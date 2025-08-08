Masters e Wta 1000 Cincinnati: Il programma completo di Sabato 09 Agosto 2025. Debutta Sinner. In campo altri tre azzurri in singolare
P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek vs Anastasia Potapova
Pedro Martinez vs Tommy Paul
Jannik Sinner vs Daniel Elahi Galan
Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova (Non prima 01:00)
Taylor Fritz vs
Grandstand – ore 17:00
Casper Ruud vs Arthur Rinderknech
Eva Lys vs Madison Keys (Non prima 19:00)
Elena Rybakina vs Renata Zarazua
Frances Tiafoe vs Roberto Carballes Baena (Non prima 01:00)
Court 3 – ore 17:00
Roman Safiullin vs Holger Rune
Leylah Fernandez vs Jessica Bouzas Maneiro
Alejandro Davidovich Fokina vs Joao Fonseca
Champions’ Court – ore 17:00
Alex Michelsen vs Corentin Moutet
Stefanos Tsitsipas vs Fabian Marozsan
Olga Danilovic vs Emma Raducanu
Anna Kalinskaya vs Peyton Stearns
Court 10 – ore 17:00
Benjamin Bonzi vs Lorenzo Musetti
Maya Joint vs Beatriz Haddad Maia
Clervie Ngounoue vs Elise Mertens
Terence Atmane vs Flavio Cobolli
Court 4 – ore 17:00
Tatjana Maria vs Marta Kostyuk
Tomas Martin Etcheverry vs Felix Auger-Aliassime
Sebastian Baez vs Gabriel Diallo
Court 7 – ore 17:00
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Caroline Dolehide / Sofia Kenin
Su-Wei Hsieh / Ena Shibahara vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
Tomas Machac vs Adrian Mannarino
Ekaterina Alexandrova vs Lulu Sun
Court 8 – ore 17:00
Magda Linette / Clara Tauson vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Emma Navarro / Margaret Navarro vs Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
Iva Jovic / Ashlyn Krueger vs Hailey Baptiste / Jessica Pegula
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Court 9 – ore 17:00
Anastasia Pavlyuchenkova vs Aoi Ito
Magdalena Frech vs Sorana Cirstea
Coleman Wong vs Ugo Humbert
Zizou Bergs vs Lorenzo Sonego
8 commenti
Prima di Sinner c’è Pedro contro Paul. Pietro contro Paolo.
Ma Paolini ancora si ostina col doppio
Ad occhio e croce Jannik potrebbe iniziare verso le ore 20:00.
Musetti in sovrapposizione con Errani-Paolini (che partono subito in salita).
Stesso rischio per Sonego e Cobolli.
Cesc e Rob giocano 2 volte uno contro l’altro di seguito, così come Seba e Gabriele e Leylah e JBM?
Muso ed Errani-Paolini non posso vederli, ottimo invece (per me) Sinner 3° incontro ed invece peccato che ci sia contemporaneità tra Sonny e Cobs.
Fritz gioca da solo.
Tiafoe – Carballes e la Fernandez giocano due partite di fila, la seconda è la rivincita.
Jannik di sera Galan poco spera
Musetti al meriggio o Bonzi ti friggo
Lollo di notte Zizou si f….