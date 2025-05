ATP 500 Amburgo: Cobolli vince il braccio di ferro contro Davidovich Fokina, è nei quarti

Le vittorie sofferte lasciano sempre un ottimo sapore, ancor più quando arrivano in un periodo non positivo e diventano un trampolino importante per rilanciarsi e ritrovare le migliori sensazioni, e un tennis più efficace e continuo. Tutto questo ha vissuto, come in un treno che corre a mille all’ora, Flavio Cobolli nel secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo, con il complicato ma importantissimo successo contro Alejandro Davidovich Fokina, 6-4 7-5 lo score conclusivo per il romano, che così vola nei quarti di finale dove trova un altro spagnolo, il veterano Roberto Bautista Agut. È stata una partita a strappi, segnata da continui capovolgimenti di fronte e giocata di forza pura, un classico “braccio di ferro” in spinta palla dopo palla, a sfiancare anzi sfondare la resistenza del rivale. Variazioni quasi assenti, solo una manciata di smorzate, come gli attacchi alla rete, rare escursioni assai complicate dalla velocità media dello scambio, altissima dal primo all’ultimo punto. Un tennis senza compromessi, quello dello spagnolo che però ha condotto solo in parte finendo per crollare miseramente nel rush finale del primo set e soprattutto nel secondo, quando ha sprecato un doppio break di vantaggio, subendo tre break di fila (e cinque game) da parte di Cobolli dal 5-2, fino alla vittoria del nostro tennista.

Flavio ha accettato di buon grado lo scontro frontale, del resto un tennis in grande spinta e totale energia è quello che predilige. È tuttavia una tattica tanto aggressiva quanto rischiosa poiché a sua volta è il pane quotidiano di ADF, uno che può spaccare la palla tanto è esuberante nella progressione. Ma… con tanta potenza la perdita di controllo è dietro l’angolo e questo lo porta anche a smarrire sicurezza e concentrazione. Cobolli ha giocato soprattutto di rimessa, pronto ad entrare forte sulle incertezze del rivale e questa è la migliore notizia per lui, quanto la vittoria. Non aveva infatti convinto nelle sue ultime prestazioni per come avesse non solo sbagliato tanto, ma perso focus e consentito le rimonte dei rivali, senza la necessaria lucidità per andare a riprendersi il break e quindi il vantaggio. Nella prestazione odierna, segnata ancora da troppi errori (31, contro 12 vincenti), Flavio è stato molto più pronto a lucido a gestire i cali e momenti “no”, andando a forzare l’errore dell’avversario e così riprendere il vantaggio.

Non può essere felice di aver sprecato nel primo set un vantaggio di 4-2, ma una volta rimontato è stato paziente, non esagerando nella spinta dal 4 pari e raccogliendo i “disastri” di ADF, crollato sul più bello con un game di soli errori. In quel turno in risposta “Cobbo” ha spinto senza esagerare, cercando il rovescio dell’avversario, facendo sentire la sua presenza e portandolo all’errore. Così ha fatto anche nel secondo set, sempre tra alti e bassi, remando e sbagliando troppo, ma credendoci sempre senza gettare via un set che pareva ormai compromesso. La chiave è stata salvare il set point concesso allo spagnolo sul 5-3, un bel diritto vincente, giocato con tanta determinazione e senza strafare. È stato il segnale che Flavio c’era, era sotto ma era lì, e se l’avversario non fosse stato imprendibile sarebbe stato lui ad andare a riprenderselo. Così è successo. Ovviamente i demeriti dell’iberico in questa rimonta sono tanti, ma nel tennis è necessario anche saper aspettare e approfittare delle occasioni, e bravo è stato Flavio a prendersele, strappato una vittoria molto importante.

Dovrà comunque riflettere Cobolli sui momenti in cui ha esagerato nella spinta, una fretta che non deve diventare una costante in certe fasi della partita. Ma il piglio in campo è stato nettamente migliore rispetto al match d’esordio nel torneo, e anche alle uscite precedenti. Questo torneo tedesco può rivelarsi importantissimo per Flavio, per conquistare punti importanti e arrivare a Parigi con una fiducia assai superiore.

