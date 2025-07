Challenger 125 San Marino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

🇸🇲 Challenger 125 San Marino – Tabellone Principale – terra

(1) Valentin Royer vs Facundo Mena

Murkel Dellien vs Lukas Klein

(WC) Pierluigi Basile vs Adolfo Daniel Vallejo

Andrea Collarini vs (7) Lukas Neumayer

(3) Matteo Gigante vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Mili Poljicak

Luka Pavlovic vs Qualifier

Vitaliy Sachko vs (6) Federico Agustin Gomez

(5) Dino Prizmic vs Alvaro Guillen Meza

Qualifier vs Qualifier

Daniel Rincon vs Justin Engel

Federico Arnaboldi vs (4) Kyrian Jacquet

(8) Ugo Blanchet vs (WC) Carlo Alberto Caniato

(NG) Arthur Gea vs Harold Mayot

(WC) Federico Cina vs Qualifier

(Alt) Nerman Fatic vs (2) Thiago Agustin Tirante

(1) Juan Carlos Prado Angelovs Stefanos SakellaridisFranco Agamenonevs (11) Ricardas Berankis

(2) Genaro Alberto Olivieri vs (WC) Manuel Mazza

(WC) Lorenzo Carboni vs (8) Gonzalo Villanueva

(3) Remy Bertola vs Maxime Janvier

Mariano Kestelboim vs (12) Matthew Dellavedova

(4) Norbert Gombos vs (PR) Francesco Forti

(PR) Kalin Ivanovski vs (9) Jozef Kovalik

(5) Oleg Prihodko vs Gianluca Mager

(WC) Alessandro Pecci vs (10) Lukas Pokorny

(6) Luka Mikrut vs Andrea Picchione

(WC) Alberto Bronzetti vs (7) Milos Karol

Center Court – ore 10:00

Oleg Prihodko \ vs Gianluca Mager \

Alberto Bronzetti \ vs Milos Karol \

Genaro Alberto Olivieri \ vs Manuel Mazza \

Norbert Gombos \ vs Francesco Forti \

Court 2 De Luigi – ore 10:00

Alessandro Pecci \ vs Lukas Pokorny \

Franco Agamenone \ vs Ricardas Berankis \

Remy Bertola \ vs Maxime Janvier \

Mariano Kestelboim \ vs Matthew Dellavedova \

Court 3 – ore 10:00

Juan Carlos Prado Angelo \ vs Stefanos Sakellaridis \

Luka Mikrut \ vs Andrea Picchione \

Lorenzo Carboni \ vs Gonzalo Villanueva \

Kalin Ivanovski \ vs Jozef Kovalik \