58° Torneo Avvenire: comincia il tabellone principale, 2 italiane conquistano il main draw femminile, Nicole Scarpino e Marta Gazzetti nel maschile approdano nel tabellone principale Jacopo Aragona Axel Cremonini

Cerimonia di apertura e commemorazione Massimo Morelli. Sul Campo Centrale, dopo il primo match DELLE ORE 9,30 (indicativamente verso le ore 11) verrà aperta ufficialmente la 58° edizione del torneo Avvenire e sarà l’occasione per ricordare il direttore Massimo Morelli, scomparso lo scorso marzo, artefice con la dirigenza del rilancio del torneo Tennis Europe dell’Ambrosiano. Per l’occasione sarà presente la moglie, Barbara Morelli Bordet, alcuni amici stretti e i dirigenti del Club di via Feltre con tutti i giovani tennisti, i coach e gli accompagnatori. La cerimonia sarà trasmessa in streaming.

Sorteggiati i main draw di singolare. I più forti Under 14 del mondo scendono sui campi del Club Ambrosiano. Comincia il main draw della 58° edizione del Torneo Avvenire, da quest’anno Super Category di Tennis Europe, l’unico in Italia. Nel tabellone principale femminile davanti a tutte c’è la lettone Darina Matvejeva, numero 1 del mondo di categoria. Falla parte opposta c’è la numero 4 del mondo, testa di serie numero 2, la britannica Sofia Tatu, mentre numero 3 del seeding è la turca Cukurluoglu, numero 4 l’estone Anikina. Le italiane in tabellone sono 22: oltre le due qualificate, due lucky loser, Luna Boesso e Maria Forgione.

Nel tabellone principale maschile sono 20 gli azzurrini, guidati dal numero uno d’Italia Edoardo Ghiselli, accreditato dalla testa di serie numero 16. Davanti a tutti c’è il numero 1 del mondo il greco Rafael Pagonis, nel vertice basso del tabellone sorteggiato dal supervisor lettone Konstantin Zasjadko, c’è il numero 4 del ranking mondiale, l’austriaco Moritz Freitag. Accreditati dalla terza e dalla quarta testa di serie ci sono l’olandese Laurens Drijver e lo slovacco Max Lorincik. Tra le prime sedici teste di serie c’è solo l’italiano Ghiselli, e i più forti talenti di tutto il mondo: la garanzia che l’Avvenire sarà la finestra sul tennis di domani.

Concluse le “quali”. Per i ragazzi sono stati necessari tre incontri per approdare al tabellone principale. Ecco gli 8 nomi:

Avvenire, Under 14 Boys, qualificati:

Mark Pavcic (SLO)

Jacopo Aragona (ITA)

Axel Cremonini (ITA)

Vaclav Barina (CZE)

Piotr Fiatskovich (RUS)

Ivan Volkov (SUI)

Haoming Wang (CHN)

Kyle Wan (HKG)

Avvenire, Under 14 Girls, qualificate:

Nicole Scarpino (ITA)

Sofia Lomakina (RUS)

Marta Gazzetti (ITA)

Renata Sasonkina (RUS)

Shina Okuyama (JPN)

Shanij Zhou (CHN)

Filippa Munch (DEN)

Ayaka Iwasa (JPN)

DOMANI START ALLE ORE 9,30. Sui campi del Club Ambrosiano si gioca tutto il primo turno maschile e femminile per un totale di 64 match (32 boys, 32 girls).