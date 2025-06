Challenger 75 Tyler: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger 75 Tyler – Tabellone Principale – hard

(1) Mitchell Krueger vs Tung-Lin Wu

Aidan Mayo vs Karue Sell

Andres Andrade vs (JR) Rafael Jodar

(WC) Andres Martin vs (5) Aziz Dougaz

(4) Antoine Escoffier vs Qualifier

Patrick Maloney vs Naoki Nakagawa

Govind Nanda vs Qualifier

Tyler Zink vs (7) Nicolas Mejia

(6) Rio Noguchi vs Christian Langmo

(SE) Michael Zheng vs (WC) Stefan Dostanic

Yi Zhou vs Qualifier

Qualifier vs (3) Yuta Shimizu

(8) Paul Jubb vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Patrick Kypson

(JR) Kaylan Bigun vs (PR) Ilya Ivashka

(WC) Trevor Svajda vs (2) Liam Draxl

(1) Moerani Bouzigevs (JR) Hayden Jones(Alt) Strong Kirchheimervs (7) Alex Rybakov

(2) Stefan Kozlov vs (WC) Daniel Milavsky

(Alt) Elmar Ejupovic vs (11) Alvin Nicholas Tudorica

(3) Hyeon Chung vs Dane Sweeny

(WC) Pranav Kumar vs (12) Dan Martin

(4) Nicolas Kicker vs (Alt) Trey Hilderbrand

(WC) Braden Shick vs (10) Hiroki Moriya

(5) Yibing Wu vs Keisuke Saitoh

Alex Martinez vs (9) Maxime Cressy

(6) Adria Soriano Barrera vs Kiranpal Pannu

(WC) Isaiah Strode vs (8) Yusuke Takahashi

Strong Kirchheimervs Alex RybakovBraden Shickvs Hiroki MoriyaStefan Kozlovvs Daniel MilavskyAlex Martinezvs Maxime Cressy

Stadium 1 – ore 17:00

Pranav Kumar vs Dan Martin

Nicolas Kicker vs Trey Hilderbrand

Elmar Ejupovic vs Alvin Nicholas Tudorica

Isaiah Strode vs Yusuke Takahashi

Court 2 – ore 17:00

Hyeon Chung vs Dane Sweeny

Moerani Bouzige vs Hayden Jones

Adria Soriano Barrera vs Kiranpal Pannu

Yibing Wu vs Keisuke Saitoh