Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 09 Agosto 2025

09/08/2025 08:00 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 Foto Getty Images

USA Masters 1000 Cincinnati – hard – ☀️
R64 Sinner ITA – Galan COL 3° inc. ore 17

R64 Bonzi FRA – Musetti ITA Inizio 17:00

R64 Atmane FRA – Cobolli ITA 4° inc. ore 17

R64 Bergs BEL – Sonego ITA 4° inc. ore 17

USA WTA 1000 Cincinnati – hard – ☀️
1T Errani ITA/Paolini ITA – Dolehide USA/Kenin USA ore 17:00

