De Minaur eroe a Washington: salva tre match point e conquista il decimo titolo ATP (Video)

Alex de Minaur non sarà forse pienamente soddisfatto della sua prestazione nella finale del Mubadala Citi DC Open, ma il punteggio conta meno del cuore e della resistenza mostrati in una delle partite più incredibili della stagione. L’australiano, infatti, ha conquistato il decimo titolo ATP in carriera battendo Alejandro Davidovich Fokina in rimonta per 5-7, 6-1, 7-6(3) dopo quasi tre ore di battaglia e un epilogo degno di un film.

La finale sembrava già nelle mani dello spagnolo: Davidovich Fokina è arrivato a servire per il titolo sul 5-3 nel terzo set e si è procurato tre match point nel gioco successivo dopo aver perso la battuta. Sul terzo, però, De Minaur è stato letteralmente a un soffio dalla sconfitta — sedici millimetri, per la precisione: il suo lob disperato ha pizzicato la riga laterale e gli ha permesso di riaprire il game e la partita, prima di impattare poi sul 6-6 e trascinare il set al tie-break. Lì, il campione australiano non ha tremato, chiudendo la pratica per 7-3.

“Su questo campo c’è qualcosa di speciale. L’ho già fatto nel 2018 contro Rublev”, ha raccontato De Minaur, ricordando la semifinale vinta salvando quattro match point contro il russo, poi però persa in finale contro Zverev. “Sapevo che potevo farcela, mi sono detto che avrei giocato ogni punto fino in fondo e se avessi perso, sarebbe stato alle mie condizioni. Oggi è andata bene. Ho avuto partite dure che non sono girate a mio favore, quindi sono davvero felice che questa volta sia toccato a me.”

Per Davidovich Fokina, invece, è un altro epilogo amaro in una finale ATP: lo spagnolo aveva già perso con due match point a Delray Beach quest’anno e la finale di Acapulco contro Machac. Dopo aver eliminato il favorito Fritz in una battaglia notturna e superato Shelton in semifinale, questa volta si è arreso sul più bello, chiudendo la partita con il volto affondato nell’asciugamano e ricevendo il caloroso abbraccio di De Minaur.

“Meriti assolutamente un trofeo, arriverà sicuramente”, gli ha detto l’australiano durante la premiazione. “Hai giocato meglio oggi, io sono solo stato fortunato. Sei un grande giocatore, un grande combattente. Nessuno vuole affrontarti nel Tour.”

Con questa vittoria, De Minaur sale al numero 8 del ranking ATP e si porta anche all’ottavo posto nella Race to Turin, la classifica che qualifica per le ATP Finals. Per Davidovich Fokina, invece, c’è l’entrata per la prima volta tra i primi 20 (numero 19) e l’11° posto nella Race. Entrambi sono protagonisti del 2025: De Minaur guida il circuito per vittorie su cemento (35), Davidovich Fokina è a 32, e solo altri due giocatori, Alcaraz e Rublev, hanno disputato più finali quest’anno.

“Il segreto di questa crescita? La mentalità”, ha spiegato De Minaur. “Sono davvero felice di dove sono, di come affronto le cose dentro e fuori dal campo. Anche se oggi non fosse andata bene, sarebbe comunque stata una settimana positiva. Ma, beh, quanto è bello stringere il mio decimo trofeo…”.

ATP Washington Alejandro Davidovich Fokina [12] Alejandro Davidovich Fokina [12] 7 1 6 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 5 6 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. de Minaur 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico