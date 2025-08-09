Masters 1000 Cincinnati – Sinner rientra e domina: “Felice del ritorno, ma posso fare di più” (Video)

Jannik Sinner ha ripreso da dove aveva lasciato. A un mese dal trionfo a Wimbledon, il numero 1 del mondo è tornato in campo per il suo debutto al Masters 1000 di Cincinnati 2025, superando in appena 59 minuti il colombiano Daniel Galán con un netto 6-1 6-1. Un rientro convincente, seppur lo stesso Sinner ammetta di avere ancora margini di crescita.

«Anche se lo diciamo sempre in queste occasioni, la realtà è che le partite sono sempre molto diverse dalle sessioni di allenamento dei giorni precedenti» ha raccontato ai microfoni di TennisTV. «Non sapevo bene quali fossero le mie aspettative oggi, ma lascio il campo molto felice. Non è facile giocare qui: la palla viaggia tanto, è molto veloce, e questo ti obbliga a servire con precisione senza perdere l’equilibrio».

Consapevole delle sfide che lo attendono, Sinner ha aggiunto: «Se voglio andare avanti nel torneo so che devo rispettare questi requisiti. Oggi, per lunghi tratti, ho servito come volevo, ma ci sono ancora tanti aspetti da migliorare in vista delle prossime partite. Per essere il mio primo match, non potevo chiedere un risultato migliore. Sono felice di tornare qui, il pubblico è fantastico e mi sono divertito molto».

Il prossimo ostacolo sarà il canadese Gabriel Diallo, mai affrontato in carriera. Ma in Ohio, in questi giorni, il vero avversario sembra essere il caldo estremo.

«Si inizia a sentire già prima di entrare in campo, e per questo servono i giorni di adattamento» ha spiegato Sinner. «Non ci si scalda solo nei cinque minuti di warm-up, ma si fa anche un lavoro in palestra per aumentare la temperatura corporea e abituarsi alle condizioni. Ti aiuta a entrare nel match sapendo cosa aspettarti. Per fortuna oggi tutto è andato nella direzione giusta per me, ma so che le cose possono cambiare in fretta, soprattutto con questo clima. Per ora non posso lamentarmi, sono molto felice di quello che è successo in campo».





Francesco Paolo Villarico