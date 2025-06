Challenger 50 Royan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

Challenger 50 Royan – Tabellone Principale – terra

(1) Calvin Hemery vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe

Gabi Adrian Boitan vs (WC) Enzo Couacaud

Norbert Gombos vs (PR) Kalin Ivanovski

Qualifier vs (5) Dimitar Kuzmanov

(4) Yu Hsiou Hsu vs Mika Brunold

(WC) Thomas Faurel vs Qualifier

Qualifier vs Alex Marti Pujolras

Qualifier vs (7) Ivan Gakhov

(8) Daniel Merida vs Matej Dodig

Qualifier vs Florent Bax

(WC) Benoit Paire vs Qualifier

(NG) Kilian Feldbausch vs (3) Clement Tabur

(6) Mathys Erhard vs Abdullah Shelbayh

Javier Barranco Cosano vs Luka Mikrut

Arthur Gea vs Robert Strombachs

Nikolas Sanchez Izquierdo vs (2) Titouan Droguet

Challenger 50 Royan – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Max Alcala Gurri vs Louis Dussin

Maxence Beauge vs (9) Etienne Donnet

(Alt) (2) Lucas Poullain vs (WC) Daniel Jade

Lucas Bouquet vs (8) Aleksandre Bakshi

(3) Tom Paris vs (WC) Adrien Gobat

Kenny De Schepper vs (7) Nikolay Vylegzhanin

(4) Franco Agamenone vs Mathias Bourgue

Buvaysar Gadamauri vs (12) Maxim Zhukov

(5) Egor Agafonov vs (WC) Lucas Marionneau

(JR) Andres Santamarta Roig vs (10) Arthur Weber

(6) Loann Massard vs (JR) Theo Papamalamis

(WC) Pierre Delage vs (11) Mae Malige

Court 1 – ore 11:00

Egor Agafonov vs Lucas Marionneau

Andres Santamarta Roig vs Arthur Weber

Pierre Delage vs Mae Malige

Franco Agamenone vs Mathias Bourgue

Court 2 – ore 11:00

Kenny De Schepper vs Nikolay Vylegzhanin

Lucas Bouquet vs Aleksandre Bakshi

Maxence Beauge vs Etienne Donnet

Buvaysar Gadamauri vs Maxim Zhukov