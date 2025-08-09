Toronto 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 09 Agosto 2025
09/08/2025 08:00 1 commento
Masters 1000 Cincinnati – hard – ☀️
R64 Sinner – Galan 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R64 Bonzi – Musetti Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Atmane – Cobolli 4° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R64 Bergs – Sonego 4° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Cincinnati – hard – ☀️
1T Errani /Paolini – Dolehide /Kenin ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Errani-Paolini favorite da WO.
I nostri ragazzi potrebbero calare un POKER di vittorie…
Forza AZZURRI !