Marco Mazzoni

La cronaca

Cobolli entra bene in partita: buon turno di servizio e in risposta mette pressione a Davidovich-Fokina con bel piglio, forzandone due errori e ottenendo due palle break sul 15-40. Lo spagnolo scatena la potenza del suo braccio, eccellente l’accelerazione col diritto sul 30-40 che sbaraglia la difesa dell’azzurro. 1 pari. Nel terzo game le cose per Flavio si complicano all’improvviso. Da 40-15 lo spagnolo indovina una risposta vincente e questa miccia fa esplodere la sua spinta, diventa incontenibile prendendo campo, anche aiutato dalla prima di servizio dell’italiano che scompare. Con un erroraccio col diritto Cobolli perde quattro punti di fila e dal potenziale 2-0 avanti ora si ritrova sotto di un break sul 2-1. Il match diventa un braccio di ferro a chi per primo prende l’iniziativa. Cobolli reagisce e arriva a palla del contro break sul 30-40, ma la gestisce molto bene ADF con un lungo linea ottimo. Poi spreca tutto con una smorzata pessima e Flavio è bravissimo a rispondere nei piedi dell’avversario e via un vincente col diritto inside out. Contro Break e 2 pari. La partita vita decisamente dalla parte dell’italiano. Dopo un buon turno di servizio, Cobolli avanza la posizione sul campo, spinge con profondità e vince il braccio di ferro con lo spagnolo, salendo 0-30 e poi 15-40. Il BREAK (il secondo di fila) arriva con un altro scontro frontale, rovescio vs rovescio, vinto da Flavio, per il 4-2. Quando il romano sembrava in controllo, perde la misura in spinta e subisce un break sul 30-40 col secondo errore di fila, stesso diritto sparato in rete con troppa fretta. 4-3, tutto da rifare. Con parziale di 8 punti a 2, lo score è 4 pari. Il parziale diventa 11 a 3, con lo spagnolo ora in totale controllo dello scambio e avanti 15-40 in risposta. Col primo Ace del match Cobolli cancella la prima chance e poi anche la seconda forzando l’errore del rivale. Altro ace (importantissimo l’aiuto del servizio) e grinta, 5-4 Cobolli. L’inerzia gira di nuovo, come impazzita, stavolta pro-Cobolli che sfrutta un game disastroso di Davidovich e, quasi senza colpo ferire, strappa un game a zero e il set, 6-4.

Davidovich-Fokina riprende il secondo set da dove l’ha terminato: tanti errori. Ben per Cobolli che vince un comodo game di servizio in apertura e mette alla frusta il rivale con il diritto da sinistra. Alejandro prova a venire avanti sul 15-30 per scappare da uno scambio dove è in netta difficoltà e gli va bene, come con la palla corta. 1 pari. Per l’ennesima volta, la partita cambia rotta all’improvviso: basta un brutto diritto scagliato in rete e spezzare le certezze di Flavio e riaccendere Alex, che con una buona pressione si prende quattro punti di fila e si prende il BREAK che lo manda avanti 2-1. Flavio ha subito per rifarsi sotto ma non la sfrutta e Fokina consolida il vantaggio, 3-1. Cobolli impreca dopo l’errore all’avvio del sesto game, cerca di riprendere campo nel forcing con il rivale, ma in questa fase lo spagnolo regge ed è consistente, colpendo molto vicino alla riga di fondo. (4-2). Il settimo game va ai vantaggi e Flavio commette un doppio fallo (primo del match) che gli costa la palla del doppio break. Cobolli comanda col diritto ma è ricacciato indietro da un rovescio difensivo di ADF profondissimo, e l’azzurro sbaglia. BREAK e 5-2 per Alejandro, che torna a complicarsi la vita servendo per il set. Qualche errore di troppo e scivola sotto 15-40. Tenendo bene sulla diagonale di rovescio Flavio provoca l’ennesimo errore del rivale e si riprendo uno dei due break, 5-3. La bagarre è continua, Cobolli salva un set point con un diritto aggressivo e resta in scia (5-4). Lo spagnolo serve di nuovo per il set ma la prima palla non lo aiuta e Flavio è bravo a cambiare ritmo, anche un paio di back di rovesci che mandano in bambola il rivale. Lo spagnolo annulla una palla break delicatissima con un diritto aggressivo ma ne concede una seconda con un rovescio lungo linea appena fuori, e stavolta il BREAK di Cobolli c’è, con un errore di Fokina col diritto. Super rimonta, da 5-2 a 5 pari con un set point annullato. La faccia dello spagnolo è tutta un programma, incredulo per i troppi errori e le chance sprecate. Cobolli cavalca il momento positivo con un turno di battuta a zero, 6-5, e ora la pressione su Alejandro è mortale… Sbaglia tutto, è in confusione, bloccato dalla tensione. Crolla 0-30 e poi 15-40 con un errore dopo l’altro! Flavio ha due match point, ma con coraggio Davidovich-Fokina li annulla. Sul 40 pari Flavio spinge sul rovescio del rivale, che sbaglia. Il terzo match point è quello buono: trova un diritto cross che salta via sulla riga. Terzo break di fila, vittoria per 7-5 e quarto di finale per l’azzurro. Che rimonta, bravo a reggere gli alti e bassi e tenere duro nel secondo set e conquistare una vittoria molto importante. Di “garra”, ed è un ottimo segnale.

ATP Hamburg Alejandro Davidovich Fokina [5] Alejandro Davidovich Fokina [5] 4 5 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1