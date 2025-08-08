Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri (LIVE)
Combined Cincinnati – 1° Turno – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Sonay Kartal vs Caroline Garcia
Borna Coric vs Emilio Nava
Jenson Brooksby vs Alexandre Muller
Alycia Parks vs Barbora Krejcikova (Non prima 01:00)
Gael Monfils vs Nishesh Basavareddy
Grandstand – ore 17:00
Camilo Ugo Carabelli vs Kei Nishikori
Danielle Collins vs Taylor Townsend (Non prima 18:30)
Kamilla Rakhimova vs Maria Sakkari
Learner Tien vs Leandro Riedi (Non prima 01:00)
Caty McNally vs Maddison Inglis
Court 3 – ore 17:00
Tristan Boyer vs Brandon Holt
Marcos Giron vs Alexander Blockx
Ann Li vs Viktoriya Tomova
Anastasija Sevastova vs Emina Bektas
Champions’ Court – ore 17:00
Caroline Dolehide vs Rebecca Sramkova
Varvara Gracheva vs Katie Volynets
Hugo Dellien vs Reilly Opelka
Martin Landaluce vs Patrick Kypson
Sebastian Ofner vs Valentin Royer
Court 10 – ore 17:00
Lin Zhu vs Lucia Bronzetti
Miomir Kecmanovic vs Ethan Quinn
Hamad Medjedovic vs Aleksandar Kovacevic
Suzan Lamens vs Veronika Kudermetova
Court 4 – ore 17:00
Lulu Sun vs Antonia Ruzic
Anna Bondar vs Ajla Tomljanovic
Francisco Comesana vs Jaume Munar
Daniel Altmaier vs Roberto Bautista Agut
Court 7 – ore 17:00
Luca Nardi vs Thiago Agustin Tirante
Anna Blinkova vs Kimberly Birrell
Moyuka Uchijima vs Camila Osorio
Xinyu Wang vs Emiliana Arango
Court 9 – ore 17:00
Yuliia Starodubtseva vs Leolia Jeanjean
Polina Kudermetova vs Ella Seidel
Adam Walton vs Mariano Navone
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit