Challenger 75 Barranquilla: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

10/08/2025 07:48 1 commento
Bernard Tomic nella foto - Foto Getty Images
COL Challenger 75 Barranquilla – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Pablo Ficovich ARG vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
(WC) Samuel Heredia COL vs Peter Bertran DOM
Alfredo Perez USA vs Dan Martin CAN
Qualifier vs (7) Pol Martin Tiffon ESP

(4) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Cannon Kingsley USA
Qualifier vs (Alt) Juan Sebastian Gomez COL
Arthur Fery GBR vs (PR) Darian King BAR
(WC) Miguel Tobon COL vs (8) Adolfo Daniel Vallejo PAR

(6) Nicolas Mejia COL vs Adhithya Ganesan USA
Adria Soriano Barrera COL vs Qualifier
Qualifier vs Felix Corwin USA
Qualifier vs (3) Bernard Tomic AUS

(5) Vitaliy Sachko UKR vs Roberto Cid Subervi DOM
(Alt) Johan Alexander Rodriguez COL vs Qualifier
Andres Andrade ECU vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Kenta Miyoshi JPN vs (2) Tomas Barrios Vera CHI

COL Challenger 75 Barranquilla – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇦🇷 Facundo Bagnis vs 🇺🇸 Corey Craig [CO]
🇵🇪 Arklon Huertas Del Pino vs 🇨🇱 Nicolás Villalón [11]

[2] 🇺🇸 Bruno Kuzuhara vs 🇨🇴 Nicolás Rico [WC]
🇨🇴 Pablo Robledo [WC] vs 🇺🇸 Victor Lilov [7]

[3] 🇺🇸 Jacob Brumm vs 🇨🇴 Alejandro Arcila [ALT]
🇧🇷 Victor Braga [ALT] vs 🇻🇪 Brandon Perez [9]

[4] 🇺🇸 Joshua Sheehy vs 🇨🇴 Juan Pablo Ordoñez Vargas [WC]
🇨🇴 Michael Alejandro Beltrán Rubio [ALT] vs 🇵🇪 Mateo Castañeda [12] [ALT]

[5] 🇨🇦 Taha Baadi vs 🇨🇱 Tomás Marín [ALT]
🇺🇸 Pranav Kumar [ALT] vs 🇺🇸 Salvador Price [10]

[6] 🇺🇸 Noah Schachter vs 🇨🇴 Benjamín Torres [ALT]
🇨🇴 Cristian Felipe Sánchez Rojas [WC] vs 🇨🇴 Juan Sebastián Osorio [8]

Center Court – ore 17:30
Jacob Brumm USA vs Alejandro Arcila COL
Pablo Robledo COL vs Victor Lilov USA
Pranav Kumar USA vs Salvador Price COL
Facundo Bagnis ARG vs Corey Craig USA

Court 1 – ore 17:30
Victor Braga BRA vs Brandon Perez VEN
Michael Alejandro Beltran Rubio COL vs Mateo Castañeda COL
Taha Baadi MAR vs Tomas Marin COL
Cristian Felipe Sanchez Rojas COL vs Juan Sebastian Osorio COL

Court 2 – ore 17:30
Joshua Sheehy USA vs Juan Pablo Ordonez Vargas COL
Bruno Kuzuhara USA vs Nicolas Rico COL
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Nicolas Villalon CHI
Noah Schachter USA vs Benjamin Torres CHI

