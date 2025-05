Ruud e la rivelazione che cambia tutto: “Ero mentalmente esausto, ho dovuto chiedere aiuto”

La confessione di Casper Ruud ha spiazzato il mondo del tennis. Il norvegese, considerato una delle colonne portanti del circuito ATP e protagonista indiscusso della stagione su terra battuta, ha rivelato di aver attraversato una crisi profonda che lo ha costretto a ricorrere al supporto psicologico professionale.

Dall’essere protagonista nella lotta per il numero uno mondiale insieme a Carlos Alcaraz, Ruud ha vissuto un crollo che lo ha fatto precipitare nel ranking ATP. Dietro la facciata del campione sempre composto, che pubblicamente si mostrava sereno affermando di “essere sempre lo stesso”, si nascondeva una realtà ben diversa.

“Non ho mai pensato che avrei avuto bisogno di aiuto in quel modo, ma mi sono subito reso conto che ne traevo beneficio e che è stata una decisione intelligente aprirmi con qualcuno e chiedere aiuto”, ha confessato Ruud in un’intervista esclusiva con The Guardian. L’ammissione del norvegese rompe il tabù ancora presente nel tennis d’elite, dove spesso i problemi mentali vengono celati.

All’inizio della stagione sulla terra rossa, superficie su cui Ruud ha costruito la sua reputazione, il 25enne si sentiva “mentalmente bruciato”. La decisione di rivolgersi a uno psicologo si è rivelata una svolta: pochi giorni dopo aver iniziato questo percorso, ha conquistato il prestigioso titolo di Madrid, tornando nella Top 10 e ritrovando quel tennis che lo aveva reso uno dei giocatori più temuti del circuito.

Il Ruud di oggi è profondamente diverso dal teenager che iniziava la sua carriera. “Quando ero giovane, lanciavo troppo la racchetta. Piangevo, urlavo e mi lamentavo di tutto. Mi sentivo come se corressi su una ruota da criceto che non arrivava mai da nessuna parte”, ha raccontato con sincerità disarmante. Quella trasformazione caratteriale non è stata indolore e continua ancora oggi. Nell’era dei social media, Ruud deve costantemente combattere contro l’impulso di rispondere alle critiche: “A volte devo trattenermi per non contestare qualcuno o commentare qualcosa”, ha ammesso, riferendosi alle migliaia di commenti negativi che riceve quotidianamente.

Uno degli aspetti più interessanti della sua confessione riguarda la difficoltà psicologica di confrontarsi con leggende come Federer, Nadal e Djokovic. “Si prova un tremendo rispetto fin dall’infanzia, quando crescevi guardandoli in televisione, settimana dopo settimana. Poi sei lì e pensi: ‘Questi ragazzi l’hanno già fatto centinaia di volte. Cosa farò per sfidarli che non abbiano già fatto?'”, ha spiegato Ruud. Questa barriera mentale, secondo il norvegese, rappresenta una delle sfide più ardue per la nuova generazione: “Forse potrebbe essere mentalmente una barriera un po’ difficile da rompere, ma in generale, la generazione del 2000 ha avuto successo perché gioca meglio a tennis.”





Francesco Paolo Villarico