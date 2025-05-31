Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Birmingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci n.1 del seeding

31/05/2025 20:28 5 commenti
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren

GBR Challenger 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba
(1) Mattia Bellucci ITA vs Martin Landaluce ESP
(WC) Jay Clarke GBR vs (PR) Lloyd Harris RSA
Qualifier vs (Alt) Colton Smith USA
(Alt) Nicolas Moreno De Alboran USA vs (5) Christopher O’Connell AUS

(3) Rinky Hijikata AUS vs Billy Harris GBR
Qualifier vs (Alt) Alexander Blockx BEL
Eliot Spizzirri USA vs Nishesh Basavareddy USA
Qualifier vs (8) Mackenzie McDonald USA

(7) Kamil Majchrzak POL vs Qualifier
(WC) Johannus Monday GBR vs Qualifier
(Alt) Marc-Andrea Huesler SUI vs Harold Mayot FRA
Otto Virtanen FIN vs (4) Aleksandar Vukic AUS

(6) James Duckworth AUS vs Brandon Holt USA
(WC) Daniel Evans GBR vs Qualifier
Tristan Schoolkate AUS vs Nicolas Jarry CHI
Adrian Mannarino FRA vs (2) Yoshihito Nishioka JPN

GBR Challenger 125 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba
(Alt) (1) Terence Atmane FRA vs (WC) Giles Hussey GBR
Charles Broom GBR vs (7) Alex Bolt AUS

(2) Li Tu AUS vs Oliver Crawford GBR
(WC) Aidan McHugh GBR vs (11) Zachary Svajda USA

(3) Coleman Wong HKG vs Ryan Peniston GBR
(Alt) Henry Searle GBR vs (8) Mark Lajal EST

(4) Hugo Grenier FRA vs Jack Pinnington Jones GBR
(WC) Kyle Edmund GBR vs (9) Yasutaka Uchiyama JPN

(5) James McCabe AUS vs (Alt) Patrick Zahraj GER
(WC) Stuart Parker GBR vs (10) Murphy Cassone USA

(6) Yosuke Watanuki JPN vs (Alt) Alastair Gray GBR
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (12) Beibit Zhukayev KAZ

Court 1 – ore 12:00
Sijia Wei CHN vs Lizette Cabrera AUS
Harmony Tan FRA vs Mariam Bolkvadze GEO
Stuart Parker GBR vs Murphy Cassone USA
Terence Atmane FRA vs Giles Hussey GBR

Court 2 – ore 12:00
Arianne Hartono NED vs Sayaka Ishii JPN
Ella McDonald GBR vs Tereza Martincova CZE
Henry Searle GBR vs Mark Lajal EST
Charles Broom GBR vs Alex Bolt AUS

Court 3 – ore 12:00
Li Tu AUS vs Oliver Crawford GBR
Aidan McHugh GBR vs Zachary Svajda USA
Coleman Wong HKG vs Ryan Peniston GBR

Court 4 – ore 12:00
Yosuke Watanuki JPN vs Alastair Gray GBR
Kyle Edmund GBR vs Yasutaka Uchiyama JPN
James McCabe AUS vs Patrick Zahraj GER

Court 5 – ore 12:00
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Beibit Zhukayev KAZ
Hugo Grenier FRA vs Jack Pinnington Jones GBR

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5 commenti

brizz 31-05-2025 22:04

o’connell

duckworth

b.harris
monday

l.harris
mcdonald
vukic
nishioka

 5
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miky85 31-05-2025 21:11

Nishioka

O connell

Hijikata
Majchrzak

Harrys
Spizzirri
Virtanen
Evans

 4
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l Occhio di Sauron 31-05-2025 20:47

BELLUCCI

DUCKWORTH

HARRIS
HUESSLER

OCONNEL
BASAVAREDDY
MAJCHRZAK
JARRY

 3
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MAURO (Guest) 31-05-2025 20:38

Riuscirà finalmente l’ uomo nella foto, dopo 2 nette sconfitte a fine 2024, a sconfiggere il buon Landaluce nella notte?

 2
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patrick 31-05-2025 20:33

HIJIKATA

MANNARINO

L.HARRIS
MONDAY

O’CONNEL
MCDONALD
VUKIC
EVANS

 1
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