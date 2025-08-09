Curiosità Copertina, Generica

Rublev sorprende tutti: intervista… dal bagno! (Video)

09/08/2025 10:49 2 commenti
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images
Questa proprio non ce l’aspettavamo. Siamo abituati a vedere una copertura mediatica molto ampia da parte dei media russi nel circuito tennistico, agevolati anche dall’ottimo livello dei tanti giocatori di vertice, tra cui Andrey Rublev.

Nella sua ultima apparizione, il moscovita è stato protagonista di un’intervista con Dinara Safina per uno dei portali più celebri del Paese. La chiacchierata procedeva normalmente, finché l’ex numero 1 del mondo si è interrotta con un’osservazione curiosa: «Perdona, ma sembra che tu stia registrando… dal bagno!.

E indovinate un po’? Esatto: Rublev era davvero in bagno. Un momento esilarante che, naturalmente, non è rimasto confinato all’intervista ma è finito subito sui social, scatenando i commenti divertiti dei fan.

2 commenti

no Sinner no Party (Guest) 09-08-2025 11:45

Scritto da Giampi
Come se ne sarà accorta?

Ha tirato lo sciacquone!

 2
Giampi (Guest) 09-08-2025 11:06

Come se ne sarà accorta?

 1
