Djokovic si confessa dopo il 100° titolo: “Ho perso la motivazione dopo il ritiro di Nadal

Novak Djokovic ha conquistato il suo storico centesimo titolo ATP a Ginevra, ma nella conferenza stampa post-vittoria il campione serbo ha rivelato un lato inaspettato e profondamente umano della sua personalità. Interrogato sul ritiro di Rafael Nadal e sull’omaggio che riceverà al Roland Garros 2025, il numero 6 del mondo ha parlato con il cuore in mano, svelando quanto la fine della carriera del rivale di sempre lo abbia colpito.

“Per me è stato molto difficile mantenere la motivazione per competere dopo il suo ritiro. Sinceramente, non pensavo che mi avrebbe colpito in questo modo, ma sento che una parte di me se n’è andata con lui ed è stata una grande sfida per me recuperare la gioia in campo e la forza per continuare a competere,” ha confessato Djokovic con una trasparenza disarmante.

Le parole del serbo rivelano quanto sia stato profondo l’impatto emotivo del ritiro di Nadal sulla sua psiche: “Quando Rafa ha lasciato il tennis, ho sentito qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Ho pensato: cosa faccio ora? In campo mi sono sentito scoraggiato, ma fortunatamente ho trovato altre cose che mi ispirano a continuare e, dopo sei mesi, posso dire di sentirmi molto meglio.”

Questa confessione rappresenta una testimonianza straordinaria di come le carriere dei grandi campioni siano interconnesse ben oltre la semplice rivalità sportiva. Il legame speciale tessuto da Djokovic e Nadal attraverso i loro scontri epici ha creato un filo invisibile che unisce le loro vite oltre l’intendimento razionale, come dimostrano le parole del campione di Belgrado.

Il momento più toccante arriverà questa domenica al Roland Garros, dove si terrà l’omaggio a Rafael Nadal al termine della sessione diurna del Philippe Chatrier, dopo il match di Lorenzo Musetti. Djokovic ha confermato che tutti i Big 4 saranno presente alla cerimonia, promettendo emozioni a fior di pelle e immagini destinate a rimanere nella storia del tennis.

La presenza di Djokovic, Federer e Murray insieme per onorare Nadal rappresenterà un momento unico, che siglerà definitivamente la fine di un’era irripetibile del tennis mondiale. Per Djokovic, questo omaggio assume un significato ancora più profondo dopo aver ammesso quanto la fine della carriera del maiorchino lo abbia influenzato personalmente.

Nonostante il traguardo straordinario dei 100 titoli – che lo colloca nella ristretta élite composta solo da lui, Jimmy Connors e Roger Federer – Djokovic dimostra ancora una volta la sua umanità e la capacità di guardare oltre i numeri e i record. La sua ammissione sulla perdita di motivazione dopo il ritiro di Nadal rivela quanto i grandi campioni abbiano bisogno gli uni degli altri per continuare a spingere i propri limiti sempre più in alto.





Francesco Paolo Villarico