Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri (LIVE)

08/08/2025 13:24 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – 1° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Sonay Kartal GBR vs Caroline Garcia FRA
Il match deve ancora iniziare

Borna Coric CRO vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Gael Monfils FRA vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Kei Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare

Danielle Collins USA vs Taylor Townsend USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova RUS vs Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Leandro Riedi SUI (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Tristan Boyer USA vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

Anastasija Sevastova LAT vs Emina Bektas USA

Il match deve ancora iniziare



Champions’ Court – ore 17:00
Caroline Dolehide USA vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Varvara Gracheva FRA vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Reilly Opelka USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 17:00
Lin Zhu CHN vs Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED vs Veronika Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Lulu Sun NZL vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar HUN vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 17:00
Luca Nardi ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova RUS vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

