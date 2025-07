Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 29 Luglio 2025

M25 Wetzlar 30000 – 1st Round

[4] Franco Agamenone vs Adan Freire da silva Non prima delle 13:30

Marko Maksimovic vs [6] Gabriele Piraino Non prima delle 13:30

Andrea Paolinivs Luca Parenti[1] Juan Carlos Prado angelovs Matteo FondriestGiovanni Oradinivs [2] Giovanni Fonio[7] Alessandro Peccivs Jacopo BorsoiGianmarco Ferrarivs [4] Lilian MarmousezLorenzo Lorussovs Alexander WeisFilip Jeff Planinsekvs Andrea Motta[3] Sandro Koppvs Tobia Costanzo Baragiola mordini[6] Andrea Picchionevs Alessandro BellifemineAndrea Guerrierivs Stefano D’agostinoLeonardo Malgarolivs Alessandro MondazziPietro Romeo Scomparinvs Jarno JansElmar Ejupovicvs [5] Gabriele Pennaforti

M25 Koszalin 30000 – 3rd Round

Noah Merre vs [13] Filippo Giovannini ore 10:00

[5] Giammarco Gandolfi vs [12] Massimo Pizzigoni 2 incontro dalle 10:00

Gilberto Ravasio vs Jasza Szajrych Non prima delle 14:00

Rares Andrei Golescuvs Leonardo Angeloni

M15 Xativa 15000 – 1st Round

Niccolo Ciavarella vs Hidde Schoenmakers Non prima delle 17:30

Oscar Jose Gutierrez vs Alessandro Battiston Non prima delle 19:00

Gabriele Maria Nocevs Benedikt SzerencsitsSamuele Seghettivs Lucas MarionneauYannick Penknervs Lorenzo Sciahbasi[2] Gabriele Vulpittavs [11] Michal NovanskyZach Stephensvs [14] Lorenzo Comino

M15 Kursumlijska Banja 15000 – 3rd Round Q

[5] Gabriele Bosio vs [10] Frazier Rengifo Non prima delle 11:00

[8] Gorazd Srbljak vs Cristian Campese 2 incontro dalle 11:00

Andres Gabriel Ciurlettivs Luis Guto Miguel

W100 Gran Canaria-Maspalomas 100000 – 1st Round

Jessica Bertoldo vs Eudice Chong ore 10:30

Verena Meliss vs Lisa Zaar Non prima delle 11:30

Ekaterina Kazionova vs Victoria Vidal Non prima delle 13:00

[7] Diletta Cherubinivs Chelsea Fontenel[6] Zongyu Livs [13] Beatrice RicciJennifer Ruggerivs [6] Nuria Brancaccio[1] Sara Bejlekvs Gloria CeschiDalila Spiterivs Samira De stefanoNicole Fossa huergovs [2] Veronika ErjavecMia Risticvs Marta LombardiniAurora Zantedeschivs Cagla BuyukakcayLuisa Meyer auf der heidevs Federica UrgesiEleonora Alvisivs Silvia Ambrosio

W35 Knokke-Heist 30000 – 1st Round

Amelie Van impe vs Anastasia Abbagnato Non prima delle 14:00

W35 Pergamino 30000 – 3rd Round Q

[7] Beatrice Stagno vs [11] Sol Rabin ore 15:00

[4] Gloria Contrinovs [16] Dunya Charalampopoulos[4] Giuliana Bestettivs Nikola KoprivovaCarolina Dibenedettovs [15] Najah DawsonPatricia Georgiana Goinavs Federica Bilardo[5] Ginevra Parentini vallega montebrunovs [16] Anna Jelinkova[7] Carolina Gasparinivs [11] Justine Bretnacher

W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md

[7] Benedetta Ortenzi vs Sana Garakani 2 incontro dalle 10:00

Aurora Urso vs [7] Elena Milovanovic 3 incontro dalle 10:00

Teresa Franco dias vs Lavinia Luciano 3 incontro dalle 10:00

Cristina Pescucci vs Nahjime Dho 2 incontro dalle 10:00

Cristina Elena Tiglea vs [4] Chenting Zhu 3 incontro dalle 10:00

W15 Rogaska Slatina 15000 – 2nd Round Q

[1] Lucie Urbanova vs [15] Carolina Troiano ore 09:30

Gloria De santis vs [13] Gabriela Skrabalova Non prima delle 10:30

[8] Marcella Dessolis vs TBD Non prima delle 12:30

Alexa Karatanchevavs Denise Valente