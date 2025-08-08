Cincinnati perde le sue stelle: forfait di Victoria Mboko e Naomi Osaka dopo la finale di Montreal

Era prevedibile, e così è stato: il circuito femminile perde due delle sue protagoniste più attese per il WTA 1000 di Cincinnati 2025. Victoria Mboko e Naomi Osaka, fresche finaliste del torneo di Montreal, hanno annunciato il proprio forfait dal tabellone principale del torneo dell’Ohio. La notizia è arrivata in modo ufficiale dagli organizzatori, che hanno dovuto fare i conti con la stanchezza accumulata dalle due giocatrici dopo una settimana e mezza di tennis intenso.

La programmazione della stagione nordamericana, con tanti tornei ravvicinati e la quasi sovrapposizione tra Canada e Cincinnati, rende quasi inevitabile assistere a queste situazioni. Mboko, trionfatrice a sorpresa davanti al pubblico di casa, e Osaka, tornata ai massimi livelli proprio nella trasferta canadese, hanno deciso di non rischiare ulteriori problemi fisici, rinunciando così a quello che sarebbe stato l’ultimo grande appuntamento prima dello US Open.

Una scelta di buon senso, vista la maratona di partite affrontata nelle ultime giornate e i sei match che sarebbero potenzialmente serviti per arrivare in fondo anche in Ohio. Non è da escludere che altri forfait possano arrivare nelle prossime ore sia nel tabellone femminile che in quello maschile: la logica del calendario, con così poca distanza tra un torneo e l’altro, impone spesso ai giocatori di tutelare il proprio fisico in vista dei grandi appuntamenti.

Il torneo di Cincinnati, quindi, dovrà fare a meno di due stelle assolute, ma resta comunque uno degli eventi più attesi in preparazione allo US Open. Ora gli occhi sono puntati sugli altri big: chi resisterà alla tentazione di staccare la spina per ricaricare le energie in vista di New York?





