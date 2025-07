Masters 1000 Toronto: Il programma completo di Martedì 29 Luglio 2025. Esordio domani per Musetti e Arnaldi

Centre Court – ore 18:30

Giovanni Mpetshi Perricard vs Holger Rune

Lorenzo Musetti vs James Duckworth

Denis Shapovalov vs Learner Tien (Non prima 01:00)

Alexander Zverev vs Adam Walton

Motorola razr Grandstand Court – ore 17:00

Emilio Nava vs Ugo Humbert

Karen Khachanov vs Juan Pablo Ficovich

Nicolas Arseneault vs Alexei Popyrin

Roman Safiullin vs Casper Ruud (Non prima 23:00)

Daniil Medvedev vs Dalibor Svrcina

Court 1 – ore 18:30

Tomas Barrios Vera vs Alex Michelsen

Corentin Moutet vs Jenson Brooksby

Jaume Munar vs Francisco Cerundolo

Reilly Opelka vs Tomas Machac

Court 4 – ore 18:30

Alexandre Muller vs Miomir Kecmanovic

Tallon Griekspoor vs Tomas Martin Etcheverry

Nuno Borges vs Facundo Bagnis

Tristan Schoolkate vs Matteo Arnaldi