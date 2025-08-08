Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e Wta 1000 Cincinnati: Il programma completo di Sabato 09 Agosto 2025. Debutta Sinner. In campo altri tre azzurri in singolare

08/08/2025 19:50 8 commenti
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Getty Images
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Getty Images

P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek POL vs Anastasia Potapova RUS
Pedro Martinez ESP vs Tommy Paul USA
Jannik Sinner ITA vs Daniel Elahi Galan COL
Aryna Sabalenka BLR vs Marketa Vondrousova CZE (Non prima 01:00)
Taylor Fritz USA vs it

Grandstand – ore 17:00
Casper Ruud NOR vs Arthur Rinderknech FRA
Eva Lys GER vs Madison Keys USA (Non prima 19:00)
Elena Rybakina KAZ vs Renata Zarazua MEX
Frances Tiafoe USA vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 01:00)
Frances Tiafoe USA vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 01:00) (Non prima 02:30)

Court 3 – ore 17:00
Roman Safiullin RUS vs Holger Rune DEN
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Joao Fonseca BRA

Champions’ Court – ore 17:00
Alex Michelsen USA vs Corentin Moutet FRA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Fabian Marozsan HUN
Olga Danilovic SRB vs Emma Raducanu GBR
Anna Kalinskaya RUS vs Peyton Stearns USA

Court 10 – ore 17:00
Benjamin Bonzi FRA vs Lorenzo Musetti ITA
Maya Joint AUS vs Beatriz Haddad Maia BRA
Clervie Ngounoue USA vs Elise Mertens BEL
Terence Atmane FRA vs Flavio Cobolli ITA

Court 4 – ore 17:00
Tatjana Maria GER vs Marta Kostyuk UKR
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Felix Auger-Aliassime CAN
Sebastian Baez ARG vs Gabriel Diallo CAN
Sebastian Baez ARG vs Gabriel Diallo CAN

Court 7 – ore 17:00
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Caroline Dolehide USA / Sofia Kenin USA
Su-Wei Hsieh TPE / Ena Shibahara JPN vs Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL
Tomas Machac CZE vs Adrian Mannarino FRA
Ekaterina Alexandrova RUS vs Lulu Sun NZL

Court 8 – ore 17:00
Magda Linette POL / Clara Tauson DEN vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR
Emma Navarro USA / Margaret Navarro USA vs Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA
Iva Jovic USA / Ashlyn Krueger USA vs Hailey Baptiste USA / Jessica Pegula USA
Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB

Court 9 – ore 17:00
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Aoi Ito JPN
Magdalena Frech POL vs Sorana Cirstea ROU
Coleman Wong HKG vs Ugo Humbert FRA
Zizou Bergs BEL vs Lorenzo Sonego ITA

TAG: ,

8 commenti

Muddy Waters (Guest) 08-08-2025 20:32

Prima di Sinner c’è Pedro contro Paul. Pietro contro Paolo.

 8
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Setrakian
Taxi Driver 08-08-2025 20:22

Ma Paolini ancora si ostina col doppio

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 08-08-2025 20:14

Ad occhio e croce Jannik potrebbe iniziare verso le ore 20:00.

Musetti in sovrapposizione con Errani-Paolini (che partono subito in salita).

Stesso rischio per Sonego e Cobolli.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-08-2025 20:08

Cesc e Rob giocano 2 volte uno contro l’altro di seguito, così come Seba e Gabriele e Leylah e JBM?

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-08-2025 20:06

Muso ed Errani-Paolini non posso vederli, ottimo invece (per me) Sinner 3° incontro ed invece peccato che ci sia contemporaneità tra Sonny e Cobs.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 08-08-2025 20:05

Fritz gioca da solo.
Tiafoe – Carballes e la Fernandez giocano due partite di fila, la seconda è la rivincita.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 08-08-2025 20:04

Fritz gioca da solo.
Tiafoe – Carballes giocano due partite di fila, la seconda è la rivincita.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 08-08-2025 20:00

Jannik di sera Galan poco spera
Musetti al meriggio o Bonzi ti friggo
Lollo di notte Zizou si f….

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, PeteBondurant, Napol ti amo