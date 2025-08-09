Cincinnati – Bellucci lotta, ma Dzumhur è più cinico: doppio tie-break e stop al primo turno

Mattia Bellucci si ferma subito al *Western & Southern Open* di Cincinnati. L’azzurro cede in due set combattuti a Damir Dzumhur, che si impone 7-6(7) 7-6(5) in due ore e ventiquattro minuti, guadagnandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà Carlos Alcaraz.

L’inizio di match è complicato per Bellucci: dopo aver condotto 40-15 nel game inaugurale, subisce il break e manca subito la chance di rientrare. Il bosniaco vola sul 2-0, ma il lombardo reagisce tenendo il servizio a 15 e difendendo con tenacia i propri turni, fino a strappare la battuta al rivale nel momento cruciale per il 5-5. Il set si decide al tie-break: Dzumhur parte forte (3-0), Bellucci recupera (3-3), ma nel finale il numero 56 ATP trova lo strappo decisivo e chiude 9-7.

La seconda frazione si apre con un colpo di reni dell’azzurro, che strappa il servizio all’avversario per l’1-0. La replica di Dzumhur è immediata e il set prosegue sui binari dell’equilibrio fino al 4-3 Bellucci, frutto di un break ottenuto su doppio fallo del bosniaco. Ancora una volta, però, la reazione del giocatore di Sarajevo è immediata: passante di diritto incrociato per il controbreak del 4-4 e nuova parità. Nel decimo game Dzumhur spreca tre match point, ma riesce a imporsi al tie-break decisivo, scappando dal 0-1 iniziale fino al 7-5 conclusivo, chiuso sul diritto in rete dell’italiano.

Per Bellucci, discreta prova di carattere e momenti di ottimo tennis, ma a fare la differenza sono stati i dettagli e la maggiore freddezza di Dzumhur.

ATP Cincinnati Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 7 7 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi