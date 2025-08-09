Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Todi: Il Tabellone Principale e di qualificazione con il programma di domani

09/08/2025 19:23 2 commenti
Jacopo Vasami nella foto

ITA Challenger 75 Todi – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner ESP vs Qualifier
(JR) Jan Kumstat CZE vs (WC) Lorenzo Carboni ITA
Qualifier vs Qualifier
(SE) Timofey Skatov KAZ vs (5) Gonzalo Bueno PER

(3) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Juan Bautista Torres ARG
Matej Dodig CRO vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
(PR) Francesco Forti ITA vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva CZE vs (7) Valentin Vacherot MON

(6) Stefano Travaglia ITA vs Tiago Pereira POR
(WC) Jacopo Vasami ITA vs Qualifier
Carlos Sanchez Jover ESP vs (WC) Pierluigi Basile ITA
Qualifier vs (4) Lukas Neumayer AUT

(8) Frederico Ferreira Silva POR vs Alexey Vatutin RUS
Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Remy Bertola SUI
Mili Poljicak CRO vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Federico Arnaboldi ITA vs (2) Federico Coria ARG

ITA Challenger 75 Todi – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇦🇷 Gonzalo Villanueva vs 🇧🇴 Federico Zeballos [ALT]
🇮🇹 Simone Agostini [ALT] vs 🇮🇹 Gianmarco Ferrari [8]

[2] 🇮🇹 Andrea Picchione vs 🇨🇿 Jan Hrazdil
🇮🇳 Vijay Sundar Prashanth [ALT] vs 🇮🇹 Fausto Tabacco [9] [ALT]

[3] 🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇮🇹 Lorenzo Angelini
🇮🇹 Gabriele Bosio [ALT] vs 🇸🇮 Sebastian Dominko [12]

[4] 🇫🇮 Eero Vasa vs 🇮🇹 Edoardo Betti [WC]
🇮🇹 Andrea De Marchi [WC] vs 🇮🇹 Alberto Bronzetti [10]

[5] 🇮🇹 Andrea Guerrieri vs 🇮🇹 Giorgio Tabacco [WC]
🇮🇹 Arturo Umena [WC] vs 🇮🇹 Filippo Romano [7]

[6] 🇮🇹 Facundo Juarez vs 🇦🇺 Kody Pearson [ALT]
🇫🇷 Tanguy Genier vs 🇮🇹 Gabriele Maria Noce [11]

Centre Court – ore 10:00
Andrea De Marchi ITA vs Alberto Bronzetti ITA
Eero Vasa FIN vs Edoardo Betti ITA
Tanguy Genier SUI vs Gabriele Maria Noce ITA
Gonzalo Villanueva ARG vs Federico Zeballos BOL

Grand Stand – ore 10:00
Andrea Guerrieri ITA vs Giorgio Tabacco ITA
Arturo Umena ITA vs Filippo Romano ITA
Simone Agostini ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
Andrea Picchione ITA vs Jan Hrazdil CZE

Court 6 – ore 10:00
David Jorda Sanchis ESP vs Lorenzo Angelini ITA
Gabriele Bosio ITA vs Sebastian Dominko SLO
Vijay Sundar Prashanth IND vs Fausto Tabacco ITA
Facundo Juarez ITA vs Kody Pearson AUS (Non prima 16:00)

patrick 09-08-2025 20:15

BUDKOV

BASILE

TABERNER
CECCHINATO

BUENO
VACHEROT
VASAM
CORIA

miky85 09-08-2025 19:55

Coria

Budkov

Taberner
Basile

Q
Q
Vasami
Cecchinato

