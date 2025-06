ATP 500 Halle: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun azzurro al via

ATP 500 Halle – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Benjamin Bonzi vs (WC) Patrick Zahraj

(Alt) Li Tu vs (7) Ethan Quinn

(2) Laslo Djere vs Nikoloz Basilashvili

(WC) Max Schoenhaus vs (6) Jesper de Jong

(3) Learner Tien vs Nicolas Jarry

Yannick Hanfmann vs (5) Yoshihito Nishioka

(4) Roman Safiullin vs (WC) Justin Engel

Sebastian Ofner vs (8) Nishesh Basavareddy

Schauinslandreisen Court – ore 11:00

Max Schoenhaus vs Jesper de Jong

Yannick Hanfmann vs Yoshihito Nishioka

Roman Safiullin vs Justin Engel (Non prima 15:00)

Court 2 – ore 11:00

Laslo Djere vs Nikoloz Basilashvili

Benjamin Bonzi vs Patrick Zahraj

Li Tu vs Ethan Quinn (Non prima 15:00)

Court 3 – ore 12:00

Learner Tien vs Nicolas Jarry

Sebastian Ofner vs Nishesh Basavareddy