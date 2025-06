WTA 125 Bari: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con turno unico. Solo con wild card le italiane presenti

WTA 125 Bari – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Polina Kudermetova vs Qualifier

Qualifier vs Kathinka Von Deichmann

Barbora Palicova vs Maja Chwalinska

Ana Bogdan vs (8) Varvara Lepchenko

(3) Anna Bondar vs Anouk Koevermans

Tessah Andrianjafitrimo vs (WC) Federica Urgesi

Qualifier vs Arina Rodionova

(WC) Vittoria Paganetti vs (5) Jil Teichmann

(6) Anhelina Kalinina vs Iryna Shymanovich

Sinja Kraus vs (WC) Eleonora Alvisi

Dominika Salkova vs Laura Pigossi

Tatiana Prozorova vs (4) Anca Todoni

(7) Nuria Parrizas Diaz vs Alina Korneeva

Ena Shibahara vs Julia Grabher

Elsa Jacquemot vs Qualifier

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (2) Viktoriya Tomova

(1) Astra Sharmavs (WC) Viola Turini(2) Justina Mikulskytevs Mei Yamaguchi(3) Haruka Kajivs Eva Vedder(4) Angela Fita Boludavs (WC) Martina Colmegna