Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Domenica 10 Agosto 2025
P&G Center Court – ore 17:00
Jasmine Paolini vs Maria Sakkari
Xinyu Wang vs Coco Gauff
Damir Dzumhur vs Carlos Alcaraz
Ben Shelton vs Camilo Ugo Carabelli (Non prima 01:00)
Caroline Garcia vs Karolina Muchova (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Alex de Minaur vs Reilly Opelka
Learner Tien vs Andrey Rublev
Kimberly Birrell vs Jessica Pegula (Non prima 21:00)
Barbora Krejcikova vs Elina Svitolina (Non prima 01:00)
Nishesh Basavareddy vs Alexander Zverev
Court 3 – ore 17:00
Jiri Lehecka vs Tristan Boyer
Jakub Mensik vs Ethan Quinn
Camila Osorio vs Jelena Ostapenko
Caty McNally vs McCartney Kessler
Champions’ Court – ore 17:00
Veronika Kudermetova vs Belinda Bencic
Emma Navarro vs Ella Seidel
Adam Walton vs Daniil Medvedev
Karen Khachanov vs Valentin Royer
Court 10 – ore 17:00
Anastasija Sevastova vs Ashlyn Krueger
Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie
Jenson Brooksby vs Arthur Cazaux
Sofia Kenin vs Varvara Gracheva
Court 4 – ore 17:00
Dayana Yastremska vs Viktoriya Tomova
Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic
Luca Nardi vs Denis Shapovalov
Brandon Nakashima vs Alexander Blockx
Court 7 – ore 17:00
Francisco Comesana vs Luciano Darderi
Magda Linette vs Rebecca Sramkova
Alexei Popyrin vs Martin Landaluce
Tallon Griekspoor vs Hamad Medjedovic
Court 8 – ore 17:00
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Asia Muhammad / Demi Schuurs
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs Taylor Townsend / Shuai Zhang
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Fanny Stollar / Fang-Hsien Wu (Non prima 20:30)
Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
Court 9 – ore 18:00
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya (Non prima 19:30)
Daria Kasatkina vs Lucia Bronzetti
Linda Noskova vs Iva Jovic
