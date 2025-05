Clamoroso: Carlos Moyá pronto a diventare il nuovo allenatore di Jannik Sinner?

Una notizia destinata a far discutere sta circolando nelle ultime ore negli ambienti del tennis mondiale. Secondo quanto riportato da una fonte russa, il media Bolshe, Carlos Moyá sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore di Jannik Sinner a partire dal 2026, andando a sostituire Darren Cahill, che ha annunciato il suo ritiro dalla professione alla fine della stagione corrente.

Stando a questa indiscrezione, l’ex numero uno del mondo spagnolo formerebbe una nuova coppia tecnica con Simone Vagnozzi, proseguendo così la formula del doppio allenatore che tanto successo ha portato all’altoatesino.

Se confermata, questa sarebbe solo la seconda esperienza in panchina per Moyá dopo quella con Rafael Nadal, suo connazionale che ha guidato con grande successo a partire dal 2016. Una collaborazione che ha prodotto risultati straordinari, inclusi numerosi titoli del Grande Slam e che potrebbe ora proseguire con l’attuale numero uno del mondo.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per il team di Sinner, con l’australiano Cahill che ha deciso di chiudere la sua carriera di coach al termine della stagione. L’esperto allenatore aveva svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Sinner, contribuendo in maniera significativa alla sua ascesa al vertice del ranking mondiale.

La scelta di Moyá, se confermata, rappresenterebbe un segnale di continuità nella filosofia di lavoro del team Sinner. Lo spagnolo porterebbe con sé un’esperienza di altissimo livello sia come ex giocatore (vincitore del Roland Garros 1998 e numero uno ATP) che come coach di successo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del team dell’azzurro, ma l’indiscrezione sta già facendo il giro del mondo, generando grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Resta da vedere se nelle prossime settimane arriveranno smentite o conferme a questa clamorosa notizia che potrebbe rappresentare un nuovo, entusiasmante capitolo nella già straordinaria carriera di Jannik Sinner.





Francesco Paolo Villarico