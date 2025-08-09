Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Sofia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali

09/08/2025 18:42 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
BUL Challenger 50 Sofia – Tabellone Principale – terra
(1) Nerman Fatic BIH vs Kilian Feldbausch SUI
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Joel Schwaerzler AUT
Franco Roncadelli URU vs Qualifier
Jelle Sels NED vs (7) Daniel Rincon ESP

(3) Filip Cristian Jianu ROU vs Qualifier
Zdenek Kolar CZE vs (WC) Alexander Vasilev BUL
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Qualifier
(WC) Ivan Ivanov BUL vs (5) Marat Sharipov RUS

(6) Murkel Dellien BOL vs Qualifier
Denis Yevseyev KAZ vs Bernabe Zapata Miralles ESP
Sandro Kopp AUT vs Andrej Nedic BIH
Milos Karol SVK vs (4) Lautaro Midon ARG

(8) Mika Brunold SUI vs Oleg Prihodko UKR
Qualifier vs Qualifier
(WC) Alexander Donski BUL vs (NG) Aryan Shah IND
(JR) Naoya Honda JPN vs (2) Duje Ajdukovic CRO

(1) Olle Wallin SWE vs Nikita Mashtakov UKR
(WC) Viktor Kirov BUL vs (10) Kirill Kivattsev RUS

(2) Franco Agamenone ITA vs Stefan Latinovic SRB
(WC) Anas Mazdrashki BUL vs (9) Maxime Chazal FRA

(WC) (3) Petr Nesterov BUL vs (WC) Viktor Markov BUL
S D Prajwal Dev IND vs (7) Sergey Fomin UZB

(4) Eric Vanshelboim UKR vs Thomas Faurel FRA
Yanaki Milev BUL vs (12) Sebastian Gima ROU

(5) Dali Blanch USA vs Nitin Kumar Sinha IND
Georgi Georgiev BUL vs (8) Tadeas Paroulek CZE

(6) Branko Djuric SRB vs Jacopo Bilardo ITA
Dusan Obradovic SRB vs (11) Stefan Adrian Andreescu ROU

Center Court – ore 09:00
Anas Mazdrashki \BUL vs Maxime Chazal \FRA
Petr Nesterov \BUL vs Viktor Markov \BUL
Yanaki Milev \BUL vs Sebastian Gima \ROU
Dusan Obradovic \SRB vs Stefan Adrian Andreescu \ROU (Non prima 16:30)

Court 6 – ore 09:00
Viktor Kirov \BUL vs Kirill Kivattsev \RUS
Georgi Georgiev \BUL vs Tadeas Paroulek \CZE
Dali Blanch \USA vs Nitin Kumar Sinha \IND (Non prima 14:00)
Eric Vanshelboim \UKR vs Thomas Faurel \FRA

Court 3 – ore 09:00
Franco Agamenone \ITA vs Stefan Latinovic \SRB
Olle Wallin \SWE vs Nikita Mashtakov \UKR
S D Prajwal Dev \IND vs Sergey Fomin \UZB (Non prima 14:00)
Branko Djuric \SRB vs Jacopo Bilardo \ITA

