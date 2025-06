WTA 125 Makarska: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

WTA 125 Makarska – Tabellone Principale – terra

(1) Maya Joint vs (WC) Ana Konjuh

Tamara Zidansek vs Louisa Chirico

Qualifier vs Qualifier

Jule Niemeier vs (8) Darja Semenistaja

(WC/4) Mayar Sherif vs Patricia Maria Tig

Tamara Korpatsch vs Elena Pridankina

Sara Bejlek vs Leyre Romero Gormaz

Qualifier vs (7) Petra Martic

(6) Ella Seidel vs Victoria Jimenez Kasintseva

Ekaterina Makarova vs Hanne Vandewinkel

(WC) Petra Marcinko vs Miriam Bulgaru

Qualifier vs (3) Renata Zarazua

(5) Diane Parry vs Lauren Davis

Lea Boskovic vs Lola Radivojevic

Veronika Erjavec vs Mona Barthel

(WC) Tena Lukas vs (2) Katie Volynets

(1) Taylah Prestonvs (WC) Sara Svetac(2) Margaux Rouvroyvs Emeline Dartron(3) Anastasiia Sobolievavs Amandine Hesse(4) Tara Wuerthvs (WC) Isabel He