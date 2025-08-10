Challenger 75 Barranquilla: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Barranquilla – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos
(WC) Samuel Heredia vs Peter Bertran
Alfredo Perez vs Dan Martin
Qualifier vs (7) Pol Martin Tiffon
(4) Santiago Rodriguez Taverna vs Cannon Kingsley
Qualifier vs (Alt) Juan Sebastian Gomez
Arthur Fery vs (PR) Darian King
(WC) Miguel Tobon vs (8) Adolfo Daniel Vallejo
(6) Nicolas Mejia vs Adhithya Ganesan
Adria Soriano Barrera vs Qualifier
Qualifier vs Felix Corwin
Qualifier vs (3) Bernard Tomic
(5) Vitaliy Sachko vs Roberto Cid Subervi
(Alt) Johan Alexander Rodriguez vs Qualifier
Andres Andrade vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios
Kenta Miyoshi vs (2) Tomas Barrios Vera
Challenger 75 Barranquilla – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇦🇷 Facundo Bagnis vs 🇺🇸 Corey Craig [CO]
🇵🇪 Arklon Huertas Del Pino vs 🇨🇱 Nicolás Villalón [11]
[2] 🇺🇸 Bruno Kuzuhara vs 🇨🇴 Nicolás Rico [WC]
🇨🇴 Pablo Robledo [WC] vs 🇺🇸 Victor Lilov [7]
[3] 🇺🇸 Jacob Brumm vs 🇨🇴 Alejandro Arcila [ALT]
🇧🇷 Victor Braga [ALT] vs 🇻🇪 Brandon Perez [9]
[4] 🇺🇸 Joshua Sheehy vs 🇨🇴 Juan Pablo Ordoñez Vargas [WC]
🇨🇴 Michael Alejandro Beltrán Rubio [ALT] vs 🇵🇪 Mateo Castañeda [12] [ALT]
[5] 🇨🇦 Taha Baadi vs 🇨🇱 Tomás Marín [ALT]
🇺🇸 Pranav Kumar [ALT] vs 🇺🇸 Salvador Price [10]
[6] 🇺🇸 Noah Schachter vs 🇨🇴 Benjamín Torres [ALT]
🇨🇴 Cristian Felipe Sánchez Rojas [WC] vs 🇨🇴 Juan Sebastián Osorio [8]
Center Court – ore 17:30
Jacob Brumm vs Alejandro Arcila
Pablo Robledo vs Victor Lilov
Pranav Kumar vs Salvador Price
Facundo Bagnis vs Corey Craig
Court 1 – ore 17:30
Victor Braga vs Brandon Perez
Michael Alejandro Beltran Rubio vs Mateo Castañeda
Taha Baadi vs Tomas Marin
Cristian Felipe Sanchez Rojas vs Juan Sebastian Osorio
Court 2 – ore 17:30
Joshua Sheehy vs Juan Pablo Ordonez Vargas
Bruno Kuzuhara vs Nicolas Rico
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Nicolas Villalon
Noah Schachter vs Benjamin Torres
