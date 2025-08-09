Challenger 50 Sofia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali
Challenger 50 Sofia – Tabellone Principale – terra
(1) Nerman Fatic vs Kilian Feldbausch
Luciano Emanuel Ambrogi vs Joel Schwaerzler
Franco Roncadelli vs Qualifier
Jelle Sels vs (7) Daniel Rincon
(3) Filip Cristian Jianu vs Qualifier
Zdenek Kolar vs (WC) Alexander Vasilev
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier
(WC) Ivan Ivanov vs (5) Marat Sharipov
(6) Murkel Dellien vs Qualifier
Denis Yevseyev vs Bernabe Zapata Miralles
Sandro Kopp vs Andrej Nedic
Milos Karol vs (4) Lautaro Midon
(8) Mika Brunold vs Oleg Prihodko
Qualifier vs Qualifier
(WC) Alexander Donski vs (NG) Aryan Shah
(JR) Naoya Honda vs (2) Duje Ajdukovic
(1) Olle Wallin vs Nikita Mashtakov
(WC) Viktor Kirov vs (10) Kirill Kivattsev
(2) Franco Agamenone vs Stefan Latinovic
(WC) Anas Mazdrashki vs (9) Maxime Chazal
(WC) (3) Petr Nesterov vs (WC) Viktor Markov
S D Prajwal Dev vs (7) Sergey Fomin
(4) Eric Vanshelboim vs Thomas Faurel
Yanaki Milev vs (12) Sebastian Gima
(5) Dali Blanch vs Nitin Kumar Sinha
Georgi Georgiev vs (8) Tadeas Paroulek
(6) Branko Djuric vs Jacopo Bilardo
Dusan Obradovic vs (11) Stefan Adrian Andreescu
Center Court – ore 09:00
Anas Mazdrashki \ vs Maxime Chazal \
Petr Nesterov \ vs Viktor Markov \
Yanaki Milev \ vs Sebastian Gima \
Dusan Obradovic \ vs Stefan Adrian Andreescu \ (Non prima 16:30)
Court 6 – ore 09:00
Viktor Kirov \ vs Kirill Kivattsev \
Georgi Georgiev \ vs Tadeas Paroulek \
Dali Blanch \ vs Nitin Kumar Sinha \ (Non prima 14:00)
Eric Vanshelboim \ vs Thomas Faurel \
Court 3 – ore 09:00
Franco Agamenone \ vs Stefan Latinovic \
Olle Wallin \ vs Nikita Mashtakov \
S D Prajwal Dev \ vs Sergey Fomin \ (Non prima 14:00)
Branko Djuric \ vs Jacopo Bilardo \
