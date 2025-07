ITF W75 Cordenons 2025: Il resoconto di giornata

Sono iniziati a pieno ritmo gli incontri del tabellone di qualificazione dell’Itf W75 Cordenons Serena Wines 1881- Acqua Maniva Tennis Cup, giunti alla 10° edizione. In apertura di giornata l’ucraina Nadia Kolb ha superato agevolmente 61 63 Federica Di Sarra.

Esce a sorpresa la slovena Nika Radisic, finalista nell’edizione 2019, che cede nettamente 62 61in due set (Avanza al turno finale anche la serba Teodora Kostovic, numero 2 del seeding cadetto, che ha regolato senza troppi patemi la ceca Ivana Sebestova. Inattesa anche la sconfitta incassata da Alessandra Mazzola, reduce dalla partecipazione al Wta 125 di Palermo, ha alzato bandiera bianca al cospetto dell’altra azzurra Anastasia Bertacchi.

Bene anche Samira di Stefano che si impone in un derby sulla wild card Cecilia Maria Stella Ferrazzoli. Sorpresa relativa nell’incontro che ha visto Gloria Ceschi superare 62 75 Iva Primorac Pavicic.

Conquista il turno finale Marta Lombardini che piega 6-2 6-4 la slovena Pia Lovric, numero 7 del tabellone cadetto. Stessa sorte per Eleonora Alvisi che approfitta del ritiro della francese Sara Cakarevic, quando era in vantaggio per 51.

Verso la fine del programma si è scatenato un violento temporale che ha costretto gli organizzatori a sospendere l’incontro tra la svizzera Susan Bandecchi, testa di serie numero 1 del tabellone di quali e l’italiana Noemi Maines, sul punteggio di 36 64 21 in favore della tennista elvetica.

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale che vede accreditata come testa di serie numero 1 la ceca Sara Bejlek (n.114 Wta) per lei al primo turno una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Mentre la slovena Veronika Erjavec (numero 2 del seeding friulano) vincitrice nell’edizione 2023 affronterà l’azzurra Nicole Fossa Huergo. Tra gli incontri più interessanti del primo turno c’è da segnalare il derby a tinte tricolori tra la wild card Jennifer Ruggeri e Nuria Brancaccio (testa di serie numero 6). Domani (lunedì 28 luglio) si completeranno gli incontri del primo turno di qualificazione tra cui la prosecuzione della sfida Bandecchi-Maines e le partite ancora da iniziare Urgesi-Plipuech e Mair-Laboutkova. Successivamente si conosceranno i nomi delle otto giocatrici che accederanno al main draw e debutterà il primo turno del tabellone principale con l’interessante sfida tra la giovane 19enne Noemi Basiletti e la francese Chloe Paquet (n.151 Wta).

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

N.KOLB (UKR) (16) – F.DI SARRA (ITA) 61 63

T.KOSTOVIC (SRB) (2) – I.SEBESTOVA (CZE) 64 60

A.PRISACRIU (ROU) (9) – V.TURINI (ITA) 76 (3) 63

S.DE STEFANO (ITA) (3) – C.M. STELLA FERRAZZOLI (ITA) 61 63

G.CESCHI (ITA) – I. PRIMORAC PAVICIC (CRO) (4) 62 75

L.MEYER AUF DER HEIDE (GER) (11) – D.MARCINKEVICA (LAT) 62 62

K.ZAYTSEVA (RUS) (15) – C.GENNARO (ITA) 63 64

G.CE (BRA) (5) – N.RADISIC (SLO) 62 61

A.BERTACCHI (ITA) – A.MAZZOLA (ITA) (10) 61 75

E.ALVISI (ITA) – S.CAKAREVIC (FRA) (6) 5-1 rit.

M.LOMBARDINI (ITA) – P.LOVRIC (SLO) (7) 62 64

A.ANSHBA (RUS) (12) – E.CHIESA (ITA) 7-6 (4) 7-6 (5)

S.BANDECCHI (SUI) (1) – N.MAINES (ITA) 36 64 21 sosp.pioggia rinviata a domani

S.ROCCHETTI (ITA) (13) – K.NOVAK (SLO) 63 62

F.URGESI (ITA) (8) – P.PLIPUECH (THA) rinviata a domani

L.MAIR (ITA) – A.LABOUTKOVA (CZE) (14) rinviata a domani