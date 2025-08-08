Cincinnati, Bronzetti avanza: supera Zhu Lin dopo 3 ore e 38 minuti e vola al secondo turno

Lucia Bronzetti firma una delle vittorie più belle e sofferte della sua carriera al WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra, protagonista di una vera e propria maratona, ha avuto la meglio sulla cinese Zhu Lin con il punteggio di 6-7(6) 6-2 7-6(6) dopo **tre ore e trentotto minuti** di battaglia, superando anche una brutta caduta e annullando un match point nel tie-break finale. Ad attenderla ora al secondo turno c’è la russa (naturalizzata australiana) Daria Kasatkina, testa di serie numero 15.

La cronaca di un match infinito

Il primo set si apre subito in salita per Bronzetti, che spreca due palle break in avvio e poi subisce il break nel quarto game ai vantaggi. Zhu ne approfitta e si porta sul 4-1, ma l’italiana reagisce con carattere e infila quattro giochi consecutivi, arrivando addirittura a servire per il set sul 5-4. La cinese trova però il controbreak e si va così al tie-break. Qui è Zhu a comandare, portandosi avanti 4-1 e poi 6-4, ma Bronzetti annulla due set point e acciuffa il 6-6. Alla fine, però, è la cinese ad imporsi 8-6 dopo un’ora e 14 minuti di gioco.

Nel secondo parziale, Bronzetti parte fortissimo: break a 15 in apertura e volo sul 3-0. La cinese accorcia, ma l’italiana non concede altre palle break e sul 5-2, grazie a un nuovo break, chiude 6-2 in 52 minuti, ristabilendo la parità.

Il terzo set è un’altalena di emozioni. Dopo uno scambio di break in avvio, Bronzetti annulla un break point nel terzo gioco, mentre Zhu si salva nel sesto e nell’ottavo game, dove si ritrova sotto 30-40. È proprio la cinese, però, a strappare il servizio nel nono gioco, andando a servire per il match. Bronzetti, con grande orgoglio, trova il controbreak immediato e il set si decide così al tie-break.

Tie-break da brividi e paura per il polso

Nel tie-break finale Zhu parte meglio e vola 3-0, anche approfittando di una caduta di Bronzetti che si fa male al polso. L’azzurra stringe i denti e infila quattro punti di fila, sorpassando la cinese sul 4-3. Zhu però torna avanti, procurandosi il match point sul 6-5. Bronzetti non molla, annulla il pericolo e alla seconda occasione chiude l’incontro grazie a un doppio fallo di Zhu, alzando le braccia al cielo sull’8-6.

Una prova di carattere, cuore e resistenza che regala a Lucia Bronzetti un successo memorabile e il secondo turno contro Kasatkina.