Challenger 125 Birmingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci n.1 del seeding
Challenger 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba
(1) Mattia Bellucci vs Martin Landaluce
(WC) Jay Clarke vs (PR) Lloyd Harris
Qualifier vs (Alt) Colton Smith
(Alt) Nicolas Moreno De Alboran vs (5) Christopher O’Connell
(3) Rinky Hijikata vs Billy Harris
Qualifier vs (Alt) Alexander Blockx
Eliot Spizzirri vs Nishesh Basavareddy
Qualifier vs (8) Mackenzie McDonald
(7) Kamil Majchrzak vs Qualifier
(WC) Johannus Monday vs Qualifier
(Alt) Marc-Andrea Huesler vs Harold Mayot
Otto Virtanen vs (4) Aleksandar Vukic
(6) James Duckworth vs Brandon Holt
(WC) Daniel Evans vs Qualifier
Tristan Schoolkate vs Nicolas Jarry
Adrian Mannarino vs (2) Yoshihito Nishioka
Challenger 125 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba
(Alt) (1) Terence Atmane vs (WC) Giles Hussey
Charles Broom vs (7) Alex Bolt
(2) Li Tu vs Oliver Crawford
(WC) Aidan McHugh vs (11) Zachary Svajda
(3) Coleman Wong vs Ryan Peniston
(Alt) Henry Searle vs (8) Mark Lajal
(4) Hugo Grenier vs Jack Pinnington Jones
(WC) Kyle Edmund vs (9) Yasutaka Uchiyama
(5) James McCabe vs (Alt) Patrick Zahraj
(WC) Stuart Parker vs (10) Murphy Cassone
(6) Yosuke Watanuki vs (Alt) Alastair Gray
Sascha Gueymard Wayenburg vs (12) Beibit Zhukayev
Court 1 – ore 12:00
Sijia Wei vs Lizette Cabrera
Harmony Tan vs Mariam Bolkvadze
Stuart Parker vs Murphy Cassone
Terence Atmane vs Giles Hussey
Court 2 – ore 12:00
Arianne Hartono vs Sayaka Ishii
Ella McDonald vs Tereza Martincova
Henry Searle vs Mark Lajal
Charles Broom vs Alex Bolt
Court 3 – ore 12:00
Li Tu vs Oliver Crawford
Aidan McHugh vs Zachary Svajda
Coleman Wong vs Ryan Peniston
Court 4 – ore 12:00
Yosuke Watanuki vs Alastair Gray
Kyle Edmund vs Yasutaka Uchiyama
James McCabe vs Patrick Zahraj
Court 5 – ore 12:00
Sascha Gueymard Wayenburg vs Beibit Zhukayev
Hugo Grenier vs Jack Pinnington Jones
TAG: Circuito Challenger
5 commenti
o’connell
duckworth
b.harris
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l.harris
mcdonald
vukic
nishioka
Nishioka
O connell
Hijikata
Majchrzak
Harrys
Spizzirri
Virtanen
Evans
BELLUCCI
DUCKWORTH
HARRIS
HUESSLER
OCONNEL
BASAVAREDDY
MAJCHRZAK
JARRY
Riuscirà finalmente l’ uomo nella foto, dopo 2 nette sconfitte a fine 2024, a sconfiggere il buon Landaluce nella notte?
HIJIKATA
MANNARINO
L.HARRIS
MONDAY
O’CONNEL
MCDONALD
VUKIC
EVANS