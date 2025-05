Challenger 125 Birmingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci n.1 del seeding

Challenger 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba

(1) Mattia Bellucci vs Martin Landaluce

(WC) Jay Clarke vs (PR) Lloyd Harris

Qualifier vs (Alt) Colton Smith

(Alt) Nicolas Moreno De Alboran vs (5) Christopher O’Connell

(3) Rinky Hijikata vs Billy Harris

Qualifier vs (Alt) Alexander Blockx

Eliot Spizzirri vs Nishesh Basavareddy

Qualifier vs (8) Mackenzie McDonald

(7) Kamil Majchrzak vs Qualifier

(WC) Johannus Monday vs Qualifier

(Alt) Marc-Andrea Huesler vs Harold Mayot

Otto Virtanen vs (4) Aleksandar Vukic

(6) James Duckworth vs Brandon Holt

(WC) Daniel Evans vs Qualifier

Tristan Schoolkate vs Nicolas Jarry

Adrian Mannarino vs (2) Yoshihito Nishioka

(Alt) (1) Terence Atmanevs (WC) Giles HusseyCharles Broomvs (7) Alex Bolt

(2) Li Tu vs Oliver Crawford

(WC) Aidan McHugh vs (11) Zachary Svajda

(3) Coleman Wong vs Ryan Peniston

(Alt) Henry Searle vs (8) Mark Lajal

(4) Hugo Grenier vs Jack Pinnington Jones

(WC) Kyle Edmund vs (9) Yasutaka Uchiyama

(5) James McCabe vs (Alt) Patrick Zahraj

(WC) Stuart Parker vs (10) Murphy Cassone

(6) Yosuke Watanuki vs (Alt) Alastair Gray

Sascha Gueymard Wayenburg vs (12) Beibit Zhukayev

Court 1 – ore 12:00

Sijia Wei vs Lizette Cabrera

Harmony Tan vs Mariam Bolkvadze

Stuart Parker vs Murphy Cassone

Terence Atmane vs Giles Hussey

Court 2 – ore 12:00

Arianne Hartono vs Sayaka Ishii

Ella McDonald vs Tereza Martincova

Henry Searle vs Mark Lajal

Charles Broom vs Alex Bolt

Court 3 – ore 12:00

Li Tu vs Oliver Crawford

Aidan McHugh vs Zachary Svajda

Coleman Wong vs Ryan Peniston

Court 4 – ore 12:00

Yosuke Watanuki vs Alastair Gray

Kyle Edmund vs Yasutaka Uchiyama

James McCabe vs Patrick Zahraj

Court 5 – ore 12:00

Sascha Gueymard Wayenburg vs Beibit Zhukayev

Hugo Grenier vs Jack Pinnington Jones