Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Domenica 10 Agosto 2025

09/08/2025 22:07 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14

P&G Center Court – ore 17:00
Jasmine Paolini ITA vs Maria Sakkari GRE
Xinyu Wang CHN vs Coco Gauff USA
Damir Dzumhur BIH vs Carlos Alcaraz ESP
Ben Shelton USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG (Non prima 01:00)
Caroline Garcia FRA vs Karolina Muchova CZE (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00
Alex de Minaur AUS vs Reilly Opelka USA
Learner Tien USA vs Andrey Rublev RUS
Kimberly Birrell AUS vs Jessica Pegula USA (Non prima 21:00)
Barbora Krejcikova CZE vs Elina Svitolina UKR (Non prima 01:00)
Nishesh Basavareddy USA vs Alexander Zverev GER

Court 3 – ore 17:00
Jiri Lehecka CZE vs Tristan Boyer USA
Jakub Mensik CZE vs Ethan Quinn USA
Camila Osorio COL vs Jelena Ostapenko LAT
Caty McNally USA vs McCartney Kessler USA

Champions’ Court – ore 17:00
Veronika Kudermetova RUS vs Belinda Bencic SUI
Emma Navarro USA vs Ella Seidel GER
Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev RUS
Karen Khachanov RUS vs Valentin Royer FRA

Court 10 – ore 17:00
Anastasija Sevastova LAT vs Ashlyn Krueger USA
Roberto Bautista Agut ESP vs Cameron Norrie GBR
Jenson Brooksby USA vs Arthur Cazaux FRA
Sofia Kenin USA vs Varvara Gracheva FRA

Court 4 – ore 17:00
Dayana Yastremska UKR vs Viktoriya Tomova BUL
Clara Tauson DEN vs Ajla Tomljanovic AUS
Luca Nardi ITA vs Denis Shapovalov CAN
Brandon Nakashima USA vs Alexander Blockx BEL

Court 7 – ore 17:00
Francisco Comesana ARG vs Luciano Darderi ITA
Magda Linette POL vs Rebecca Sramkova SVK
Alexei Popyrin AUS vs Martin Landaluce ESP
Tallon Griekspoor NED vs Hamad Medjedovic SRB

Court 8 – ore 17:00
Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Asia Muhammad USA / Demi Schuurs NED
Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS vs Taylor Townsend USA / Shuai Zhang CHN
Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE vs Fanny Stollar HUN / Fang-Hsien Wu TPE (Non prima 20:30)
Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Court 9 – ore 18:00
Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP
Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS (Non prima 19:30)
Daria Kasatkina AUS vs Lucia Bronzetti ITA
Linda Noskova CZE vs Iva Jovic USA

TAG: , , ,

1 commento

Taxi Driver 09-08-2025 22:58

Se Paolini perde dalla greca, può dedicarsi al doppio full time

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!