Challenger 50 Chișinău: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lorenzo Giustino nel Md

Challenger 50 Chișinău – Tabellone Principale – hard

(1) Ilia Simakin vs (JR) Charlie Robertson

Philip Henning vs Daniil Glinka

Qualifier / Special Exempt vs (WC) Cem Ilkel

Petr Bar Biryukov vs (5) Saba Purtseladze

(3) Denis Yevseyev vs Qualifier / Special Exempt

Charles Broom vs Kaichi Uchida

Masamichi Imamura vs Kasidit Samrej

Qualifier / Special Exempt vs (6) Robin Bertrand

(7) Lorenzo Giustino vs Alastair Gray

Qualifier / Special Exempt vs (WC) Ilya Snitari

(CO) Toby Samuel vs Qualifier / Special Exempt

Ricardas Berankis vs (4) Radu Albot

(8) Clement Chidekh vs Lukas Pokorny

(WC) Aleksandre Bakshi vs Qualifier / Special Exempt

Egor Gerasimov vs Evgeny Karlovskiy

Robert Strombachs vs (2) Jay Clarke

(1) Maximus Jonesvs (Alt) Tom Hands(WC) Daniel Utavs (7) Olaf Pieczkowski

(2) Lilian Marmousez vs David Eichenseher

Alexis Gautier vs (8) Erik Arutiunian

(3) Giles Hussey vs (WC) Andrei Gorban

Naoya Honda vs (10) Ben Jones

(4) Mukund Sasikumar vs Siddhant Banthia

(Alt) Sai Karteek Reddy Ganta vs (9) Ramkumar Ramanathan

(5) Stuart Parker vs Naoki Tajima

(Alt) Semen Pankin vs (12) Filip Pieczonka

(6) Harry Wendelken vs Daniel Salazar

Mihai Alexandru Coman vs (11) Theo Papamalamis

Center Court – ore 09:00

Naoya Honda vs Ben Jones

Giles Hussey vs Andrei Gorban

Semen Pankin vs Filip Pieczonka

Stuart Parker vs Naoki Tajima

Court 4 – ore 09:00

Lilian Marmousez vs David Eichenseher

Mihai Alexandru Coman vs Theo Papamalamis

Daniel Uta vs Olaf Pieczkowski

Mukund Sasikumar vs Siddhant Banthia

Court 2 – ore 09:00

Alexis Gautier vs Erik Arutiunian

Harry Wendelken vs Daniel Salazar

Maximus Jones vs Tom Hands

Sai Karteek Reddy Ganta vs Ramkumar Ramanathan