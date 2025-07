Il Tennis Club Santa Margherita Ligure ospita la Coppa Davis. Il trofeo sarà esposto il 14 e il 15 luglio. Il Presidente Iguera: “Un riconoscimento al lavoro e ai successi del circolo”

Il Tennis Club Santa Margherita Ligure è pronto ad accogliere un evento di assoluto prestigio: il Trophy Tour 2025 farà tappa al circolo ligure, portando con sé la coppa più iconica del tennis mondiale, la Coppa Davis. Il trofeo sarà esposto il 14 e il 15 luglio e sarà protagonista di due giornate di incontri ed eventi che coinvolgeranno atleti, famiglie e appassionati.

«Siamo onorati di poter ospitare questa storica coppa nel nostro circolo – commenta il Presidente del Tennis Club Santa Margherita LigureMauro Iguera – È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che premia il lavoro straordinario che tutto il nostro gruppo sta portando avanti da anni, dentro e fuori dal campo, e che si affianca ad una perfetta sintonia con la FITP e i suoi vertici sia a livello locale sia regionale».

Questa tappa del Trophy Tour arriva a coronamento di un percorso di crescita: dal 2017, il Tennis Club Santa Margherita ha scalato con costanza i vertici del tennis italiano, passando dalla Serie C alla Serie A1 (16 circoli in tutta Italia). Un cammino culminato nella semifinale conquistata nell’ultimo campionato di Serie A, grazie a una strategia attenta nel costruire il vivaio e tesserare alcuni tra i più forti tennisti italiani e internazionali.

«Il Trophy Tour rappresenta un momento di festa per tutta la città – sottolinea il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio-. Il TC Santa Margherita è un punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare sport, crescita dei giovani e attrattività turistica. Questi risultati non arrivano per caso: sono frutto di una visione chiara e di una comunità coesa».

“È con grande soddisfazione che salutiamo la tappa del Trophy Tour della Coppa Davis al TC Santa Margherita, diventato in pochi anni un’autentica eccellenza nel panorama del tennis ligure e nazionale sotto la lungimirante guida dell’amico Mauro Iguera. –aggiunge il Presidente FITPLiguriaAndrea Fossati – Un riconoscimento alla crescita del Circolo e al valore degli Azzurri che ne vestono la maglia, come Vavassori, protagonista a Malaga, e Fognini, prossimo a vestire i colori del TC Santa Margherita. La Davis, la maglia azzurra e il nostro Comitato Regionale FITP rappresentano un volano virtuoso di emozioni e valori. Bentornata Davis in Liguria!”

Tra i nomi di spicco che hanno vestito i colori del circolo ricordiamo Andreas Seppi, Alexander Davidovich Fokina, Andrea Vavassori (che ha contribuito ad aggiudicarsi il trofeo nel 2024), Martinez, Puez e Pellegrino, oltre a Fabio Fognini in arrivo per il campionato 2025.In particolare, Seppi e Fognini sono i due giocatori italiani con il maggior numero di presenze nella storia della Coppa Davis, a testimonianza del prestigio e della qualità degli atleti coinvolti.

Nel virtuoso percorso sportivo del TC Santa Margherita, spicca il nono posto assolutoconquistato nel 2024 grazie al Trofeo FITP, che premia i risultati delle squadre agonistiche a livello nazionale. Un piazzamento ottenuto grazie a traguardi importanti come la semifinale in Serie A1 maschile, la finale Under 12 femminile e la promozione della squadra femminile in Serie B1.Un risultato ancor più significativo se si considera che in Italia i circoli affiliati alla FITP, tra tennis e padel, sono oltre 4.000, con più di 2.000 scuole tennis attive.Un risultato che si costruisce ogni giorno grazie all’impegno e alla dedizione dello staff, dei tecnici e dei collaboratori. La scuola tennis, attiva tra Santa Margherita e Zoagli, conta oggi oltre 120 allievi effettivi, con 12 squadre giovanili, di cui 3 qualificate alle fasi nazionali. Numerosi giovani talenti sono stati convocati ai raduni regionali e nazionali della FITP.

L’arrivo della Coppa Davis a Santa Margherita Ligure sarà dunque non solo una festa per il tennis, ma anche un’occasione per celebrare un percorso virtuoso fatto di passione, talento e visione.

Programma ufficiale Trophy Tour 2025 – TC Santa Margherita Ligure

Lunedì 14 luglio – ore 18.45

Cerimonia di benvenuto e inaugurazione con esposizione ufficiale della coppa Davis. Aperta ad autorità, rappresentanti FITP, Soci del circoloed appassionati di tennis.

A seguire: esibizione dei giovani agonisti. Aperitivo.

Martedì 15 luglio – dalle ore 9.00 ad ingresso libero

Sessioni aperte al pubblico per visione della Coppa.

Dalle ore 20, Torneo Sotto le Stelle (torneo doppio giallo con giocatori agonisti delle squadre giovanili). Entrata libera.

Info presso la segreteria del circolo o sui canali social.