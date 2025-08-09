Rafa Nadal papà per la seconda volta, è nato Miguel

Fiocco azzurro in casa Nadal. Rafa Nadal e Xisca Perelló sono diventati nuovamente genitori lo scorso 7 agosto, accogliendo il piccolo Miquel. Il nome è un omaggio al padre di Xisca, scomparso nel 2023.

Per la coppia maiorchina si tratta del **secondo figlio**, dopo l’arrivo, quasi tre anni fa, di Rafa “Junior”. Un nuovo capitolo familiare che riempie di gioia il campione da 20 titoli Slam, il quale, se pensava di annoiarsi dopo il ritiro dalle competizioni, dovrà ricredersi: le sfide ora saranno… tutte in casa.

Auguri e felicitazioni alla famiglia Nadal-Perelló per questa nuova, bellissima avventura.