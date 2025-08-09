Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 09 agosto 2025

09/08/2025 08:23 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITA M25 Montesilvano 30000 – Final
[3] Andrea Picchione ITA vs [4] Ergi Kirkin TUR ore 18:00

Il match deve ancora iniziare



ROU M15 Curtea de Arges 15000 – Semi-final
[4] Radu Mihai Papoe ROU vs Edoardo Cherie ligniere ITA ore 12:00

ITF M15 Curtea de Arges - 2025-08-03T00:00:00Z
Radu Mihai Papoe
15
0
Edoardo Cherie Ligniere
15
0
Mostra dettagli




BUL M15 Sofia 15000 – Semi-final
[5] Michele Ribecai ITA vs [4] Thomas Faurel FRA ore 11:00
ITF M15 Sofia - 2025-08-03T00:00:00Z
Thomas Faurel
0
6
Michele Ribecai
0
5
Mostra dettagli




SLO M15 Slovenska Bistrica – Semi-final
Il match deve ancora iniziare

ITF M15 Slovenska Bistrica - 2025-08-04T00:00:00Z
Dimitris Sakellaridis
Juan Cruz Martin Manzano
Mostra dettagli



BEL W50+H Koksijde 40000 – Semi-final
[1] Anouk Koevermans NED vs Lisa Pigato ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare



ROU W15 Brasov 15000 – Semi-final
[1] Elena Ruxandra Bertea ROU vs [3] Jennifer Ruggeri ITA ore 12:00

ITF W15 Brasov - 2025-08-03T00:00:00Z
Elena Ruxandra Bertea
Jennifer Ruggeri
Mostra dettagli

TAG: ,