Challenger Hersonissos 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e 4 nelle quali

Luca Potenza nella foto
🇬🇷 Challenger Hersonissos 3 – Tabellone Principale – hard
(1) George Loffhagen GBR vs Vadym Ursu UKR
(Alt) Rafael Jodar ESP vs Luca Potenza ITA
Harry Wendelken GBR vs Lucas Poullain FRA
Qualifier vs (7) Christian Langmo USA

(4) Jie Cui CHN vs Maximus Jones THA
(WC) Petros Tsitsipas GRE vs Qualifier
Petr Brunclik CZE vs Qualifier
Qualifier vs (8) Abdullah Shelbayh JOR

(5) Stefanos Sakellaridis GRE vs Alexandr Binda ITA
Qualifier vs Laurent Lokoli FRA
(WC) Pavlos Tsitsipas GRE vs Mats Rosenkranz GER
Qualifier vs (3) Matteo Martineau FRA

(6) Dan Added FRA vs Aristotelis Thanos GRE
Max Wiskandt GER vs Stuart Parker GBR
Oliver Tarvet GBR vs (PR) Blaise Bicknell JAM
(WC) Ioannis Xilas GRE vs (2) Marek Gengel CZE

🇬🇷 Challenger Hersonissos 3 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Fabrizio Andaloro ITA vs (CO) Peter Makk HUN
(WC) Vladimir Holban GRE vs (9) Hazem Naw SYR
(2) Rigele Te CHN vs Amit Vales ISR
(WC) Christos Antonopoulos GRE vs (11) Ilya Ivashka BLR

(3) Pietro Fellin ITA vs (WC) Matas Vasiliauskas LTU
Enzo Wallart FRA vs (7) Mitsuki Wei Kang Leong MAS
(4) Filippo Moroni ITA vs Ivan Nedelko RUS
(Alt) Ioannis Kountourakis GRE vs (10) Orel Kimhi ISR

(5) Luca Castagnola ITA vs (WC) Dimitris Azoidis GRE
Axel Nefve USA vs (12) Leo Raquillet FRA
(6) Arthur Reymond FRA vs David Poljak CZE
(Alt) Aoran Wang CHN vs (8) Theo Papamalamis FRA

Center Court – ore 09:00
Vladimir Holban GRE vs Hazem Naw SYR
Christos Antonopoulos GRE vs Ilya Ivashka BLR
Aoran Wang CHN vs Theo Papamalamis FRA
Pietro Fellin ITA vs Matas Vasiliauskas LTU

Court 20 – ore 09:00
Fabrizio Andaloro ITA vs Peter Makk HUN
Ioannis Kountourakis GRE vs Orel Kimhi ISR
Luca Castagnola ITA vs Dimitris Azoidis GRE
Arthur Reymond FRA vs David Poljak CZE (Non prima 15:00)

Court 21 – ore 09:00
Rigele Te CHN vs Amit Vales ISR
Filippo Moroni ITA vs Ivan Nedelko RUS
Axel Nefve USA vs Leo Raquillet FRA
Enzo Wallart FRA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 15:00)

