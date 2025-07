ITF Cordenons: Completate le qualificazioni. Nel tabellone principale avanzano al secondo turno Basiletti e Paganetti. Domani l’atteso debutto di Lilli Tagger

Hanno avuto inizio gli incontri del tabellone principale della 9° edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila dollari. Clamorosa sorpresa con l’azzurra Noemi Basiletti (n.663 Atp) che ha battuto all’esordio la francese Chloe Paquet (n.229 Wta) ma che vanta un recente passato da ex top 100. La 19enne tennista toscana si è imposta con il punteggio di 7-5 6-4, mostrando un ottimo tennis per tutto l’incontro dove è anche stata capace di alzare l’asticella del proprio rendimento nelle fasi decisive del secondo set.

Sul campo centrale la wildcard Vittoria Paganetti ha sconfitto con un doppio 64, la rappresentante di Taipei En Shuo Liang. Sotto lo sguardo vigile di Roberta Vinci e Daniele Silvestre tecnici della Fitp, l’azzurra ha avuto una partenza a marce ridotte finendo sotto per 4-1. Da quel momento in poi la Paganetti ha preso in mano il ritmo degli scambi ed ha infilato sette giochi consecutivi, che hanno indirizzato la partita verso l’italiana. Rinviato a domani (martedì 29 luglio) l’incontro tra Aurora Zantedeschi e la turca Cagla Buyukakcay. Programma fittissimo che prevede la disputa di ben 14 incontri per completare il primo turno del main draw. Tra tutte le sfide spicca l’attesissimo incontro serale non prima delle 19, che vedrà protagoniste la francese Carole Monnet (testa di serie numero 8) e la 17enne austriaca Lilli Tagger, una delle giovani più interessanti del tennis al femminile destinata a far parlare di sé nei prossimi anni. La Tagger recente vincitrice del Roland Garros Junior è allenata da novembre del 2023, Francesca Schiavone ex top 4 Wta.

Nel frattempo si sono conclusi gli incontri delle qualificazioni. Accede al tabellone principale la 21enne Samira De Stefano che regola con un perentorio 60 61 l’ucraina Nadia Kolb. Conquista un posto nel main draw anche la brasiliana Gabriela Ce che supera nettamente (62 62) l’italiana Anastasia Bertacchi. Esce al secondo turno delle quali anche Gloria Ceschi che cede 64 61 alla tedesca Meyer Auf Der Heide. Prosegue la corsa di Marta Lombardini che piega con un doppio 62 Amina Anshba. Vittoria in rimonta per Eleonora Alvisi che supera Ksenia Zaytseva 46 63 63.

In mattinata si erano completati gli incontri del primo turno delle qualificazioni che hanno visto le vittorie della ceca Aneta Laboutkova in due set sull’azzurra Laura Mair, di Federica Urgesi che si è imposta con un doppio 62 sulla thailandese Plipuec e della svizzera Susan Bandecchi che dopo avere perso il primo set con l’italiana Noemi Maines, ha rispettato i favori del pronostico chiudendo per 61 il parziale decisivo. In chiusura di giornata la svizzera Susan Bandecchi (numero 1 del seeding delle quali) ha sconfitto la ceca Laboutkova con il punteggio di 63 67 62.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

V.PAGANETTI (ITA) (WC) – E.S.LIANG (TPE) 64 64

N.BASILETTI (ITA) (WC) – C.PAQUET (FRA) (5) 75 64

A.ZANTEDESCHI (ITA) – C.BUYUKACKAY (TUR) rinv. a domani

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI:

S.DE STEFANO (ITA) – N.KOLB (UKR) 60 61

E.ALVISI (ITA) – K.ZAYTSEVA 46 63 63

G.CE (BRA) – A.BERTACCHI (ITA) 62 62

L.MEYER AUF DER HEIDE (GER) – G.CESCHI (ITA) 64 61

M.LOMBARDINI (ITA) – A.ANSHBA 62 62

F.URGESI (ITA) – S.ROCCHETTI (ITA) 64 26 61

T.KOSTOVIC (SRB) – A.PRISCARIU (ROU) 61 61

S.BANDECCHI (SUI) – A.LABOUTKOVA (CZE) 63 67 (5) 62

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

A.LABOUTKOVA (CZE) – L.MAIR (ITA) 64 75

F.URGESI (ITA) – P.PLIPUECH (THA) 62 62

S.BANDECCHI (SUI) – N.MAINES (ITA) 36 64 61