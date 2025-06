WTA 500 Berlino: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno

WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Elena Rybakina vs (5) Qinwen Zheng

(4) Jasmine Paolini vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Diana Shnaider vs Donna Vekic

Marketa Vondrousova vs (7) Madison Keys

(6) Mirra Andreeva vs Magdalena Frech

Amanda Anisimova vs (WC) Bianca Andreescu

(WC) Naomi Osaka vs Liudmila Samsonova

Bye vs (3) Jessica Pegula

(8) Paula Badosa vs (WC) Eva Lys

Marta Kostyuk vs Emma Navarro

Qualifier vs Daria Kasatkina

Bye vs (2) Coco Gauff