Gauff pronta a “premere la nitro” nella tournée americana

Coco GauffT è pronta a premere il bottone della nitro. Per la numero 2 del mondo e prima giocatrice statunitense in classifica, la tournée nordamericana su cemento è il momento in cui tutto passa alla massima velocità. Che si tratti di un vecchio videogioco arcade o di un titolo moderno ultra realistico, l’idea resta la stessa: dare il massimo davanti al pubblico di casa, prima al Cincinnati Open e poi allo US Open, ultimo Slam della stagione.

«In questo periodo dell’anno vuoi solo dare tutto quello che hai» – ha detto Gauff giovedì in conferenza stampa – «È come se stessi premendo il bottone della nitro e lasciando tutto in campo. Sei lì e pensi: voglio davvero dare letteralmente tutto».

Gli Stati Uniti possono contare su una squadra femminile di altissimo livello, con quattro giocatrici nella Top 10: oltre a Gauff, Jessica Pegula (n.4), Madison Keys (n.6) e Amanda Anisimova (n.8). **Emma Navarro**, n.11, è appena fuori dal gruppo. Tra gli uomini, **Taylor Fritz** è in Top 5, mentre **Ben Shelton** sta scalando velocemente la classifica dopo il suo primo Masters 1000 a Toronto. Presenti anche **Frances Tiafoe** e **Tommy Paul** nei primi 20.

Quando le viene chiesto se ci sia una rivalità amichevole tra uomini e donne americani, Gauff scherza: «Non è stata una grande competizione, senza offesa per loro. Abbiamo avuto quattro Slam consecutivi con un’americana in finale, direi che stiamo andando bene… devono raggiungerci!». E poi svela un sogno: «Mi piacerebbe vedere, nella mia vita, un’americana e un americano vincere lo stesso Slam. Allo US Open scorso entrambi erano in finale, chissà che quest’anno non accada qualcosa di magico».

Gauff arriva a Cincinnati da ex campionessa: nel 2023, a soli 19 anni, era diventata la più giovane vincitrice nella storia del torneo, battendo per la prima volta Iga Swiatek dopo otto tentativi. Vent’anni dopo, aveva coronato il momento vincendo il suo primo Slam allo US Open. «Quel titolo qui è stato fondamentale» – ricorda – «Mi ha dato la fiducia che potevo vincere un Major. Non pensavo sarebbe successo subito dopo, ma mi ha fatto credere di poter battere le migliori».

Dopo un avvio di stagione brillante, con tre finali consecutive (Madrid, Roma e Roland Garros, vinto contro Aryna Sabalenka), Gauff ha avuto una frenata a Wimbledon, uscita al primo turno. Per ricaricare le energie, si è concessa tre giorni lontano dal tennis nelle sorgenti naturali della Florida, senza nemmeno usare il telefono. A Montreal, la scorsa settimana, si è fermata al terzo turno per mano della futura campionessa Victoria Mboko, ma ha comunque conquistato il titolo di doppio con McCartney Kessler.

Arrivata a Cincinnati mercoledì sera, Gauff ha ricevuto un’accoglienza calorosa al suo primo allenamento sul rinnovato Lindner Family Tennis Center. Grazie al bye al primo turno, inizierà la sua difesa del titolo nel weekend.

