Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIve)

Dusan Lajovic nella foto
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Semifinali, terra battuta

Serena Maniva Center – ore 15:00
Boris Arias BOL / Murkel Dellien BOL vs Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE
Il match deve ancora iniziare

Cedrik-Marcel Stebe GER vs Dusan Lajovic SRB (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Semifinali, terra battuta

Centre Court – ore 13:00
Timofey Skatov KAZ vs Raphael Collignon BEL
Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Neil Oberleitner AUT / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 11:00
Harold Mayot FRA vs Dino Prizmic CRO
Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Ugo Blanchet FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Thijmen Loof NED / Arthur Reymond FRA vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Semifinali, cemento

CENTER COURT – ore 19:00
Michael Zheng USA vs Garrett Johns USA
Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Yu Hsiou Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Ryan Seggerman USA vs Theodore Winegar USA / Michael Zheng USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

