ATP 250 Winston Salerm: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Matteo Arnaldi è entrato nel main draw come LE (Late Entry), approfittando di un posto disponibile dopo la chiusura delle iscrizioni
Un giocatore o una giocatrice "LE" si è iscritto/a al torneo dopo la scadenza ufficiale delle iscrizioni, ma è stato/a comunque accettato/a nel tabellone (o nella lista alternates, qualificazioni, ecc.) — tipicamente solo se ci sono posti liberi o se l'organizzazione del torneo lo permette.
🇺🇸 Winston-Salem (ATP 250, cemento) – 48S / 16D – 🇺🇸 Domenica inizio, Sabato finale
Main Draw (cut off: 80 - Data entry list: 24/07/25 - Special Exempts: 1/2)
- 21. A. Fils
- 33. S. Korda
- 34. A. Michelsen
- 35. G. Diallo
- 37. L. Sonego
- 39. A. Muller
- 40. N. Borges
- 43. S. Baez
- 44. (LE) M. Arnaldi
- 45. G. Mpetshi Perricard
- 46. L. Darderi
- 49. M. Kecmanovic
- 50. J. Munar
- 53. R. Bautista Agut
- 54. F. Marozsan
- 55. J. Fearnley
- 56. D. Altmaier
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. C. Moutet
- 60. D. Goffin
- 62. P. Martinez
- 63. M. Bellucci
- 65. A. Rinderknech
- 66. A. Kovacevic
- 67. L. Tien
- 68. L. Djere
- 69. B. Bonzi
- 72. H. Medjedovic
- 73. F. Comesana
- 74. S. Ofner*pr
- 75. Y. Bu
- 76. M. Navone
- 77. C. O
- 78. K. Majchrzak
- 79. V. Kopriva
- 80. R. Safiullin
Alternates
- 1. J. de Jong (83)
- 2. A. Walton (84)
- 3. R. Collignon (88)
- 4. Y. Nishioka (89)
- 5. B. Coric (90)
- 6. M. Fucsovics (91)
- 7. P. Carreno Bu (92)
- 8. M. McDonald (95)
- 9. F. Misolic (97)
- 10. N. Jarry (98)
- 11. H. Gaston (99)
- 12. C. Tseng (101)
- 13. B. van de Zan (103)
- 14. T. Schoolkate (104)
- 15. A. Vukic (105)
- 16. A. Tabilo (106)
- 17. J. Duckworth (108)
- 18. B. Holt (109)
- 19. A. Shevchenko (110)
- 20. N. Basavaredd (112)
- 21. V. Royer (113)
- 22. D. Elahi Gala (125)
- 23. T. Boyer (126)
- 24. E. Spizzirri (131)
- 25. S. Ofner (138)
- 26. C. Smith (139)
- 27. Z. Svajda (153)
- 28. C. Eubanks (155)
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 28/07/25 - Special Exempts: 0/0)
- 52. Z. Bergs
- 79. J. de Jong
- 86. E. Quinn
- 87. B. van de Zandschulp
- 88. A. Walton
- 90. R. Collignon
- 91. M. Fucsovics
- 92. B. Coric
- 93. P. Carreno Busta
- 95. F. Misolic
- 96. M. McDonald
- 97. L. Nardi
- 99. A. Vukic
- 100. N. Jarry
Alternates
- 1. A. Shevchenko (101)
- 2. T. Schoolkate (103)
- 3. A. Tabilo (104)
- 4. C. Tseng (107)
- 5. N. Basavaredd (110)
- 6. V. Royer (111)
- 7. E. Nava (114)
- 8. T. Boyer (123)
- 9. E. Spizzirri (124)
- 10. H. Gaston (126)
- 11. C. Smith (136)
- 12. C. Eubanks (155)
- 13. J. McCabe (167)
- 14. R. Peniston (241)
- 15. N. Mejia (242)
- 16. A. Andrade (251)
- 17. A. Mayo (285)
- 18. A. Soriano Ba (289)
- 19. A. Vavassori (308)
- 20. A. Rybakov (314)
- 21. G. Elias (316)
- 22. R. Olivo (324)
- 23. T. Kwiatkowsk (340)*pr
- 24. G. Nanda (344)
- 25. N. Nakagawa (350)
- 26. A. Perez (372)
- 27. D. Blanch (403)
- 28. J. Carlos Agu (412)
- 29. K. Samrej (421)
Forse con un buon 250 farebbe contenta la sua classifica che piange!
Martedì 19 e mercoledì 20, quindi Vava si scorda di andare a Winston-Salem per le quali, non è nemmeno il primo della lista degli alternate
Rob de matt.
Arnaldi ci ha ripensato per fare contento qualcuno del forum…
I panda olandesi sono tutti in ferie.
qualcuno sa quando inizia il doppio misto agli USopen? Immagino di giovedì..
Lo chiedo perché vavassori ha buone possibilità di entrare come alt nelle quali di Winston Salem (qualora dovesse perdere oggi nel doppio di Cincinnati)..e il doppio misto messo così gli cambia i programmi
Non c’era nessun posto libero,semplicemente l’organizzazione lo ha permesso
E te pareva che di riffa o di raffa non ne beneficia un monocolore…
Si vede che vi ha letto…
Si comincia a ragionare?
E bravo Arnaldi, gli hanno dato una LE per un 250
dai…
Ecco, questi commenti mi fanno pensare come sia cattiva la gente: vergogna di che? Cosa ha fatto di male?
Rispondi per favore!!
È uno zuccone per davvero
Se io fossi stato il suo allenatore gli avrei lanciato una scarpa in fronte.
Che vergogna arnardi.
Forza italiani.
Non si abbassa
Arnaldi, come al solito, non è iscritto…
Hai capito tutto…
NON la chiederà mai,lo Us Open non è il RG ha condizioni estreme…
….”ma giochiamo troppi tornei”……….
Al solito andranno solo quelli che non sono riusciti a fare più di 3-4 match fra Canada e Cincinnati… se Nole rinuncia o esce subito a Cincinnati, potrebbe anche chiedere una wc per allenarsi prima degli Us Open, esattamente come a Ginevra prima del RG, dove peraltro ha vinto il suo titolo 100