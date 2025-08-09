Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIve)

CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Semifinali, terra battuta

Boris Arias/ Murkel Dellienvs Andrew Paulson/ Michael Vrbensky

Cedrik-Marcel Stebe vs Dusan Lajovic (Non prima 17:00)



Carlos Taberner vs Lukas Neumayer (Non prima 19:00)



CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Semifinali, terra battuta

Timofey Skatovvs Raphael Collignon

Jurij Rodionov vs Joel Schwaerzler (Non prima 14:30)



Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Neil Oberleitner / Mick Veldheer



CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Semifinali, cemento

Harold Mayotvs Dino Prizmic

Kamil Majchrzak vs Ugo Blanchet (Non prima 13:00)



Thijmen Loof / Arthur Reymond vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 16:00)



CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Semifinali, cemento

Michael Zhengvs Garrett Johns

August Holmgren vs Yu Hsiou Hsu



Mac Kiger / Ryan Seggerman vs Theodore Winegar / Michael Zheng (Non prima 21:30)



