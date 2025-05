Nadal eterno al Roland Garros: cerimonia da brividi con i Big 4 al completo per salutare la leggenda (Video della cerimonia)

Il momento più atteso è finalmente arrivato. Rafael Nadal ha ricevuto l’omaggio che una leggenda come lui meritava. Il Roland Garros ha organizzato una cerimonia spettacolare per salutare definitivamente il giocatore che ha cambiato per sempre la storia di questo sport, con 14 titoli parigini e un legacy eterno che rimarrà per sempre nel cuore di tutti gli amanti del tennis.

L’organizzazione del Roland Garros ha superato ogni aspettativa per quello che si poteva immaginare. Su un campo Philippe Chatrier gremito di spettatori che indossavano una maglietta con la scritta “Merci Nadal” nel colore della terra battuta, si sono vissuti momenti indimenticabili con Rafael Nadal come grande protagonista. Il maiorchino ha avuto parole commoventi per tutte le persone che sono state importanti nella sua carriera, così come per Parigi e la Francia, dimostrando l’armonia unica che ha sempre avuto con il pubblico di questo evento.

Uno dei momenti più toccanti si è verificato quando ha parlato della sua famiglia, con una menzione speciale per Toni Nadal: “Nessuno di noi due è abituato a esprimere le proprie emozioni, ma voglio che tu sappia che provo una gratitudine infinita per tutto quello che hai sacrificato per me. Sei il miglior allenatore che avrei mai potuto sognare di avere. Senza di te niente di tutto questo sarebbe stato possibile, è stato duro, ma ne è valsa la pena.” Parole che hanno emozionato tutti i presenti, prima di ricordare i suoi due nonni scomparsi e di sottolineare la presenza delle sue due nonne che, a 92 e 94 anni, si sono spostate a Parigi per questo appuntamento storico.

Nadal ha riservato un messaggio speciale anche per la Francia: “Grazie Francia, grazie Parigi. Mi avete regalato emozioni che non avrei mai potuto immaginare. Non sapete quanto sia gratificante sentirsi così amati nel luogo più importante della mia carriera. Mi avete dato una chiusura d’oro impareggiabile alla mia carriera permettendomi di portare la fiaccola olimpica dalle mani di Zidane, la magnifica statua che ho qui… Mi avete fatto sentire uno di voi. Non potrò più giocare davanti a voi, ma il mio cuore e i miei ricordi saranno legati per sempre a questo luogo magico. Grazie per tutto quello che mi avete fatto sentire.”

Il momento più emozionante è arrivato con la presenza del Big 4 al completo, un fatto indimenticabile che ha suggellato un’era irripetibile del tennis. “Abbiamo mostrato al mondo che si può lottare il più duramente possibile, ma mantenendo sempre delle buone forme e avendo un grande rispetto reciproco. Mi avete fatto passare momenti difficili in campo, facendomi esplorare i miei limiti. Significa tutto per me che siate qui con me. Sono convinto che continueremo a fare cose positive per questo sport, il nostro legacy rimarrà sempre, ma sono sicuro che continueremo a fare cose buone per il tennis,” ha dichiarato il maiorchino rivolgendosi a Djokovic, Federer e Murray.

Il momento culminante della cerimonia si è concretizzato con l’impronta che rimarrà per sempre impressa nel Philippe Chatrier. Sarà il segno inequivocabile che il destino di questo torneo sarà per sempre legato a quello del giocatore spagnolo, campione in 14 occasioni, che ha ricevuto l’omaggio che meritava dal torneo dove ha fatto la storia. Rafael Nadal è ormai eterno, e la sua leggenda continuerà a vivere per sempre sui campi rossi di Parigi.

L’IMPRONTA DI NADAL PER SEMPRE SULLO CHATRIER







Francesco Paolo Villarico