Challenger Hersonissos 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e 4 nelle quali
🇬🇷 Challenger Hersonissos 3 – Tabellone Principale – hard
(1) George Loffhagen vs Vadym Ursu
(Alt) Rafael Jodar vs Luca Potenza
Harry Wendelken vs Lucas Poullain
Qualifier vs (7) Christian Langmo
(4) Jie Cui vs Maximus Jones
(WC) Petros Tsitsipas vs Qualifier
Petr Brunclik vs Qualifier
Qualifier vs (8) Abdullah Shelbayh
(5) Stefanos Sakellaridis vs Alexandr Binda
Qualifier vs Laurent Lokoli
(WC) Pavlos Tsitsipas vs Mats Rosenkranz
Qualifier vs (3) Matteo Martineau
(6) Dan Added vs Aristotelis Thanos
Max Wiskandt vs Stuart Parker
Oliver Tarvet vs (PR) Blaise Bicknell
(WC) Ioannis Xilas vs (2) Marek Gengel
🇬🇷 Challenger Hersonissos 3 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Fabrizio Andaloro vs (CO) Peter Makk
(WC) Vladimir Holban vs (9) Hazem Naw
(2) Rigele Te vs Amit Vales
(WC) Christos Antonopoulos vs (11) Ilya Ivashka
(3) Pietro Fellin vs (WC) Matas Vasiliauskas
Enzo Wallart vs (7) Mitsuki Wei Kang Leong
(4) Filippo Moroni vs Ivan Nedelko
(Alt) Ioannis Kountourakis vs (10) Orel Kimhi
(5) Luca Castagnola vs (WC) Dimitris Azoidis
Axel Nefve vs (12) Leo Raquillet
(6) Arthur Reymond vs David Poljak
(Alt) Aoran Wang vs (8) Theo Papamalamis
Center Court – ore 09:00
Vladimir Holban vs Hazem Naw
Christos Antonopoulos vs Ilya Ivashka
Aoran Wang vs Theo Papamalamis
Pietro Fellin vs Matas Vasiliauskas
Court 20 – ore 09:00
Fabrizio Andaloro vs Peter Makk
Ioannis Kountourakis vs Orel Kimhi
Luca Castagnola vs Dimitris Azoidis
Arthur Reymond vs David Poljak (Non prima 15:00)
Court 21 – ore 09:00
Rigele Te vs Amit Vales
Filippo Moroni vs Ivan Nedelko
Axel Nefve vs Leo Raquillet
Enzo Wallart vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 15:00)
