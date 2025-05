Challenger 100 Prostejov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e due nelle quali

Challenger 100 Prostejov – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Jakub Mensik vs Vitaliy Sachko

Qualifier vs Jozef Kovalik

Alejandro Moro Canas vs Enrico Dalla Valle

Qualifier vs (6) Alexander Shevchenko

(4) Hugo Dellien vs Matteo Martineau

(WC) Maxim Mrva vs Qualifier

Dimitar Kuzmanov vs Albert Ramos-Vinolas

Qualifier vs (7) Dalibor Svrcina

(5) Chun-Hsin Tseng vs Adolfo Daniel Vallejo

Luca Van Assche vs Abdullah Shelbayh

Jurij Rodionov vs Yu Hsiou Hsu

Lukas Neumayer vs (3) Vit Kopriva

(8) Zsombor Piros vs Qualifier

Filip Cristian Jianu vs (Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo

Lukas Klein vs August Holmgren

Qualifier vs (WC) (2) Alejandro Tabilo

(1) Christoph Negrituvs (WC) Jonas Forejtek(WC) Jan Klimasvs (12) Petr Nesterov

(2) Stefano Travaglia vs (WC) Jakub Filip

Martin Klizan vs (9) Lukas Pokorny

(3) Andrej Martin vs Andrew Paulson

Michael Vrbensky vs (11) Milos Karol

(4) Oleg Prihodko vs Jakub Nicod

(WC) Matyas Cerny vs (7) Hynek Barton

(5) Norbert Gombos vs Dominik Kellovsky

Alexander Weis vs (10) Toby Kodat

(6) Masamichi Imamura vs Petr Brunclik

Gerard Campana Lee vs (8) Sandro Kopp

Matyas Cernyvs Hynek BartonAndrej Martinvs Andrew PaulsonJan Klimasvs Petr NesterovChristoph Negrituvs Jonas Forejtek(Non prima 14:00)

COURT 1 – ore 10:00

Oleg Prihodko vs Jakub Nicod

Michael Vrbensky vs Milos Karol

Masamichi Imamura vs Petr Brunclik

Stefano Travaglia vs Jakub Filip (Non prima 14:00)

COURT 2 – ore 10:00

Alexander Weis vs Toby Kodat

Gerard Campana Lee vs Sandro Kopp

Norbert Gombos vs Dominik Kellovsky

Martin Klizan vs Lukas Pokorny (Non prima 14:00)