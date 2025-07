Eugenie Bouchard, l’addio più dolce: a Montreal il suo ultimo ballo nel tennis “Voglio che sia una celebrazione, non un funerale, e avere tutti vicino a me”

Il sipario sta per calare sulla carriera di Eugenie Bouchard, che ha scelto la sua Montreal per dire addio al tennis professionistico. Dopo soltanto due tornei disputati in questa stagione, la 31enne canadese ha annunciato che il WTA Montreal 2025 sarà la sua ultima apparizione ufficiale davanti al pubblico di casa.

Bouchard, ex numero 5 del mondo e indimenticabile finalista a Wimbledon nel 2014, non vuole vivere questo momento come una triste separazione, ma come una vera e propria festa: “Ho ricevuto un sostegno incredibile, tantissime persone mi hanno scritto e ho percepito tanta positività intorno a me… Ho pensato: ‘Aspettate, lasciatemi godere questo momento’. È qualcosa di unico, che non ho mai vissuto prima e che non vivrò mai più, a meno che non vada in pensione tra quarant’anni dal mio lavoro d’ufficio!”, ha dichiarato sorridendo alla WTA.

Un addio da celebrare, non da piangere

L’idea di Eugenie è chiara: “Non vedo l’ora di vivere ogni attimo di questa esperienza, di assaporare l’affetto, il tennis, la fatica in campo e tutto ciò che c’è di bello fuori dal campo. Voglio che sia una celebrazione, non un funerale, e avere tutti vicino a me”.

Tra i ricordi più belli: i Giochi Olimpici e le emozioni con il pubblico

“Essere alle Olimpiadi di Rio è stata un’esperienza speciale. Guardando indietro, mi sorprende pensare che quasi non avrei giocato, per via del virus Zika. Sono felice di averci creduto e di aver partecipato, mi sarei pentita del contrario”, racconta la canadese. Tanti i momenti speciali, dai match vinti alle grandi cornici di pubblico: “Giocare in luoghi magici come Roma, davanti a migliaia di spettatori, e poi fermarmi sempre a parlare con i tifosi dopo le partite: sono loro che ci danno il lavoro e cerco sempre di ringraziarli”.

Nessun rimpianto, solo gratitudine

Sulla sua carriera, Bouchard riflette così: “Il tennis richiede dedizione assoluta, tanti sacrifici, tutta una vita. L’ho fatto fino ad ora, ma arriva un momento in cui senti che non ne vale più la pena. Ho vissuto tutto lo spettro delle emozioni, dai successi alle difficoltà, e alla fine il tennis mi ha dato un assaggio di ciò che è la vita reale”.

E così, tra sorrisi e un pizzico di nostalgia, Eugenie Bouchard si prepara a salutare il suo sport, scegliendo di trasformare l’addio in una festa condivisa con i suoi tifosi di sempre.





Francesco Paolo Villarico