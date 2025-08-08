Paula Badosa salta anche lo US Open 2025: la spagnola ancora ferma ai box

Era nell’aria da giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Paula Badosa non prenderà parte allo US Open 2025. La tennista spagnola, ancora alle prese con il lento recupero dall’infortunio che la tormenta da mesi, dovrà rinunciare anche all’ultimo Slam dell’anno, chiudendo di fatto la sua stagione americana ancora prima di cominciare.

Badosa aveva pubblicato, solo poche ore prima dell’annuncio, una riflessione sui social in cui sottolineava di “non voler annunciare nulla”, alimentando comunque i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Oggi, però, è arrivata la comunicazione ufficiale: la catalana non sarà in campo a New York e non giocherà nessun torneo della tournée nordamericana sul cemento.

Il suo ultimo match resta dunque quello di Wimbledon, dopodiché il percorso di recupero non ha ancora dato i risultati sperati e non le consente di tornare a competere al massimo livello. Si tratta dell’ennesima battuta d’arresto per la spagnola, che aveva iniziato la stagione con tanta voglia di riscatto ma è stata nuovamente frenata dagli infortuni.

Tutti gli appassionati sperano ora di rivederla presto in campo, magari già nella parte finale della stagione. Per il momento, però, non resta che augurare a Paula Badosa una pronta guarigione e attendere notizie positive sul suo ritorno alle competizioni.





Marco Rossi