Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIve)
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Semifinali, terra battuta
Serena Maniva Center – ore 15:00
Boris Arias / Murkel Dellien vs Andrew Paulson / Michael Vrbensky
Cedrik-Marcel Stebe vs Dusan Lajovic (Non prima 17:00)
Carlos Taberner vs Lukas Neumayer (Non prima 19:00)
CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Semifinali, terra battuta
Centre Court – ore 13:00
Timofey Skatov vs Raphael Collignon
Jurij Rodionov vs Joel Schwaerzler (Non prima 14:30)
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Neil Oberleitner / Mick Veldheer
CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 11:00
Harold Mayot vs Dino Prizmic
Kamil Majchrzak vs Ugo Blanchet (Non prima 13:00)
Thijmen Loof / Arthur Reymond vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 16:00)
CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Semifinali, cemento
CENTER COURT – ore 19:00
Michael Zheng vs Garrett Johns
August Holmgren vs Yu Hsiou Hsu
Mac Kiger / Ryan Seggerman vs Theodore Winegar / Michael Zheng (Non prima 21:30)
TAG: Circuito Challenger
