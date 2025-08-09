Challenger 50 Sofia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali

Challenger 50 Sofia – Tabellone Principale – terra

(1) Nerman Fatic vs Kilian Feldbausch

Luciano Emanuel Ambrogi vs Joel Schwaerzler

Franco Roncadelli vs Qualifier

Jelle Sels vs (7) Daniel Rincon

(3) Filip Cristian Jianu vs Qualifier

Zdenek Kolar vs (WC) Alexander Vasilev

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier

(WC) Ivan Ivanov vs (5) Marat Sharipov

(6) Murkel Dellien vs Qualifier

Denis Yevseyev vs Bernabe Zapata Miralles

Sandro Kopp vs Andrej Nedic

Milos Karol vs (4) Lautaro Midon

(8) Mika Brunold vs Oleg Prihodko

Qualifier vs Qualifier

(WC) Alexander Donski vs (NG) Aryan Shah

(JR) Naoya Honda vs (2) Duje Ajdukovic

(1) Olle Wallin vs Nikita Mashtakov

(WC) Viktor Kirov vs (10) Kirill Kivattsev

(2) Franco Agamenone vs Stefan Latinovic

(WC) Anas Mazdrashki vs (9) Maxime Chazal

(WC) (3) Petr Nesterov vs (WC) Viktor Markov

S D Prajwal Dev vs (7) Sergey Fomin

(4) Eric Vanshelboim vs Thomas Faurel

Yanaki Milev vs (12) Sebastian Gima

(5) Dali Blanch vs Nitin Kumar Sinha

Georgi Georgiev vs (8) Tadeas Paroulek

(6) Branko Djuric vs Jacopo Bilardo

Dusan Obradovic vs (11) Stefan Adrian Andreescu

Anas Mazdrashki \vs Maxime Chazal \Petr Nesterov \vs Viktor Markov \Yanaki Milev \vs Sebastian Gima \Dusan Obradovic \vs Stefan Adrian Andreescu \(Non prima 16:30)

Court 6 – ore 09:00

Viktor Kirov \ vs Kirill Kivattsev \

Georgi Georgiev \ vs Tadeas Paroulek \

Dali Blanch \ vs Nitin Kumar Sinha \ (Non prima 14:00)

Eric Vanshelboim \ vs Thomas Faurel \

Court 3 – ore 09:00

Franco Agamenone \ vs Stefan Latinovic \

Olle Wallin \ vs Nikita Mashtakov \

S D Prajwal Dev \ vs Sergey Fomin \ (Non prima 14:00)

Branko Djuric \ vs Jacopo Bilardo \