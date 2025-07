De Minaur e Davidovich Fokina: sarà una finale inedita a Washington (Video)

Alex de Minaur conquista la finale del Mubadala Citi DC Open dopo una semifinale tutt’altro che scintillante ma comunque efficace contro il francese Corentin Moutet, lucky loser e rivelazione della settimana. L’australiano, pur commettendo 33 errori non forzati – di cui ben 21 nel primo set, soprattutto dal lato del rovescio – riesce ad imporsi con un solido 6-4 6-3 e raggiunge la sua seconda finale nella capitale americana dopo quella del 2018.

“Non è stato un bel tennis, ma sapevo che sarebbe stata una partita complicata, senza troppo ritmo. Lui è in grado di togliertelo. Ho semplicemente pensato a fare tutto il necessario per arrivare in finale,” ha dichiarato De Minaur, consapevole di dover alzare il livello domani contro Alejandro Davidovich Fokina.

Nonostante le difficoltà, De Minaur ha trovato buoni segnali a rete, vincendo 17 dei 22 punti giocati, spesso attaccando sul lato più debole il rovescio di Moutet. Nel secondo set l’australiano aveva dato l’impressione di chiudere in scioltezza con 14 punti consecutivi, ma qualche distrazione e un doppio fallo di troppo gli hanno complicato la chiusura, senza però impedirgli di portare a casa la vittoria. Con questo risultato, De Minaur sale al n.10 del Live Ranking, superando Rublev, e rafforza la sua leadership per vittorie sul cemento (21) e nei tornei ATP 500 (41) dalla scorsa stagione.

La cavalcata di Moutet e la Top 50

Moutet, entrato in tabellone solo grazie al forfait di un altro giocatore, si consola con il best ranking della carriera: salirà al n.46 del mondo, sfondando per la prima volta il muro della Top 50.

Davidovich Fokina, che settimana!

In finale, De Minaur se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina, autore di una settimana da sogno. Dopo aver eliminato in successione tre americani – Learner Tien, il n.1 del seeding Taylor Fritz (dopo un’incredibile rimonta da 2-5 nel terzo set, chiusa all’una di notte) e, infine, Ben Shelton (6-2 7-5) – lo spagnolo raggiunge così la seconda finale iberica nella storia del torneo, 25 anni dopo il successo di Alex Corretja su Andre Agassi.

Davidovich Fokina, fresco sposo e in stato di grazia, ha sfruttato i tanti errori dell’avversario (35 non forzati da Shelton, con ben 7 doppi falli), limitandosi a 10 vincenti ma senza mai perdere il controllo del match. Con questa vittoria lo spagnolo festeggia il 33° successo stagionale, il quinto contro un Top 10 e il best ranking: lunedì entrerà per la prima volta in carriera nella Top 20 mondiale (n.19).

“Sapevo che non sarei stato fresco dopo aver chiuso così tardi la sera prima, ma contro Ben Shelton non ci sarebbero stati molti scambi lunghi. Dovevo lottare punto su punto,” ha raccontato Davidovich Fokina. “Vincere contro un Top 10 è sempre speciale. E rimontare da 2-5 contro Fritz ieri notte è stato un risultato enorme.”





