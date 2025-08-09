Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 09 agosto 2025

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
M25 Montesilvano 30000 – Final
[3] Andrea Picchione vs [4] Ergi Kirkin ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Curtea de Arges 15000 – Semi-final
[4] Radu Mihai Papoe vs Edoardo Cherie ligniere ore 12:00
ITF M15 Curtea de Arges - 2025-08-03T00:00:00Z
Radu Mihai Papoe•
15
0
Edoardo Cherie Ligniere
15
0
M15 Sofia 15000 – Semi-final
[5] Michele Ribecai
vs [4] Thomas Faurel ore 11:00
ITF M15 Sofia - 2025-08-03T00:00:00Z
Thomas Faurel
0
6
Michele Ribecai•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michele Ribecai
0-15
0-30
0-15
15-30
15-40
4-5 → 5-5
Michele Ribecai
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Michele Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Michele Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M15 Slovenska Bistrica – Semi-final
Il match deve ancora iniziare
ITF M15 Slovenska Bistrica - 2025-08-04T00:00:00Z
Dimitris Sakellaridis
Juan Cruz Martin Manzano
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W50+H Koksijde 40000 – Semi-final
[1] Anouk Koevermans vs Lisa Pigato ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Brasov 15000 – Semi-final
[1] Elena Ruxandra Bertea vs [3] Jennifer Ruggeri ore 12:00
ITF W15 Brasov - 2025-08-03T00:00:00Z
Elena Ruxandra Bertea
Jennifer Ruggeri
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
