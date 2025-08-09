Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Domenica 10 Agosto 2025

P&G Center Court – ore 17:00

Jasmine Paolini vs Maria Sakkari

Xinyu Wang vs Coco Gauff

Damir Dzumhur vs Carlos Alcaraz

Ben Shelton vs Camilo Ugo Carabelli (Non prima 01:00)

Caroline Garcia vs Karolina Muchova (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00

Alex de Minaur vs Reilly Opelka

Learner Tien vs Andrey Rublev

Kimberly Birrell vs Jessica Pegula (Non prima 21:00)

Barbora Krejcikova vs Elina Svitolina (Non prima 01:00)

Nishesh Basavareddy vs Alexander Zverev

Court 3 – ore 17:00

Jiri Lehecka vs Tristan Boyer

Jakub Mensik vs Ethan Quinn

Camila Osorio vs Jelena Ostapenko

Caty McNally vs McCartney Kessler

Champions’ Court – ore 17:00

Veronika Kudermetova vs Belinda Bencic

Emma Navarro vs Ella Seidel

Adam Walton vs Daniil Medvedev

Karen Khachanov vs Valentin Royer

Court 10 – ore 17:00

Anastasija Sevastova vs Ashlyn Krueger

Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie

Jenson Brooksby vs Arthur Cazaux

Sofia Kenin vs Varvara Gracheva

Court 4 – ore 17:00

Dayana Yastremska vs Viktoriya Tomova

Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic

Luca Nardi vs Denis Shapovalov

Brandon Nakashima vs Alexander Blockx

Court 7 – ore 17:00

Francisco Comesana vs Luciano Darderi

Magda Linette vs Rebecca Sramkova

Alexei Popyrin vs Martin Landaluce

Tallon Griekspoor vs Hamad Medjedovic

Court 8 – ore 17:00

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Asia Muhammad / Demi Schuurs

Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs Taylor Townsend / Shuai Zhang

Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Fanny Stollar / Fang-Hsien Wu (Non prima 20:30)

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse

Court 9 – ore 18:00

Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa

Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya (Non prima 19:30)

Daria Kasatkina vs Lucia Bronzetti

Linda Noskova vs Iva Jovic