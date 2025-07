Leylah Fernandez conquista il WTA 500 di Washington: quarto titolo in carriera per la canadese

Leylah Fernandez continua la sua ascesa nel tennis mondiale conquistando il titolo WTA 500 al Mubadala Citi DC Open di Washington, primo successo in carriera a questo livello per la canadese, che aveva già vinto tre titoli WTA 250 su cemento. La 21enne di Laval si è imposta con un netto 6-1 6-2 sulla russa Anna Kalinskaya in finale, chiudendo la pratica in appena 1 ora e 9 minuti di gioco.

Fernandez, numero 36 del ranking mondiale e finalista agli US Open 2021, torna a sollevare un trofeo dopo un periodo di digiuno che durava dall’ottobre 2023 (Hong Kong). L’ultima finale l’aveva disputata oltre un anno fa a Eastbourne, dove era stata sconfitta da Daria Kasatkina.

A Washington, Leylah ha mostrato grande determinazione e solidità, superando oltre nove ore complessive in campo per raggiungere l’atto conclusivo, compresa la maratona in semifinale contro Elena Rybakina, durata ben 3 ore e 12 minuti.

Dall’altra parte della rete, Kalinskaya, attuale numero 48 WTA, era arrivata alla sua terza finale senza aver perso un set durante il torneo. Tuttavia, la russa si è dovuta arrendere a una Fernandez semplicemente inarrestabile nella giornata di domenica.

Nel primo set, la canadese ha annullato una palla break sull’1-1, poi ha preso il controllo del match, infilando cinque giochi consecutivi e chiudendo il set in mezz’ora, sigillando il parziale con un delizioso drop shot. Nel secondo set si portava in un attimo sul 5 a 1 prima di chiudere la partita per 6 a 2.

WTA Washington Dc Leylah Fernandez Leylah Fernandez 0 6 6 0 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 1 2 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi