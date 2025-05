Zverev svela il dramma dietro la sconfitta di Amburgo: “39,4 di febbre e 37 episodi di vomito” (Video)

La recente sconfitta di Alexander Zverev al torneo di Amburgo contro Muller aveva inizialmente alimentato ulteriori dubbi sullo stato di forma del tennista tedesco, già in crisi di fiducia nelle ultime settimane. Tuttavia, ciò che sembrava un problema strettamente tennistico si è rivelato essere una questione ben più grave, come ha spiegato lo stesso Zverev in conferenza stampa.

“Ieri notte ho avuto 39,4 di febbre e ho vomitato 37 volte. Credo che ci siano solo due giocatori al mondo che avrebbero deciso di scendere in campo oggi, e sono orgoglioso di essere uno di loro”, ha dichiarato il campione tedesco in parole raccolte da tennis.com.

Se le condizioni descritte però dal tedesco corrispondono alla realtà, risulta sorprendente che sia riuscito non solo a presentarsi in campo, ma anche a competere a un livello tale da vincere un set e portare la partita al tie-break decisivo. Con una febbre così alta e dopo una notte di malattia tanto intensa, la sola permanenza in campo per quasi tre ore solleva interrogativi sulla gravità effettiva delle sue condizioni.

D’altra parte, la prestazione di Zverev, pur culminata nella sconfitta, ha mostrato momenti di tennis di buon livello, difficilmente compatibili con uno stato di salute così compromesso come quello descritto.

La sua affermazione sugli “episodi di vomito”, quantificati in un numero preciso quanto insolito, alimenta ulteriormente i dubbi sulla narrazione proposta dal tennista. Che si tratti di un’esagerazione per giustificare la sconfitta o di un tentativo di sottolineare il proprio spirito di sacrificio, resta il fatto che il campione tedesco dovrà ritrovare la sua migliore condizione – fisica e mentale – in vista dei prossimi impegni, a partire dal Roland Garros.





Francesco Paolo Villarico