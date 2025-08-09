Challenger 75 Todi: Il Tabellone Principale e di qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Todi – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner vs Qualifier
(JR) Jan Kumstat vs (WC) Lorenzo Carboni
Qualifier vs Qualifier
(SE) Timofey Skatov vs (5) Gonzalo Bueno
(3) Nicolai Budkov Kjaer vs Juan Bautista Torres
Matej Dodig vs Matheus Pucinelli De Almeida
(PR) Francesco Forti vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva vs (7) Valentin Vacherot
(6) Stefano Travaglia vs Tiago Pereira
(WC) Jacopo Vasami vs Qualifier
Carlos Sanchez Jover vs (WC) Pierluigi Basile
Qualifier vs (4) Lukas Neumayer
(8) Frederico Ferreira Silva vs Alexey Vatutin
Marco Cecchinato vs (Alt) Remy Bertola
Mili Poljicak vs Juan Carlos Prado Angelo
Federico Arnaboldi vs (2) Federico Coria
Challenger 75 Todi – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇦🇷 Gonzalo Villanueva vs 🇧🇴 Federico Zeballos [ALT]
🇮🇹 Simone Agostini [ALT] vs 🇮🇹 Gianmarco Ferrari [8]
[2] 🇮🇹 Andrea Picchione vs 🇨🇿 Jan Hrazdil
🇮🇳 Vijay Sundar Prashanth [ALT] vs 🇮🇹 Fausto Tabacco [9] [ALT]
[3] 🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇮🇹 Lorenzo Angelini
🇮🇹 Gabriele Bosio [ALT] vs 🇸🇮 Sebastian Dominko [12]
[4] 🇫🇮 Eero Vasa vs 🇮🇹 Edoardo Betti [WC]
🇮🇹 Andrea De Marchi [WC] vs 🇮🇹 Alberto Bronzetti [10]
[5] 🇮🇹 Andrea Guerrieri vs 🇮🇹 Giorgio Tabacco [WC]
🇮🇹 Arturo Umena [WC] vs 🇮🇹 Filippo Romano [7]
[6] 🇮🇹 Facundo Juarez vs 🇦🇺 Kody Pearson [ALT]
🇫🇷 Tanguy Genier vs 🇮🇹 Gabriele Maria Noce [11]
Centre Court – ore 10:00
Andrea De Marchi vs Alberto Bronzetti
Eero Vasa vs Edoardo Betti
Tanguy Genier vs Gabriele Maria Noce
Gonzalo Villanueva vs Federico Zeballos
Grand Stand – ore 10:00
Andrea Guerrieri vs Giorgio Tabacco
Arturo Umena vs Filippo Romano
Simone Agostini vs Gianmarco Ferrari
Andrea Picchione vs Jan Hrazdil
Court 6 – ore 10:00
David Jorda Sanchis vs Lorenzo Angelini
Gabriele Bosio vs Sebastian Dominko
Vijay Sundar Prashanth vs Fausto Tabacco
Facundo Juarez vs Kody Pearson (Non prima 16:00)
TAG: Circuito Challenger
