ITF Cordenons: La Basiletti continua a stupire, domani il derby con la Brancaccio per un posto in finale

Una cosa è certa l’Itf W75 Cordenons tornerà ad avere una finalista italiana dopo 7 anni, da quando Anastasia Grymalska scrisse il suo nome sull’albo d’oro della manifestazione, in quella circostanza però si trattava di un torneo Itf Futures da 15mila dollari.

Le vittorie della sempre più sorprendente Noemi Basiletti e quella forse più attesa di Nuria Brancaccio, hanno certificato la certezza dell’atto conclusivo di almeno un’azzurra di quelle iscritte in tabellone ad inizio torneo.

Sul centrale Nuria Brancaccio (n.185 Wta) si è imposta sulla turca Cagla Buyukakcay con il punteggio di 62 46 63. Dopo un primo set nel quale la 25enne di Torre del Greco, sotto lo sguardo vigile di Roberta Vinci e di coach Matteo Giangrande, ha gestito a proprio piacimento il ritmo degli scambi. Nel secondo parziale complici alcuni errori gratuiti dell’italiana, la turca ha trovato la chiave per far svoltare l’incontro portando a casa il definitivo 64. Nel terzo set la Brancaccio è scappata via 41 rischiando il ritorno della Buyukakcay mentre serviva per il match, quando ha dovuto annullare una palla break. Per la Brancaccio continua l’ottimo momento di forma dopo la recente vittoria ottenuta nel W50 di Aschaffenburg e la finale nel W75 di Bucarest.

Non smette di stupire la 19enne toscana Noemi Basiletti, in tabellone grazie a una wild card, che conquista la sua prima semifinale in un torneo Itf W75, superando con un perentorio 62 63 la connazionale Federica Urgesi.

L’allieva di Gianluca Acquaroli ha dominato in lungo e in largo fin dalle fase iniziali della sfida senza mai dare l’impressione di soffrire il gioco dell’avversaria, che ha provato in ogni maniera di imbrigliare le accelerazioni della tennista di San Vincenzo. Il punteggio finale fotografa esattamente l’andamento dell’incontro. L’abbraccio tra le due ragazze a fine partita sancisce un’amicizia già messa in evidenza nel doppio che giocano insieme nel torneo friulano.

La terza semifinalista arriva dalla vicina Slovenia e risponde al nome di Veronika Erjavec (numero 2 del seeding friulano) che conferma il proprio feeling con i campi dell’Eurosporting Cordenons superando nettamente 64 60 la francese Carole Monnet, testa di serie numero 8. La 25enne slovena è la terza volta che raggiunge la semifinale sul mattone tritato dell’Eurosporting, nel 2021 perse in finale contro Mana Kawamura, mentre due anni fa alzo il trofeo riservato alla vincitrice del torneo.

Domani (venerdì 1 agosto) si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare e doppio.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

N.BRANCACCIO (ITA) (6) – C.BUYUKAKCAY (TUR) 62 46 63

N.BASILETTI (ITA) (wc) – F.URGESI (ITA) (wc) 62 63

V.ERJAVEC (SLO) (2) – C.BUYUKAKCAY (TUR) 64 60

D.SPITERI (ITA) – T.ZIDANSEK (SLO) (4)