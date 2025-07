ITF Cordenons: Avanzano Brancaccio, Spiteri ed Erjavec

Giornata densa di incontri nella 10° edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila euro. Si sono infatti completati gli incontri di primo turno del tabellone di singolare.

La notizia del giorno è rappresentata dal ritiro della ceca Sara Bejlek, testa di serie numero 1, a causa di un infortunio che ha privato il torneo di una delle principali favorite alla vittoria finale. Al suo posto è entrata nel main draw Sofia Rocchetti che ha sfruttato al meglio la chance da lucky loser grazie al ritiro al termine del primo set di Gloria Ceschi già in svantaggio 61.

Senza storia il derby azzurro tra Nuria Brancaccio e la wild card Jennifer Ruggeri che ha visto prevalere la 25enne di Torre del Greco con un doppio 62. Avanzano al secondo turno anche la francese Alice Rame che lascia le briciole (62 63) all’ucraina Anastasiia Sobolieva. Vince sul velluto Silvia Ambrosio che lascia l’inezia di un game all’altra azzurra Eleonora Alvisi.

Ottimo debutto per Dalila Spiteri, semifinalista del torneo nell’edizione 2023, che si è imposta in due set (64 75) su Samira De Stefano, proveniente dalle qualificazioni. Esce al primo ostacolo Aurora Zantedeschi sconfitta 61 76 dalla turca Cagla Buyukakcay.

Termina la corsa di Marta Lombardini che si è arresa con il punteggio di 61 63 alla serba Mia Ristic.

Buona la prima per Veronika Erjavec (numero 2 del seeding friulano) che ha superato agevolmente 62 63 l’italiana Nicole Fossa Huergo

A un passo dalla sconfitta la spagnola Carlota Martinez Cirez ha approfittato del ritiro della cipriota Raluca Georgiana Serban, quando dopo essere stata in svantaggio per 62 41, ha rimontato chiudendo il secondo parziale 75, prima che forzatamente calasse il sipario sull’incontro.

Dopo un interruzione per pioggia la svizzera Susan Bandecchi, proveniente dalle qualificazioni, ha superato la rumena Gabriela Lee 63 64.

Nel frattempo cresce l’attesa per la 22esima edizione dell’Atp Challenger 75 in programma dal 3 al 10 agosto che vedrà tra i suoi protagonisti principali il 27enne spagnolo Carlos Taberner (n.84 Atp) fresco finalista nell’Atp 250 di Umago, dove ha ceduto in finale a Luciano Darderi, ma dopo aver sconfitto tra gli altri l’argentino Francisco Cerundolo (n.19 Atp). Il pubblico dell’Eurosporting Cordenons potrà dunque ammirare uno dei tennisti decisamante “on fire” delle ultime settimane, nonché finalista nella scorsa edizione del torneo quando si arrese al cospetto del lituano Vilius Gaubas.

Domani (mercoledì 30 luglio) sono in programma gli incontri del secondo turno su tre campi a partire dalle 10:30.

RISULTATI PRIMI TURNO TABELLONE SINGOLARE:

N.BRANCACCIO (ITA) (6) – J.RUGGERI (ITA) (wc) 62 62

M.RISTIC (SRB) – M.LOMBARDINI (ITA) (wc) 61 63

T.KOSTOVIC (SRB) – A.TIKHONOVA 46 61 63

A. RAME (FRA) – A.SOBOLIEVA (UKR) (7) 62 63

S.ROCCHETTI (ITA) (LL)– G.CESCHI (ITA) (LL) 62 Rit.

C.BUYUKAKCAY (TUR) – A.ZANTEDESCHI (ITA) 61 76 (4)

S.AMBROSIO (ITA) – E.ALVISI (ITA) 61 60

D.SPITERI (ITA) – S.DI STEFANO (ITA) 64 75

F.URGESI (ITA) – L.MEYER AUF DER HEIDE (GER) 64 62

C.MARTINEZ CIREZ (ESP) – R.G. SERBAN (CYP) (9) 62 75

V.ERJAVEC (SLO) (2) – N.FOSSA HUERGO (ITA) 62 63

G.CE (BRA) – T.ZIDANSEK (SLO) (4)

S.BANDECCHI (SUI) – G.LEE (ROU) 63 64

C.MONNET (FRA) (8) – L.TAGGER (AUT)