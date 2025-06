WTA 500 Berlino: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via

WTA 500 Berlino – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Anna Kalinskaya vs Ella Seidel

Rebeka Masarova vs (12) Maria Sakkari

(2) Sofia Kenin vs Erika Andreeva

Chloe Paquet vs (9) Ajla Tomljanovic

(3) Ashlyn Krueger vs (WC) Anna-Lena Friedsam

(WC) Mia Pohankova vs (10) Katerina Siniakova

(4) Anastasia Potapova vs (WC) Renata Jamrichova

(WC) Sonja Zhenikhova vs (8) Caroline Dolehide

(5) Xinyu Wang vs Talia Gibson

Elsa Jacquemot vs (7) Ons Jabeur

(6) Ann Li vs Dalma Galfi

Priscilla Hon vs (11) Viktoriya Tomova

Court 1 – ore 11:30

Mia Pohankova vs (10) Katerina Siniakova

(2) Sofia Kenin vs Erika Andreeva

Sonja Zhenikhova vs (8) Caroline Dolehide

(5) Xinyu Wang vs Talia Gibson Non prima 16:00

Court 2 – ore 11:30

vs Dalma Galfi

Priscilla Hon vs (11) Viktoriya Tomova

Chloe Paquet vs (9) Ajla Tomljanovic

(4) Anastasia Potapova vs Renata Jamrichova