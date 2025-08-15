Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Winston Salerm: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Matteo Arnaldi è entrato nel main draw come LE (Late Entry), approfittando di un posto disponibile dopo la chiusura delle iscrizioni

15/08/2025
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Matteo Arnaldi è entrato nel main draw come LE (Late Entry), approfittando di un posto disponibile dopo la chiusura delle iscrizioni.
Un giocatore o una giocatrice “LE” si è iscritto/a al torneo dopo la scadenza ufficiale delle iscrizioni, ma è stato/a comunque accettato/a nel tabellone (o nella lista alternates, qualificazioni, ecc.) — tipicamente solo se ci sono posti liberi o se l’organizzazione del torneo lo permette.

🇺🇸 Winston-Salem (ATP 250, cemento) – 48S / 16D – 🇺🇸 Domenica inizio, Sabato finale

ATP 250 Winston Salem (MD) Inizio torneo: 18/08/2025 | Ultimo agg.: 15/08/2025 08:48

Main Draw (cut off: 80 - Data entry list: 24/07/25 - Special Exempts: 1/2)

  • 21. A. Fils
  • 33. S. Korda
  • 34. A. Michelsen
  • 35. G. Diallo
  • 37. L. Sonego
  • 39. A. Muller
  • 40. N. Borges
  • 43. S. Baez
  • 44. (LE) M. Arnaldi
  • 45. G. Mpetshi Perricard
  • 46. L. Darderi
  • 49. M. Kecmanovic
  • 50. J. Munar
  • 53. R. Bautista Agut
  • 54. F. Marozsan
  • 55. J. Fearnley
  • 56. D. Altmaier
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 59. C. Moutet
  • 60. D. Goffin
  • 62. P. Martinez
  • 63. M. Bellucci
  • 65. A. Rinderknech
  • 66. A. Kovacevic
  • 67. L. Tien
  • 68. L. Djere
  • 69. B. Bonzi
  • 72. H. Medjedovic
  • 73. F. Comesana
  • 74. S. Ofner*pr
  • 75. Y. Bu
  • 76. M. Navone
  • 77. C. O
  • 78. K. Majchrzak
  • 79. V. Kopriva
  • 80. R. Safiullin

Alternates

  • 1. J. de Jong (83)
  • 2. A. Walton (84)
  • 3. R. Collignon (88)
  • 4. Y. Nishioka (89)
  • 5. B. Coric (90)
  • 6. M. Fucsovics (91)
  • 7. P. Carreno Bu (92)
  • 8. M. McDonald (95)
  • 9. F. Misolic (97)
  • 10. N. Jarry (98)
  • 11. H. Gaston (99)
  • 12. C. Tseng (101)
  • 13. B. van de Zan (103)
  • 14. T. Schoolkate (104)
  • 15. A. Vukic (105)
  • 16. A. Tabilo (106)
  • 17. J. Duckworth (108)
  • 18. B. Holt (109)
  • 19. A. Shevchenko (110)
  • 20. N. Basavaredd (112)
  • 21. V. Royer (113)
  • 22. D. Elahi Gala (125)
  • 23. T. Boyer (126)
  • 24. E. Spizzirri (131)
  • 25. S. Ofner (138)
  • 26. C. Smith (139)
  • 27. Z. Svajda (153)
  • 28. C. Eubanks (155)
  •  
  •  

ATP 250 Winston Salem (Q) Inizio torneo: 18/08/2025 | Ultimo agg.: 15/08/2025 08:47

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 28/07/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 52. Z. Bergs
  • 79. J. de Jong
  • 86. E. Quinn
  • 87. B. van de Zandschulp
  • 88. A. Walton
  • 90. R. Collignon
  • 91. M. Fucsovics
  • 92. B. Coric
  • 93. P. Carreno Busta
  • 95. F. Misolic
  • 96. M. McDonald
  • 97. L. Nardi
  • 99. A. Vukic
  • 100. N. Jarry
  •  

Alternates

  • 1. A. Shevchenko (101)
  • 2. T. Schoolkate (103)
  • 3. A. Tabilo (104)
  • 4. C. Tseng (107)
  • 5. N. Basavaredd (110)
  • 6. V. Royer (111)
  • 7. E. Nava (114)
  • 8. T. Boyer (123)
  • 9. E. Spizzirri (124)
  • 10. H. Gaston (126)
  • 11. C. Smith (136)
  • 12. C. Eubanks (155)
  • 13. J. McCabe (167)
  • 14. R. Peniston (241)
  • 15. N. Mejia (242)
  • 16. A. Andrade (251)
  • 17. A. Mayo (285)
  • 18. A. Soriano Ba (289)
  • 19. A. Vavassori (308)
  • 20. A. Rybakov (314)
  • 21. G. Elias (316)
  • 22. R. Olivo (324)
  • 23. T. Kwiatkowsk (340)*pr
  • 24. G. Nanda (344)
  • 25. N. Nakagawa (350)
  • 26. A. Perez (372)
  • 27. D. Blanch (403)
  • 28. J. Carlos Agu (412)
  • 29. K. Samrej (421)
  •  

