Montreal in festa: Eugenie Bouchard emoziona il pubblico di casa e vola al secondo turno (Video)

È stata una serata speciale al WTA 1000 di Montreal, con Eugenie Bouchard grande protagonista di una delle vittorie più sentite della sua carriera. La canadese, che potrebbe essere all’ultimo torneo da professionista, ha battuto la colombiana Emiliana Arango 6-4, 2-6, 6-2 dopo oltre due ore di autentica battaglia, davanti a un pubblico tutto per lei. Un successo che le regala l’accesso al secondo turno, dove la attende Belinda Bencic, ma soprattutto le regala emozioni che – come ha confessato – non ricordava da tempo.

“L’atmosfera là fuori era elettrica, mi sono divertita tantissimo, sono molto orgogliosa di come ho combattuto, di come sono riuscita a restare concentrata per tutta la partita senza mai smettere di lottare. È stata una grande battaglia fisica e mentale, mi sento benissimo dopo aver giocato di nuovo a Montreal davanti a tutti”, ha raccontato una raggiante Eugenie Bouchard nella conferenza stampa post-partita.

Bouchard ha ammesso di essere scesa in campo senza aspettative, solo con la voglia di godersi il momento: “Non sapevo davvero cosa aspettarmi. Stamattina mi sono detta: ‘Non posso controllare il risultato, voglio solo avere il giusto atteggiamento, lottare, sentire il mio tennis’. Non importava come sarebbe andata a finire, volevo solo uscire dal campo felice di aver dato tutto. Ed è andata proprio così”.

Ricordi del passato e vecchie abitudini

Il ritorno a Montreal ha risvegliato emozioni e ricordi speciali: “La mia mente è tornata agli anni passati qui a Montreal, quando ho giocato davanti a questo pubblico e ho sempre avuto ottime sensazioni su questo campo. Era da tanto che non giocavo davanti a tanta gente e in una partita così importante, quindi ho cercato di essere molto disciplinata. Ho ritrovato quasi tutte le mie vecchie abitudini, quelle che non uso nel Pickleball. Pensavo fossero arrugginite, invece sono ancora lì, dentro di me!” ha detto scherzando.

Non pensare all’addio, ma solo a divertirsi

Nonostante fosse consapevole che una sconfitta avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera, Bouchard ha scelto di concentrarsi solo sul presente: “Sapevo che se avessi perso sarebbe stata la mia ultima partita, ma una volta entrata in campo ho cercato di viverla come una gara normale, pensando solo a quello che dovevo fare punto dopo punto. Ho bloccato tutti i pensieri negativi e mi sono concessa di godere del tennis, della fatica, della durezza di una partita WTA. Anche quel dolore va saputo vivere, e il pubblico mi ha dato una spinta incredibile. A volte però ho dovuto fare lo sforzo di isolarmi per non lasciarmi travolgere dalle emozioni”.

Ora sfida a Belinda Bencic

Nel prossimo turno la attende Belinda Bencic, una rivale dal passato importante: “Ci ho pensato un po’ dopo il match. È una grandissima giocatrice. È buffo, perché abbiamo giocato qui a Toronto dieci anni fa e poi lei vinse il torneo. So che sarà una partita dura e domani mi allenerò pensando anche a lei, perché le piace anticipare la palla e cambiare spesso direzione. Abbiamo già avuto belle battaglie in passato, quindi non vedo l’ora”.





