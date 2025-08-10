Challenger 75 Barranquilla: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 75 Barranquilla – Tabellone Principale – hard

(1) Juan Pablo Ficovich vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

(WC) Samuel Heredia vs Peter Bertran

Alfredo Perez vs Dan Martin

Qualifier vs (7) Pol Martin Tiffon

(4) Santiago Rodriguez Taverna vs Cannon Kingsley

Qualifier vs (Alt) Juan Sebastian Gomez

Arthur Fery vs (PR) Darian King

(WC) Miguel Tobon vs (8) Adolfo Daniel Vallejo

(6) Nicolas Mejia vs Adhithya Ganesan

Adria Soriano Barrera vs Qualifier

Qualifier vs Felix Corwin

Qualifier vs (3) Bernard Tomic

(5) Vitaliy Sachko vs Roberto Cid Subervi

(Alt) Johan Alexander Rodriguez vs Qualifier

Andres Andrade vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios

Kenta Miyoshi vs (2) Tomas Barrios Vera

[1] 🇦🇷 Facundo Bagnis vs 🇺🇸 Corey Craig [CO]🇵🇪 Arklon Huertas Del Pino vs 🇨🇱 Nicolás Villalón [11]

[2] 🇺🇸 Bruno Kuzuhara vs 🇨🇴 Nicolás Rico [WC]

🇨🇴 Pablo Robledo [WC] vs 🇺🇸 Victor Lilov [7]

[3] 🇺🇸 Jacob Brumm vs 🇨🇴 Alejandro Arcila [ALT]

🇧🇷 Victor Braga [ALT] vs 🇻🇪 Brandon Perez [9]

[4] 🇺🇸 Joshua Sheehy vs 🇨🇴 Juan Pablo Ordoñez Vargas [WC]

🇨🇴 Michael Alejandro Beltrán Rubio [ALT] vs 🇵🇪 Mateo Castañeda [12] [ALT]

[5] 🇨🇦 Taha Baadi vs 🇨🇱 Tomás Marín [ALT]

🇺🇸 Pranav Kumar [ALT] vs 🇺🇸 Salvador Price [10]

[6] 🇺🇸 Noah Schachter vs 🇨🇴 Benjamín Torres [ALT]

🇨🇴 Cristian Felipe Sánchez Rojas [WC] vs 🇨🇴 Juan Sebastián Osorio [8]

Center Court – ore 17:30

Jacob Brumm vs Alejandro Arcila

Pablo Robledo vs Victor Lilov

Pranav Kumar vs Salvador Price

Facundo Bagnis vs Corey Craig

Court 1 – ore 17:30

Victor Braga vs Brandon Perez

Michael Alejandro Beltran Rubio vs Mateo Castañeda

Taha Baadi vs Tomas Marin

Cristian Felipe Sanchez Rojas vs Juan Sebastian Osorio

Court 2 – ore 17:30

Joshua Sheehy vs Juan Pablo Ordonez Vargas

Bruno Kuzuhara vs Nicolas Rico

Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Nicolas Villalon

Noah Schachter vs Benjamin Torres