Rublev sorprende tutti: intervista… dal bagno! (Video)

Questa proprio non ce l’aspettavamo. Siamo abituati a vedere una copertura mediatica molto ampia da parte dei media russi nel circuito tennistico, agevolati anche dall’ottimo livello dei tanti giocatori di vertice, tra cui Andrey Rublev.

Nella sua ultima apparizione, il moscovita è stato protagonista di un’intervista con Dinara Safina per uno dei portali più celebri del Paese. La chiacchierata procedeva normalmente, finché l’ex numero 1 del mondo si è interrotta con un’osservazione curiosa: «Perdona, ma sembra che tu stia registrando… dal bagno!.

E indovinate un po’? Esatto: Rublev era davvero in bagno. Un momento esilarante che, naturalmente, non è rimasto confinato all’intervista ma è finito subito sui social, scatenando i commenti divertiti dei fan.