impresa su Fritz (Video)

Terence Atmane non dimenticherà mai il Cincinnati Open 2025. Arrivato al torneo con un modesto bilancio stagionale a livello ATP di 1-4, il francese ha centrato il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, superando negli ottavi la testa di serie numero 4 Taylor Fritz con il punteggio di 3-6 7-5 6-3.

Il momento decisivo è stato il match point, che Atmane ha raccontato con incredulità: «Non ci potevo credere, ho colpito la volée con il telaio e ho pensato: “No!”. Ero pronto a tornare sul 40-30 e servire di nuovo. Stavo tremando. Poi, in qualche modo, la palla è entrata, ho visto che lui era tutto sul lato del rovescio e stava correndo verso il dritto… ho pensato: “Ti prego, non toccarla”. Ho visto che era un doppio rimbalzo e game, set e match. Non riesco nemmeno a descrivere questa sensazione, sono felicissimo».

Numero 136 del mondo, Atmane è il primo qualificato a raggiungere i quarti in un Masters 1000 dai tempi di Max Purcell proprio a Cincinnati due anni fa, e il giocatore con il ranking più basso a spingersi così avanti nel torneo dell’Ohio dal trionfo di Borna Coric nel 2022, quando era numero 152. Il mancino francese si è qualificato senza perdere un set, per poi battere Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli, Joao Fonseca e, appunto, Fritz. Ora lo attende il danese Holger Rune, settima testa di serie, per un posto in semifinale.

«Che settimana, che settimana devo dire»* ha commentato Atmane, salito virtualmente al numero 93 del ranking, il suo best ranking e l’ingresso ufficiale in Top 100. *«Sono felice che finalmente il mio lavoro stia pagando. Ma, come ho detto al mio coach, questo è solo un torneo: devo ripetere questo livello ogni settimana se voglio stare dove sono loro»*.

Contro Fritz, Atmane ha servito 13 ace e vinto l’82% dei punti con la prima, pareggiando il bilancio degli scontri diretti (1-1) dopo la sconfitta dello scorso anno a Shanghai, maturata in due tie-break.

Combined Cincinnati – 3° Turno – Ottavi di Finale – hard

ATP Cincinnati Frances Tiafoe [10] • Frances Tiafoe [10] 15 4 1 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 40 6 3 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 H. Rune 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Frances Tiafoevs Holger Rune

Magda Linette vs Jessica Pegula (Non prima 18:00)



WTA Cincinnati Magda Linette [31] Magda Linette [31] 7 3 6 Jessica Pegula [4] Jessica Pegula [4] 6 6 3 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Magda Linette 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Adrian Mannarino



ATP Cincinnati Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 40-30 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro (Non prima 21:00)



WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 7 0 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 0 1 5 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Luca Nardi vs Carlos Alcaraz (Non prima 01:00)



ATP Cincinnati Luca Nardi Luca Nardi 1 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova vs Anna Kalinskaya (Non prima 02:30)



WTA Cincinnati Ekaterina Alexandrova [12] Ekaterina Alexandrova [12] 6 6 1 Anna Kalinskaya [28] Anna Kalinskaya [28] 3 7 6 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 17:00

Iga Swiatek vs Sorana Cirstea



WTA Cincinnati Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 0 6 6 0 Sorana Cirstea • Sorana Cirstea 0 4 3 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-40 4-1 → 4-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Brandon Nakashima vs Alexander Zverev (Non prima 18:00)



ATP Cincinnati Brandon Nakashima [27] Brandon Nakashima [27] 4 4 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 4-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Roberto Bautista Agut



ATP Cincinnati Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 7 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 3 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Shelton 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 df 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs Madison Keys



WTA Cincinnati Elena Rybakina [9] Elena Rybakina [9] 6 6 6 Madison Keys [6] Madison Keys [6] 7 4 2 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 1-6* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs (Non prima 23:00)



ATP Cincinnati Karen Khachanov [14] Karen Khachanov [14] 0 5 0 Alexander Zverev [3] • Alexander Zverev [3] 0 7 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Zverev 0-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Clara Tauson [16] Clara Tauson [16] 6 6 4 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 3 7 6 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Clara Tausonvs Veronika Kudermetova

Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Timea Babos / Luisa Stefani



WTA Cincinnati Peyton Stearns / Marketa Vondrousova Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 0 6 6 0 Timea Babos / Luisa Stefani [7] • Timea Babos / Luisa Stefani [7] 0 3 3 0 Vincitore: Stearns / Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-40 3-2 → 4-2 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Peyton Stearns / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Benjamin Bonzi



ATP Cincinnati Felix Auger-Aliassime [23] Felix Auger-Aliassime [23] 6 6 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Taylor Fritz vs Terence Atmane



ATP Cincinnati Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 6 5 3 Terence Atmane Terence Atmane 3 7 6 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Atmane 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 T. Atmane 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Atmane 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 T. Atmane 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Francisco Comesana vs Andrey Rublev



ATP Cincinnati Francisco Comesana Francisco Comesana 2 3 Andrey Rublev [9] Andrey Rublev [9] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Comesana 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df df 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 2-1 → 2-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 F. Comesana 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 F. Comesana 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Champions’ Court – ore 17:00

Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Cincinnati Nikola Mektic / Rajeev Ram Nikola Mektic / Rajeev Ram 7 7 Kevin Krawietz / Tim Puetz [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz [4] 6 5 Vincitore: Mektic / Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 6-5 → 7-5 N. Mektic / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 N. Mektic / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 N. Mektic / Ram 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 N. Mektic / Ram 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mektic / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 N. Mektic / Ram 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Mektic / Ram 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Mektic / Ram 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mektic / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mektic / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Mektic / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / Ram 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Matthew Ebden / Jordan Thompson vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Cincinnati Matthew Ebden / Jordan Thompson Matthew Ebden / Jordan Thompson 5 7 8 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 7 5 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Ebden / Thompson 1-0 df 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Ebden / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Ebden / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Ebden / Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Ebden / Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Ebden / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Ebden / Thompson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Ebden / Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Ebden / Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 M. Ebden / Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Ebden / Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Ebden / Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Ebden / Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Robert Cash / JJ Tracy



ATP Cincinnati Simone Bolelli / Andrea Vavassori [6] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [6] 6 7 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 3 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Christian Harrison / Evan King vs Romain Arneodo / Robert Galloway (Non prima 21:00)



ATP Cincinnati Christian Harrison / Evan King [7] Christian Harrison / Evan King [7] 7 3 10 Romain Arneodo / Robert Galloway Romain Arneodo / Robert Galloway 6 6 7 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 C. Harrison / King 1-0 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Arneodo / Galloway 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Arneodo / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. Harrison / King 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 1-3 → 1-4 C. Harrison / King 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 C. Harrison / King 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 10 – ore 18:00

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs (5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs



WTA Cincinnati Hanyu Guo / Alexandra Panova Hanyu Guo / Alexandra Panova 6 3 10 Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] 1 6 7 Vincitore: Guo / Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Hanyu Guo / Alexandra Panova 10-7 1-0 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko



WTA Cincinnati Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 3 6 5 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 6 1 10 Vincitore: Krejcikova / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) Lyudmyla Kichenok / (6) Ellen Perez vs Hailey Baptiste / Jessica Pegula



WTA Cincinnati Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [6] Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [6] 0 6 7 0 Hailey Baptiste / Jessica Pegula Hailey Baptiste / Jessica Pegula 0 4 5 0 Vincitore: Kichenok / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Magda Linette / Clara Tauson

